"Saya melakukan beberapa hal buruk" - Alejandro Garnacho mengakui kesalahannya atas kegagalan Man Utd sebelum pindah ke Chelsea, sementara sang pemain sayap mengaku kepergiannya yang penuh ketegangan dari Old Trafford "menyakitkan"
Kepergian yang berantakan dari Manchester United
Masa-masa pemain berusia 21 tahun itu di Manchester berakhir dalam suasana yang kurang menyenangkan setelah hubungan dengan mantan manajernya, Ruben Amorim, memburuk secara terbuka. Garnacho menjadi pusat ketegangan di ruang ganti, sering kali menggunakan media sosial untuk meluapkan rasa frustrasinya, yang pada akhirnya membuat klub menyetujui kepindahannya ke Stamford Bridge.
Merenungkan kisah yang membuatnya dikucilkan sebelum pindah ke London, Garnacho mengakui bahwa ia turut berperan dalam ketegangan tersebut. Dalam wawancara dengan Premier League, ia berkata: "Saya ingat dalam enam bulan terakhir saya tidak bermain seperti sebelumnya di Manchester United. Saya mulai duduk di bangku cadangan, itu bukan hal yang buruk, saya baru berusia 20 tahun, tapi di pikiran saya seolah-olah saya harus bermain di setiap pertandingan.
"Dalam pikiran saya, mungkin ini juga kesalahan saya, saya mulai melakukan beberapa hal yang tidak baik. Tapi ya, itu hanyalah momen dalam hidup dan terkadang Anda harus mengambil keputusan, dan saya sangat bangga berada di sini dan masih bermain di Premier League di klub seperti ini."
Dampak negatifnya diperparah oleh laporan masalah disiplin yang mengganggu musim terakhirnya di bawah pengawasan Amorim.
Jangan ada dendam
Meskipun perpisahan yang penuh ketegangan itu—termasuk saudara Garnacho yang membuat postingan provokatif di media sosial dan sang pemain sendiri yang tampak mengejek klub dengan mengenakan jersey Aston Villa milik Marcus Rashford, sesama pemain yang juga ditinggalkan—penyerang ini menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap United.
"Kami tahu tim yang kami miliki, hal-hal yang bisa kami lakukan," lanjutnya. "Terkadang ada saat-saat yang lebih baik, dan ada yang lebih buruk. Tapi ya, saya benar-benar bangga berada di sini saat ini. Kehidupan di sini normal, dan saya bahagia. Tapi ya, di United [saya] tidak punya hal buruk untuk dikatakan tentang klub atau rekan setim mana pun, tidak ada siapa pun. Hanya sebuah momen [dalam] hidup yang berubah. Hidup saya terus berjalan. Jadi, kita harus terus melihat ke depan."
Ketika ditanya apakah kepergiannya dari Old Trafford menyakitinya, sang winger menjawab: "Ya, mungkin iya, karena saya mencintai klub itu, tahu kan? Mereka memberi saya kepercayaan sejak awal, dari Spanyol, untuk membawa saya ke akademi, lalu mereka membawa saya ke tim utama, jadi itu sekitar empat atau lima tahun, dan cinta yang luar biasa dari semua orang, dari para penggemar, stadion, semuanya benar-benar baik. Hanya saja terkadang kamu harus berubah demi kebaikan hidupmu atau langkah selanjutnya. Saya hanya memiliki kenangan indah tentang Man Utd."
Rintangan di Stamford Bridge
Kehidupan di Chelsea belum menjadi awal baru yang dibayangkan Garnacho setelah meninggalkan wilayah barat laut. Meskipun ia datang dengan ekspektasi tinggi, ia kesulitan menunjukkan performa yang konsisten di bawah asuhan Liam Rosenior, yang menggantikan Enzo Maresca pada Januari lalu. Tersingkirnya The Blues dari Liga Champions baru-baru ini serta performa buruk di kompetisi domestik semakin memperparah rasa frustrasi sang pemain muda.
Dengan hanya mencetak satu gol di Liga Premier musim ini, waktu bermain Garnacho pun menjadi terbatas. Pemain internasional Argentina ini pernah dianggap sebagai masa depan lini serang United, namun kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia hanyalah opsi rotasi di London barat. Penurunan performanya memunculkan pertanyaan apakah investasi sebesar £40 juta itu bijaksana untuk seorang pemain yang kontraknya masih berlaku hingga 2032.
Bunga pinjaman dari Amerika Selatan
Penurunan performa Garnacho telah menarik perhatian klub-klub luar negeri, dengan munculnya laporan mengejutkan yang mengaitkannya dengan kemungkinan pindah sementara dari Liga Premier. Pelatih River Plate, Eduardo Coudet, dikabarkan telah menghubungi sang pemain secara langsung untuk membahas kemungkinan kesepakatan peminjaman selama satu tahun. Langkah seperti itu tak terbayangkan dua tahun lalu ketika ia masih menjadi bintang muda yang sedang naik daun di Old Trafford.