Mbappe memang bukan sosok yang pernah menghindar dari ekspektasi tinggi, dan penyerang Madrid itu kini ikut menikmati riuh pembicaraan soal peluangnya memenangkan Ballon d'Or pertama dalam kariernya. Kepercayaan diri pemain Prancis itu ditopang catatan statistik luar biasa dari turnamen musim panas ini. Meski Prancis finis di peringkat keempat, Mbappe merebut Sepatu Emas dengan 10 gol, yang membuat total golnya di kompetisi tersebut menjadi 22. Pencapaian ini secara resmi menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia, sebuah rekor yang secara signifikan mengerek posisinya di mata publik.

"Tentu saja saya mencetak banyak sejarah musim panas ini di kompetisi paling penting dalam olahraga, tetapi kita lihat saja nanti. Saya merasa ini tahun yang bagus untuk itu, tetapi masih sangat lama dan orang-orang bebas memilih siapa pun yang mereka anggap sebagai pemain terbaik di dunia," kata Mbappe.