"Saya memang merasa sudah siap" - Manajer yang mengejutkan itu menyatakan minatnya untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City

Masa depan Pep Guardiola bersama Manchester City kini dipertanyakan serius menyusul tersingkirnya tim tersebut dari Liga Champions UEFA secara mengecewakan, setelah menelan kekalahan di kedua leg babak 16 besar melawan Real Madrid. Situasi ini semakin diperparah dengan selisih sembilan poin yang memisahkan City dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal.

Menurut surat kabar Daily Mail, Pep Guardiola akan mengambil jeda setelah final Carabao Cup melawan Arsenal pada hari Minggu untuk memutuskan apakah ia akan melanjutkan tugasnya sebagai manajer Manchester City setelah musim ini berakhir.

Berbicara kepada La Otra Grada, seperti dilaporkan Estadio Deportivo, Michel Sanchez menegaskan kesiapannya untuk mengambil alih jabatan manajer Manchester City jika Pep Guardiola hengkang. “Saya memang merasa siap. Saya merasa siap melatih tim mana pun,” katanya, sambil menekankan bahwa setiap kemungkinan perpindahan “selalu bergantung pada klub.”