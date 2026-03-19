"Saya memang merasa sudah siap" - Manajer yang mengejutkan itu menyatakan minatnya untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City
Michel menyatakan kesiapannya untuk menduduki kursi kepelatihan Etihad
Masa depan Pep Guardiola bersama Manchester City kini dipertanyakan serius menyusul tersingkirnya tim tersebut dari Liga Champions UEFA secara mengecewakan, setelah menelan kekalahan di kedua leg babak 16 besar melawan Real Madrid. Situasi ini semakin diperparah dengan selisih sembilan poin yang memisahkan City dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal.
Menurut surat kabar Daily Mail, Pep Guardiola akan mengambil jeda setelah final Carabao Cup melawan Arsenal pada hari Minggu untuk memutuskan apakah ia akan melanjutkan tugasnya sebagai manajer Manchester City setelah musim ini berakhir.
Berbicara kepada La Otra Grada, seperti dilaporkan Estadio Deportivo, Michel Sanchez menegaskan kesiapannya untuk mengambil alih jabatan manajer Manchester City jika Pep Guardiola hengkang. “Saya memang merasa siap. Saya merasa siap melatih tim mana pun,” katanya, sambil menekankan bahwa setiap kemungkinan perpindahan “selalu bergantung pada klub.”
Míchel: “Saya Siap Menghadapi Tantangan Melatih di Tingkat Internasional”
Míchel menanggapi kekhawatiran terkait kemungkinan pindah ke luar negeri, terutama mengenai kendala bahasa, dengan menyatakan: “Salah satu keraguan dalam melatih di luar Spanyol adalah masalah bahasa, tapi saya sedang mengatasinya.”
Dia menambahkan: “Saya bercanda soal kemampuan bahasa Inggris saya, tapi saya merasa siap untuk berkomunikasi di lingkungan internasional,” sambil menekankan bahwa hal ini menghilangkan salah satu hambatan umum yang dihadapi oleh pelatih Spanyol di luar negeri.
Pelatih asal Spanyol itu berkata: “Langkah ini memperkuat peluang saya untuk menghadapi tantangan di luar Spanyol, terutama di kompetisi seperti Liga Premier, di mana komunikasi menjadi kunci dalam mengelola ruang ganti.”
Hubungan dengan City Football Group
Kinerja luar biasa Michel bersama Girona tidak luput dari perhatian, terutama mengingat posisi klub tersebut di dalam City Football Group (CFG). Setelah membawa tim asal Catalunya itu promosi, ia telah membuktikan kemampuannya untuk melampaui ekspektasi sambil tetap berpegang pada filosofi taktis khusus dari klub andalan grup tersebut.
Pengetahuannya yang mendalam tentang struktur dan ekspektasi City Football Group menjadikannya kandidat internal yang logis jika City ingin memastikan kelangsungan kepemimpinan setelah era Guardiola berakhir. Michel sudah bekerja sama erat dengan manajemen City, dan baru-baru ini membahas upayanya untuk mengintegrasikan dan mengembangkan pemain muda Claudio Echeverri. Ia menegaskan, "Saya merasa sudah siap," yang semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat utama untuk dipertimbangkan di masa depan.
Gaya kepemimpinan yang didasarkan pada hubungan
Meskipun Guardiola sering dipuji atas inovasi taktisnya, Michel ingin menekankan bahwa kesuksesannya sendiri dibangun di atas landasan manajemen sumber daya manusia dan komunikasi yang jelas. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki “tongkat ajaib,” melainkan lebih fokus pada membangun budaya di mana setiap individu merasa dihargai dan terhubung dengan tujuan bersama.
Manajer Girona ini mengungkapkan bahwa ia menyampaikan pesan yang konsisten kepada para pemainnya di awal setiap musim: “Mari kita jalani tahun ini bersama-sama.” Pendekatan yang mengutamakan orang inilah yang diyakini Michel akan berhasil di liga mana pun di dunia. Selain itu, ia bercanda tentang kemampuan bahasa Inggrisnya yang semakin membaik, seolah-olah ia telah mempersiapkan diri untuk tuntutan unik dalam kehidupan di Liga Premier.
