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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Saya melihat banyak potensi di Italia' - Kiper Inter Josep Martinez mendukung Italia untuk bangkit dari kepedihan Piala Dunia

J. Martinez
Italy
World Cup
UEFA Nations League A
Inter
Serie A

Kiper Inter, Josep Martinez, memberikan dukungan kuat kepada Italia saat juara dunia empat kali itu berupaya membangun kembali diri setelah absen secara historis dari panggung internasional. Penjaga gawang asal Spanyol itu menegaskan bahwa kumpulan talenta mereka tetap elite di bawah Roberto Mancini, seraya berargumen bahwa memulihkan kepercayaan kolektif akan menjadi faktor penentu dalam periode transisi ini.

  • Kiper Spanyol menilai kebangkitan Italia

    Kiper Inter itu meyakini bahwa kesulitan sepak bola Italia di panggung internasional murni berasal dari faktor psikologis, bukan dari penurunan kualitas pemain. Gagal lolos ke tiga putaran final Piala Dunia secara beruntun memicu krisis kepercayaan diri yang mendalam bagi juara dunia empat kali tersebut. Kini Mancini ditugaskan untuk mengawasi pembangunan ulang skuad secara menyeluruh, dengan memanggil gelombang talenta muda untuk membangun kembali identitas permainan tim nasional.

  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Kiper soroti perjuangan pemulihan mental

    Setelah menghadapi dan bermain bersama talenta-talenta terbaik Italia di Serie A, kiper Inter itu yakin Italia sama sekali tidak kekurangan kemampuan teknis.

    Berbicara kepada harian ternama Italia La Gazzetta dello Sport, Martinez berkata: "Sejujurnya, saya melihat banyak potensi di Italia. Mereka perlu menemukan kembali model permainan yang jelas, tetapi kualitas bukan masalah.

    "Ada beberapa pemain Inter berlevel tinggi dan banyak elemen valid lainnya bersama mereka. Mereka perlu mendapatkan kembali kepercayaan diri setelah kekecewaan karena gagal lolos ke Piala Dunia; bagi saya, ini lebih merupakan masalah mental daripada masalah kualitas."

  • Kiper mendapat panggilan kembali ke tim nasional yang telah lama dinantikan

    Penilaian positif Martinez bertepatan dengan sebuah pencapaian pribadi yang membanggakan setelah ia menerima panggilan mengejutkan ke skuad Spanyol asuhan Luis de la Fuente. Pemain berusia 28 tahun itu resmi kembali ke skuad Spanyol untuk pertama kalinya sejak meraih satu-satunya penampilan seniornya di level internasional pada Juni 2021. Cedera yang dialami Joan Garcia membuka jalan bagi Martinez untuk menempati satu tempat penjaga gawang bersama opsi senior David Raya dan Unai Simon.

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    Duel di Stade de France menanti

    Ujian sesungguhnya bagi generasi baru Italia akan tiba pada Jumat, ketika mereka bertandang menghadapi Prancis di Stade de France dalam Grup A1 Nations League. Mancini harus menyusun rencana taktis yang cermat untuk meredam tim Prancis yang tangguh, yang kini ditangani ahli taktik legendaris Zinedine Zidane. Meraih hasil positif di Paris sangat penting untuk mendongkrak moral skuad dan menjaga asa mereka untuk tetap hidup menuju fase gugur.

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