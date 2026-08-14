'Saya membencinya, tidak menyukainya' - Paul Scholes mengenang kepergian Danny Welbeck dari Manchester United dan memperingatkan Arsenal agar tidak mengulangi kesalahan yang sama

Ikon Manchester United memberikan penilaian blak-blakan terhadap strategi transfer Arsenal saat ini, dengan menyatakan bahwa klub London utara itu membidik pemain yang salah untuk dilepas pada musim panas ini. Saat Myles Lewis-Skelly yang berusia 19 tahun dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke rival di Premier League, Scholes menilai yang seharusnya dilepas justru salah satu rekrutan papan atas Mikel Arteta.

Berbicara di The Overlap Fan Debate, yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Scholes dengan tegas menyatakan lebih memilih pemain muda Inggris itu ketimbang bintang Spanyol yang sudah mapan tersebut. "Saya lebih memilih Lewis-Skelly di lini tengah daripada Zubimendi," kata Scholes. "Saya pikir Zubimendi kesulitan tahun lalu. Jika ada satu pemain yang akan Anda singkirkan, itu adalah dia."



