"Saya memang belum sempurna" - Arne Slot mengakui bahwa ia belum mengambil "keputusan yang tepat" di Liverpool saat ia menggambarkan musim yang suram itu dalam satu kata

Musim The Reds berakhir dengan lesu, bukan dengan gemilang, karena hasil imbang 1-1 melawan Brentford semakin memperjelas ketidakstabilan yang mengganggu upaya mereka mempertahankan gelar. Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Slot secara mengejutkan terbuka mengenai kelemahannya sendiri sepanjang tahun ini, dan mengakui bahwa masa transisi pasca era sukses sebelumnya dipenuhi dengan berbagai kesulitan.

"Bukan apa yang saya harapkan untuk dicapai musim ini sebelum kami memulai, tetapi dengan mempertimbangkan segala hal, apa yang terjadi pada kami musim ini, saya senang kami lolos ke Liga Champions," kata Slot.

"Kami, saya, tidak sempurna, tapi saya akan menjawab pertanyaan ini persis sama di tahun kami memenangkan liga karena sebagai manajer, Anda tidak pernah bisa sempurna, seorang pemain juga tidak pernah bisa sempurna. Tapi semua keputusan yang saya ambil sepanjang musim ini hanya didasarkan pada satu ide, yaitu persiapan yang sangat matang.

"Tidak setiap keputusan bisa menjadi keputusan yang tepat, jadi akan bodoh bagi saya untuk duduk di sini dan mengatakan bahwa semua keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tepat. Namun, sebelum saya mengambilnya, setiap kali saya merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk diambil. Namun, sering kali saya bahkan tidak perlu mengambil keputusan atau pilihan."



