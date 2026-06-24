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“Saya membayar tagihan-tagihan saya” - Bruna Biancardi menjelaskan mengapa dia tidak akan pernah menjadi “istri pajangan” Neymar
Kemandirian finansial dan mematahkan stereotip
Dalam wawancara terbuka di podcast *Elas Que Jogam* bersama Karla Felmanas, Biancardi menanggapi persepsi publik yang menganggapnya sepenuhnya bergantung pada kekayaan Neymar. Influencer yang memiliki lebih dari 15 juta pengikut di Instagram ini menegaskan bahwa ia memiliki karier yang sukses dan mengelola pengeluarannya sendiri tanpa bergantung pada mantan bintang Barcelona dan PSG tersebut.
"Orang-orang mengira kami tidak bekerja, bahwa kami hanya tinggal di rumah, bahwa kami hanyalah istri-istri trofi. Saya berkata, 'Tunggu dulu, karena saya punya pekerjaan sendiri, saya menggaji tim saya, saya harus membayar gaji. Saya menghasilkan uang sendiri, saya membayar tagihan saya sendiri,'" katanya. Biancardi menekankan bahwa ia bukan sekadar pasangan seorang pesepakbola terkenal, melainkan seorang pemilik bisnis yang bertanggung jawab atas tim profesional yang menggantungkan mata pencaharian mereka padanya.
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Kehidupan di luar label 'influencer'
Portofolio profesional Biancardi tidak hanya sebatas postingan media sosial biasa. Baru-baru ini, ia meluncurkan proyek berjudul "Bru Na Cozinha" di saluran YouTube-nya, di mana ia mewawancarai dan memasak bersama para wanita berpengaruh seperti Giullia Buscaccio dan Lore Improta. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, yang mencakup kampanye iklan berskala besar untuk merek-merek global.
Etos kerjanya tetap menjadi prioritas meskipun pasangannya sedang menghadapi momen-momen penuh tekanan di lapangan. Sementara ia mengelola kerajaan bisnisnya, Neymar akhirnya kembali ke kondisi fisik prima dan bersiap memimpin lini depan timnas Brasil, menunjukkan bahwa keduanya fokus pada kesuksesan masing-masing sambil tetap menjaga ikatan keluarga.
Merencanakan keluarga di tengah musim Piala Dunia
Pasangan ini, yang merupakan orang tua dari Mavie dan Mel, telah melewati berbagai tonggak penting dalam kehidupan pribadi mereka di tengah jadwal padat sepak bola internasional. Bruna mengungkapkan dalam wawancara bahwa kehamilannya merupakan babak yang telah direncanakan dalam hidup mereka, terlepas dari jadwal yang sering kali tidak menentu dalam dunia olahraga profesional. "Ya, kami sudah berpikir, 'Oh, ayo kita punya anak ketiga,'" tambahnya, mengenang momen ketika mereka memutuskan untuk memperluas keluarga mereka.
Ia membagikan detail unik mengenai waktu saat mengetahui kehamilannya, yaitu bahwa ia baru mengetahui bahwa dirinya sedang hamil hanya satu hari sebelum pengumuman resmi skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Perpaduan antara kebahagiaan pribadi dan tugas nasional ini telah sangat memengaruhi hubungan mereka belakangan ini, saat mereka berusaha menyeimbangkan peran sebagai orang tua dengan sorotan intens dari Selecao.
- Reprodução/Instagram
Peningkatan kebugaran menjelang Piala Dunia dan kisah cinta yang diraih dengan susah payah
Sementara Bruna menghadapi kritik terkait statusnya, ia juga menjadi pilar dukungan bagi Neymar selama masa pemulihannya dari cedera betis. Penyerang tersebut terpaksa absen dalam laga pembuka Brasil di babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Maroko dan Haiti, namun kini ia telah kembali bergabung untuk pertandingan melawan Skotlandia.
Kembalinya Neymar bertepatan dengan periode di mana hubungan pasangan ini tampak lebih stabil dari sebelumnya setelah gejolak yang terjadi sebelumnya. Bruna menambahkan bahwa ia akhirnya kehabisan kesabaran dengan dinamika hubungan mereka yang sebelumnya tidak jelas dan pun akhirnya mengkonfrontasi sang bintang sepak bola. "Kami berada dalam situasi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Lalu tiba saatnya aku merasa stres," katanya. "Aku menatapnya dan berkata, 'Tahukah kamu? Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan mencapai batas kesabaranku. Aku sudah mencapai batas itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Semuanya indah, aku senang bertemu denganmu, aku mencintaimu, tapi, yah, aku sudah cukup.'"
Ultimatum ini terbukti menjadi titik balik yang besar. Tak lama setelah pernyataannya itu, Neymar mengundangnya untuk merayakan ulang tahunnya di Paris dan secara resmi memintanya menjadi pacarnya, setelah merencanakan kejutan besar untuk mengukuhkan komitmen mereka. “Aku tiba dan ayahku, ibuku, serta kakak perempuanku ada di sana. Dia membawa semua orang tanpa sepengetahuanku,” katanya.
Kini, dengan hubungan mereka yang sudah kokoh dan sementara Bruna terus “membayar tagihannya sendiri” serta membangun mereknya, dia tetap menjadi sosok kunci dalam kehidupan seorang pemain yang memikul harapan seluruh bangsa di pundaknya.