"Saya memang belum sempurna" - Arne Slot mengakui bahwa ia belum mengambil "keputusan yang tepat" di Liverpool saat ia menggambarkan musim yang suram itu dalam satu kata
Slot menyoroti serangkaian kesalahan
Musim The Reds berakhir dengan lesu, bukan dengan gemilang, karena hasil imbang 1-1 melawan Brentford semakin memperjelas ketidakstabilan yang mengganggu upaya mereka mempertahankan gelar. Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Slot secara mengejutkan terbuka mengenai kelemahannya sendiri sepanjang tahun ini, dan mengakui bahwa masa transisi pasca era sukses sebelumnya dipenuhi dengan berbagai kesulitan.
"Bukan apa yang saya harapkan untuk dicapai musim ini sebelum kami memulai, tetapi dengan mempertimbangkan segala hal, apa yang terjadi pada kami musim ini, saya senang kami lolos ke Liga Champions," kata Slot.
"Kami, saya, tidak sempurna, tapi saya akan menjawab pertanyaan ini persis sama di tahun kami memenangkan liga karena sebagai manajer, Anda tidak pernah bisa sempurna, seorang pemain juga tidak pernah bisa sempurna. Tapi semua keputusan yang saya ambil sepanjang musim ini hanya didasarkan pada satu ide, yaitu persiapan yang sangat matang.
"Tidak setiap keputusan bisa menjadi keputusan yang tepat, jadi akan bodoh bagi saya untuk duduk di sini dan mengatakan bahwa semua keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tepat. Namun, sebelum saya mengambilnya, setiap kali saya merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk diambil. Namun, sering kali saya bahkan tidak perlu mengambil keputusan atau pilihan."
Dampak skandal Salah dan ketegangan di ruang ganti
Salah satu aspek yang paling banyak dikritik dari kepemimpinan Slot adalah caranya menangani Mohamed Salah. Sang "raja" Mesir itu secara mencolok dicadangkan selama periode musim dingin yang bencana, di mana tim menelan sembilan kekalahan dalam 12 pertandingan. Hal ini memicu perselisihan terbuka antara sang pemain dan pelatih, yang berujung pada skorsing satu pertandingan bagi sang penyerang dan pada akhirnya mempercepat kepergiannya dari klub.
Terlepas dari ketegangan tersebut, pemain sayap legendaris ini memastikan dirinya pergi dengan catatan yang membanggakan dengan mencetak rekor baru bagi klub. Dalam penampilan terakhirnya, Salah mencatatkan 93 assist di Liga Premier untuk Liverpool, melampaui Steven Gerrard dan menjadi pemberi assist terbanyak sepanjang masa klub dalam kompetisi tersebut. Itu adalah momen perayaan yang langka di musim yang sebagian besar diwarnai oleh ketegangan internal dan kurangnya ritme di lapangan.
Satu kata untuk menggambarkan musim ini
Ketika diminta untuk merangkum kesulitan yang dihadapi timnya selama sepuluh bulan terakhir, Slot tanpa ragu menunjuk ke ruang perawatan. The Reds dilanda masalah kebugaran, kehilangan pemain kunci untuk sebagian besar musim dan tak pernah bisa menurunkan susunan pemain inti yang stabil. Beban emosional musim ini juga semakin berat akibat kematian tragis Diogo Jota dalam kecelakaan mobil musim panas lalu.
"Jika Anda meminta saya untuk menggambarkan musim ini dengan satu kata, saya akan mengatakannya dengan kata 'cedera'," tambah Slot. Statistik mendukung pernyataannya, dengan kiper Alisson Becker absen dalam 20 pertandingan dan pemain termahal Inggris, Alexander Isak, hanya tampil sebagai starter dalam delapan pertandingan liga. Pemain penting lainnya dalam skuad, termasuk Conor Bradley dan Wataru Endo, juga absen dalam waktu yang cukup lama, membuat Slot mengalami kesulitan dalam menentukan susunan pemain dari Agustus hingga Mei.
Menatap era baru
Keengganan Slot untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Rio Ngumoha hingga tahap akhir musim telah menuai kritik dari sebagian pendukung yang merasa proses transisi seharusnya bisa dimulai lebih awal. Namun, sang manajer tetap bersikukuh bahwa keputusan-keputusan tersebut diambil dengan niat baik demi stabilitas klub di tengah masa-masa yang penuh gejolak.
Seiring meredanya kegemparan setelah finis di posisi kelima, fokus kini beralih ke bursa transfer dan harapan bahwa kondisi klub yang sehat akan membawa keberuntungan yang lebih baik. Bagi Slot, musim panas ini memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri kembali setelah musim di mana ia mengakui telah belajar beberapa pelajaran pahit tentang tekanan di Liga Premier. Kepergian pembuat assist terbaik klub menandai akhir sebuah era, tetapi pelatih asal Belanda ini kini harus membuktikan bahwa ia dapat membuat "keputusan yang tepat" untuk mengarahkan klub kembali ke puncak.