“Saya membayar tagihan-tagihan saya” - Bruna Biancardi menjelaskan mengapa dia tidak akan pernah menjadi “istri pajangan” Neymar

Sementara Bruna menghadapi kritik terkait statusnya, ia juga menjadi pilar dukungan bagi Neymar selama masa pemulihannya dari cedera betis. Penyerang tersebut terpaksa absen dalam laga pembuka Brasil di babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Maroko dan Haiti, namun kini ia telah kembali bergabung untuk pertandingan melawan Skotlandia.

Kembalinya Neymar bertepatan dengan periode di mana hubungan pasangan ini tampak lebih stabil dari sebelumnya setelah gejolak yang terjadi sebelumnya. Bruna menambahkan bahwa ia akhirnya kehabisan kesabaran dengan dinamika hubungan mereka yang sebelumnya tidak jelas dan pun akhirnya mengkonfrontasi sang bintang sepak bola. "Kami berada dalam situasi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Lalu tiba saatnya aku merasa stres," katanya. "Aku menatapnya dan berkata, 'Tahukah kamu? Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan mencapai batas kesabaranku. Aku sudah mencapai batas itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Semuanya indah, aku senang bertemu denganmu, aku mencintaimu, tapi, yah, aku sudah cukup.'"

Ultimatum ini terbukti menjadi titik balik yang besar. Tak lama setelah pernyataannya itu, Neymar mengundangnya untuk merayakan ulang tahunnya di Paris dan secara resmi memintanya menjadi pacarnya, setelah merencanakan kejutan besar untuk mengukuhkan komitmen mereka. “Aku tiba dan ayahku, ibuku, serta kakak perempuanku ada di sana. Dia membawa semua orang tanpa sepengetahuanku,” katanya.

Kini, dengan hubungan mereka yang sudah kokoh dan sementara Bruna terus “membayar tagihannya sendiri” serta membangun mereknya, dia tetap menjadi sosok kunci dalam kehidupan seorang pemain yang memikul harapan seluruh bangsa di pundaknya.