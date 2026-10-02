Setelah menghadapi dan bermain bersama talenta-talenta terbaik Italia di Serie A, kiper Inter itu yakin Italia sama sekali tidak kekurangan kemampuan teknis.

Berbicara kepada harian ternama Italia La Gazzetta dello Sport, Martinez berkata: "Sejujurnya, saya melihat banyak potensi di Italia. Mereka perlu menemukan kembali model permainan yang jelas, tetapi kualitas bukan masalah.

"Ada beberapa pemain Inter berlevel tinggi dan banyak elemen valid lainnya bersama mereka. Mereka perlu mendapatkan kembali kepercayaan diri setelah kekecewaan karena gagal lolos ke Piala Dunia; bagi saya, ini lebih merupakan masalah mental daripada masalah kualitas."