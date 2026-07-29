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'Saya memberikan darah saya' - Neymar mengonfirmasi pensiun dari Brasil dan membela tindakannya di Santos setelah laporan yang 'menjengkelkan'
Pensiun internasional Neymar dikonfirmasi
Neymar telah mengonfirmasi keputusannya untuk gantung sepatu dari timnas Brasil setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Norwegia. Merefleksikan kariernya yang panjang dan penuh kisah dengan seragam kuning ikonis itu, pemain berusia 34 tahun tersebut menegaskan bahwa ia tidak memiliki penyesalan atas kontribusinya untuk tim nasional setelah bertahun-tahun memikul harapan sebuah bangsa.
- (C)Getty Images
Akhir sebuah era
"Masa saya bersama tim nasional sudah berakhir," tegas Neymar saat ditanya soal masa depannya setelah kemenangan 4-2 Santos atas Universidad Central. "Saya mencetak sejarah, saya sangat bahagia, saya memberikan darah saya, hidup saya, saya selalu berjuang untuk seragam kuning, tetapi sekarang saya tidak ingin lagi." Keputusan itu menandai akhir sebuah era bagi sepak bola Brasil, saat pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka mengalihkan fokus sepenuhnya ke sepak bola klub bersama tim masa kecilnya.
Konfirmasi final ini muncul setelah momen yang sangat emosional di MetLife Stadium, New Jersey, ketika Neymar yang tampak sangat terpukul meneteskan air mata di lapangan setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia. Meski mencetak gol penalti pada detik-detik akhir pertandingan, mantan ikon Barcelona itu tak mampu membendung kesedihannya saat perjalanan internasionalnya selama 16 tahun berakhir dengan begitu memilukan.
Membantah perundungan di ruang ganti
Kembali ke level klub, kapten Santos itu menggunakan wawancara setelah pertandingan untuk menanggapi tuduhan bahwa ia telah menghina Gabriel Bontempo dan Joao Ananias setelah hasil imbang 2-2 melawan Chapecoense. Laporan menyebutkan Neymar mengejek kualitas teknik para pemain muda itu dan menyiratkan bahwa mereka akan bermain di divisi dua musim depan. Namun, penyerang veteran itu menegaskan bahwa klaim tersebut sepenuhnya dibuat-buat oleh laporan 'berniat buruk' yang ingin menciptakan perpecahan.
"Ini menyedihkan dan menjengkelkan, tapi itu bukan salah saya. Cerita-cerita seperti ini menjangkau banyak orang," tambah Neymar. "Saya berbicara setelah pertandingan, menuntut yang lebih baik, dan mengatakan kami tidak boleh tampil selonggar itu. Kami tidak bisa begitu saja membuang hasil imbang seperti itu, dengan segala hormat kepada Chapecoense. Hanya itu yang saya katakan. Saya bilang kami akan mendapat kesempatan balas menghadapi mereka tahun depan, jika Anda mengerti maksud saya. Sebagai kapten, saya punya hak penuh untuk mengatakan itu. Lucas Veríssimo dan Gabigol juga angkat bicara."
- AFP
Performa di lapangan
Terlepas dari hiruk-pikuk di luar lapangan, Neymar tetap menjadi sosok sentral bagi Santos di atas lapangan. Dalam duel antarklub kontinental pada Selasa, penyerang itu masuk dari bangku cadangan untuk membantu timnya meraih kemenangan 4-2 atas tim Venezuela, Universidad Central. Setelah peluit akhir berbunyi, ia dikerubungi para pemain lawan yang ingin berfoto dan meminta kenang-kenangan, hingga akhirnya meninggalkan lapangan hanya dengan pakaian dalam setelah memberikan seragamnya kepada para rival yang mengaguminya. Kemenangan itu memastikan lolos ke babak 16 besar Copa Sudamericana, di mana Santos akan menghadapi tim Ekuador, Macara.
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