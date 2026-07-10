AFP
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"Saya membiarkan diri saya teralihkan" - Kylian Mbappé menyalahkan kebingungan atas kegagalan penalti melawan Maroko dan menepis kekhawatiran soal cedera saat Prancis bersiap menghadapi semifinal Piala Dunia
Mbappe menyoroti penundaan VAR yang merugikan
Prancis memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Maroko 2-0, namun penalti yang gagal dieksekusi Mbappé menjadi salah satu topik pembicaraan utama dalam pertandingan tersebut. Penyerang itu mengungkapkan bahwa proses peninjauan VAR yang berlangsung lebih dari tiga menit mengganggu persiapannya. Setelah awalnya diberitahu bahwa penalti telah diberikan, wasit kemudian menginformasikannya bahwa keputusan tersebut masih dalam proses peninjauan, sehingga memaksanya untuk berulang kali memulai persiapan dari awal sebelum akhirnya mengeksekusi tendangan penalti tersebut.
- Getty Images Sport
Mbappe menjelaskan kebingungan tersebut
Mbappe mengakui bahwa rangkaian kejadian yang tidak biasa itu memengaruhi konsentrasinya, meskipun ia tidak sampai menyalahkan wasit atas kegagalan tersebut. Saat berbicara setelah pertandingan, Mbappe menjelaskan secara rinci rangkaian kejadian yang terjadi sebelum tendangan penaltinya.
"Saya tidak menendang dengan baik," kata Mbappe, seperti dikutip RMC Sport. "Lalu situasinya menjadi rumit karena terjadi kekacauan. Wasit memberi tahu saya bahwa ada penalti. Jadi saya bertanya kepadanya apakah pemeriksaan VAR sudah selesai, dan dia menjawab ya.
"Sejak saat itu, kami mengalihkan bola ke Ousmane (Dembele), yang kemudian mengoper bola kepadaku. Lalu dia menghampiriku, saat aku sudah fokus, untuk memberitahu bahwa tidak ada penalti. Jadi aku bingung, aku mengambil bola, meletakkannya kembali, sambil berpikir masih ada penalti, dan dia berkata, 'Tidak, tunggu, ada insiden dua menit sebelumnya yang perlu diperiksa'."
Meskipun ada gangguan itu, Mbappe menerima tanggung jawab atas kegagalan tersebut. Dia menambahkan: “Tapi begitulah adanya, saya membiarkan diri saya teralihkan. Saya memang sudah membayangkan banyak skenario tentang cara berkonsentrasi saat mengeksekusi penalti, tapi saya belum pernah mempertimbangkan skenario khusus ini. Ini adalah skenario yang harus kita pertimbangkan karena wasit bisa mengatakan ada penalti, tapi dua menit kemudian dia bisa mengatakan tidak ada. Saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Itu bagian dari sepak bola baru. Ini adalah sepak bola baru dengan VAR, kita harus beradaptasi."
Kapten timnas Prancis mengabaikan kekhawatiran soal cedera
Mbappe juga meredakan kekhawatiran setelah ditarik keluar pada menit ke-77 usai mendapat perawatan di lapangan. Kapten timnas Prancis itu kemudian merayakan kemenangan bersama rekan-rekan setimnya, yang menunjukkan bahwa masalahnya tidak serius.
"Saya baik-baik saja. Pergelangan kaki saya terbentur, tapi tidak apa-apa. JP [Mateta] lebih mampu daripada saya untuk bermain di 15 menit terakhir," jelasnya seperti dikutip ESPN.
- AFP
Prancis bersiap menghadapi babak semifinal
Prancis kini mengalihkan perhatian mereka ke babak semifinal Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi Spanyol atau Belgia di Arlington, Texas. Dengan Mbappé yang menegaskan bahwa cedera pergelangan kakinya tidak menjadi masalah, Les Bleus berharap kapten mereka siap memimpin lini serang saat mereka selangkah lebih dekat menuju final Piala Dunia berikutnya.
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