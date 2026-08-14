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'Saya membencinya, tidak menyukainya' - Paul Scholes mengenang kepergian Danny Welbeck dari Manchester United dan memperingatkan Arsenal agar tidak mengulangi kesalahan yang sama
Scholes mengidentifikasi kandidat kejutan untuk hengkang dari Arsenal
Ikon Manchester United memberikan penilaian blak-blakan terhadap strategi transfer Arsenal saat ini, dengan menyatakan bahwa klub London utara itu membidik pemain yang salah untuk dilepas pada musim panas ini. Saat Myles Lewis-Skelly yang berusia 19 tahun dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke rival di Premier League, Scholes menilai yang seharusnya dilepas justru salah satu rekrutan papan atas Mikel Arteta.
Berbicara di The Overlap Fan Debate, yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Scholes dengan tegas menyatakan lebih memilih pemain muda Inggris itu ketimbang bintang Spanyol yang sudah mapan tersebut. "Saya lebih memilih Lewis-Skelly di lini tengah daripada Zubimendi," kata Scholes. "Saya pikir Zubimendi kesulitan tahun lalu. Jika ada satu pemain yang akan Anda singkirkan, itu adalah dia."
- Getty
Loyalitas akademi versus kerasnya pasar transfer
Scholes kemudian menjelaskan lebih lanjut mengapa kehilangan talenta binaan sendiri seperti Lewis-Skelly akan melukai kultur klub, dengan membandingkan situasi tersebut dengan kepergian kontroversial pada masa dirinya bermain di Old Trafford. Ia mengungkapkan ketidaksukaan yang mendalam melihat produk akademi dipaksa pergi demi memberi ruang bagi rekrutan dari luar yang belum tentu memiliki potensi lebih tinggi.
Mantan gelandang itu menarik paralel langsung dengan keputusan Manchester United menjual seorang striker tertentu ke London Utara beberapa tahun lalu, seraya menyoroti dampak emosional dan olahraga dari langkah semacam itu. Ia menambahkan: 'Itu sedikit mengingatkan saya pada saat Danny Welbeck meninggalkan Manchester United. Saya membencinya, tidak menyukainya. Saat itu, Danny sedikit lebih tua daripada Myles Lewis-Skelly, tetapi ketika Anda kehilangan pemain didikan sendiri, itu mengecewakan.
Carragher ikut dalam gelombang ketidakpercayaan
Legenda Liverpool Jamie Carragher juga sama bingungnya dengan kabar bahwa Arsenal mungkin secara aktif menawarkan bintang muda mereka kepada rival domestik. Laporan yang muncul pada awal pekan ini mengindikasikan bahwa Arsenal berpotensi menawarkan Lewis-Skelly kepada Chelsea dan Manchester United, sebuah langkah yang menurut Carragher sulit dipahami mengingat penampilan sang pemain muda sebelumnya di panggung terbesar sepakbola Eropa.
Carragher berkata: "Menurut Anda ini dari pihak dia atau pihak klub? Itu yang sedikit aneh soal ini. Rasanya hampir seperti Arsenal menawarkan Myles Lewis-Skelly kepada Manchester United. Bukan Myles Lewis-Skelly yang mengatakan saya ingin pergi atau orang-orang di sekitarnya yang membocorkan sesuatu. Dari situlah keterkejutan itu datang. Saya masih tidak bisa mempercayainya."
- CBS Sports Golazo
Arteta tetap irit bicara soal spekulasi transfer
Carragher melanjutkan pujiannya dengan menekankan betapa langkanya talenta yang dibutuhkan untuk bermain di level setinggi itu pada tahap awal karier. "Anda tidak bisa bermain di level itu kecuali Anda memang sangat spesial di usia tersebut. Semua pemain muda mengalami naik turun. Musim lalu dia tidak bermain sebanyak yang mungkin dia inginkan.
Ketika bos Arsenal itu akhirnya didesak mengenai masa depan pemain muda serbabisa miliknya, Mikel Arteta memilih respons diplomatis yang tidak mengonfirmasi maupun membantah kemungkinan penjualan. Saat didesak soal masa depan Lewis-Skelly pada awal pekan ini, bos Arsenal Mikel Arteta menolak memberikan petunjuk apa pun. "Saya tidak akan membicarakan spekulasi apa pun," katanya. "Jika ada spekulasi tentang para pemain kami, itu pertanda bagus."
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