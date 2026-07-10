"Saya membiarkan diri saya teralihkan" - Kylian Mbappé menyalahkan kebingungan atas kegagalan penalti melawan Maroko dan menepis kekhawatiran soal cedera saat Prancis bersiap menghadapi semifinal Piala Dunia

Mbappe mengakui bahwa rangkaian kejadian yang tidak biasa itu memengaruhi konsentrasinya, meskipun ia tidak sampai menyalahkan wasit atas kegagalan tersebut. Saat berbicara setelah pertandingan, Mbappe menjelaskan secara rinci rangkaian kejadian yang terjadi sebelum tendangan penaltinya.

"Saya tidak menendang dengan baik," kata Mbappe, seperti dikutip RMC Sport. "Lalu situasinya menjadi rumit karena terjadi kekacauan. Wasit memberi tahu saya bahwa ada penalti. Jadi saya bertanya kepadanya apakah pemeriksaan VAR sudah selesai, dan dia menjawab ya.

"Sejak saat itu, kami mengalihkan bola ke Ousmane (Dembele), yang kemudian mengoper bola kepadaku. Lalu dia menghampiriku, saat aku sudah fokus, untuk memberitahu bahwa tidak ada penalti. Jadi aku bingung, aku mengambil bola, meletakkannya kembali, sambil berpikir masih ada penalti, dan dia berkata, 'Tidak, tunggu, ada insiden dua menit sebelumnya yang perlu diperiksa'."

Meskipun ada gangguan itu, Mbappe menerima tanggung jawab atas kegagalan tersebut. Dia menambahkan: “Tapi begitulah adanya, saya membiarkan diri saya teralihkan. Saya memang sudah membayangkan banyak skenario tentang cara berkonsentrasi saat mengeksekusi penalti, tapi saya belum pernah mempertimbangkan skenario khusus ini. Ini adalah skenario yang harus kita pertimbangkan karena wasit bisa mengatakan ada penalti, tapi dua menit kemudian dia bisa mengatakan tidak ada. Saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Itu bagian dari sepak bola baru. Ini adalah sepak bola baru dengan VAR, kita harus beradaptasi."