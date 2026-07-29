"Masa saya bersama tim nasional sudah berakhir," tegas Neymar saat ditanya soal masa depannya setelah kemenangan 4-2 Santos atas Universidad Central. "Saya mencetak sejarah, saya sangat bahagia, saya memberikan darah saya, hidup saya, saya selalu berjuang untuk seragam kuning, tetapi sekarang saya tidak ingin lagi." Keputusan itu menandai akhir sebuah era bagi sepak bola Brasil, saat pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka mengalihkan fokus sepenuhnya ke sepak bola klub bersama tim masa kecilnya.

Konfirmasi final ini muncul setelah momen yang sangat emosional di MetLife Stadium, New Jersey, ketika Neymar yang tampak sangat terpukul meneteskan air mata di lapangan setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia. Meski mencetak gol penalti pada detik-detik akhir pertandingan, mantan ikon Barcelona itu tak mampu membendung kesedihannya saat perjalanan internasionalnya selama 16 tahun berakhir dengan begitu memilukan.