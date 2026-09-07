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Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real MadridGetty/GOAL
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

'Saya membuat banyak sejarah' - bintang Real Madrid Kylian Mbappe membidik Ballon d'Or setelah meraih Sepatu Emas Piala Dunia

K. Mbappe
Real Madrid
LaLiga
Champions League

Kylian Mbappe menegaskan bahwa wajar jika dirinya dibicarakan sebagai salah satu kandidat utama peraih Ballon d'Or setelah aksi bersejarahnya di Piala Dunia musim panas ini. Berbicara menjelang laga pembuka Liga Champions Real Madrid melawan Inter Milan, kapten Prancis itu mengakui bahwa prestise bermain untuk raksasa Spanyol tersebut membuat pembicaraan soal penghargaan individu tak terelakkan.

  • Musim panas bersejarah untuk Mbappe

    Mbappe memang bukan sosok yang pernah menghindar dari ekspektasi tinggi, dan penyerang Madrid itu kini ikut menikmati riuh pembicaraan soal peluangnya memenangkan Ballon d'Or pertama dalam kariernya. Kepercayaan diri pemain Prancis itu ditopang catatan statistik luar biasa dari turnamen musim panas ini. Meski Prancis finis di peringkat keempat, Mbappe merebut Sepatu Emas dengan 10 gol, yang membuat total golnya di kompetisi tersebut menjadi 22. Pencapaian ini secara resmi menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia, sebuah rekor yang secara signifikan mengerek posisinya di mata publik.

    "Tentu saja saya mencetak banyak sejarah musim panas ini di kompetisi paling penting dalam olahraga, tetapi kita lihat saja nanti. Saya merasa ini tahun yang bagus untuk itu, tetapi masih sangat lama dan orang-orang bebas memilih siapa pun yang mereka anggap sebagai pemain terbaik di dunia," kata Mbappe.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Tekanan Bernabeu untuk kehormatan tertinggi sepak bola

    Pemain berusia 27 tahun itu meyakini bahwa lingkungan yang ia miliki saat ini di Santiago Bernabeu memberikan platform yang sempurna untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini luput darinya. Ia mencatat bahwa keterkaitan antara klubnya dan kejayaan individu adalah sesuatu yang terus-menerus diingatkan para pendukung kepadanya.

    "Saya pikir ketika Anda bermain untuk Real Madrid, yang merupakan klub terbaik di dunia, secara alami orang-orang mengaitkan Anda dengan penghargaan seperti itu, mereka mengaitkan Anda dengan penghargaan kolektif, penghargaan individu." Ia lalu menjelaskan lebih lanjut bagaimana persepsi publik telah berubah setelah penampilan terbarunya di level internasional, dengan menambahkan: "Banyak orang, ketika melihat saya di jalan, berbicara kepada saya tentang Ballon d'Or, banyak orang membicarakan saya sebagai kemungkinan pemenang Ballon d'Or..."

  • Menanggapi perdebatan taktik Mourinho

    Terlepas dari produktivitas golnya, start Madrid pada musim ini mendapat sorotan. Sejumlah analis menilai tim Mourinho terlihat tidak seimbang dengan Mbappe dan Vinicius Junior beroperasi dalam lini serang yang sama, sehingga memunculkan perbandingan yang tidak menguntungkan dengan etos kerja yang ditunjukkan Ousmane Dembele di PSG atau Raphinha di Barcelona.

    "Kami harus berkembang," aku Mbappe. "Tetapi saya bisa saja berpura-pura bodoh dan mengatakan kepada Anda bahwa saya mencetak lebih banyak gol daripada (Dembele dan Raphinha), dan bahwa mereka perlu mencetak lebih banyak gol agar bisa seperti saya. Setiap orang berbeda, tetapi saya ingin melakukan banyak hal dengan cerdas dan mengatakan bahwa tentu saja saya harus berkembang dan semua itu, tetapi saya tidak suka perbandingan karena saya pikir saya melakukan banyak hal yang tidak dilakukan orang lain."

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  • MbappeGetty Images

    Mengejar trofi ketimbang statistik individu

    Terlepas dari sorotan besar terhadap pencapaian pribadinya, Mbappe cepat menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap membawa trofi kembali ke Madrid. Di bawah arahan Jose Mourinho, tim itu berupaya menemukan keseimbangannya setelah awal yang agak tidak merata dalam kampanye domestik.

    Ia menepis gagasan bahwa dirinya harus memilih antara mencetak gol dan menang, meski ia tetap tegas soal prioritasnya. "Saya dengan senang hati hanya mencetak 30 gol jika itu berarti memenangkan trofi," tegasnya. "Saya lebih memilih memenangkan gelar. Jika harus memilih di antara keduanya, saya akan memilih trofi. Tetapi saya selalu ingin mencetak gol. Saya ingin melakukan keduanya."

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