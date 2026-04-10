"Saya melakukan beberapa hal buruk" - Alejandro Garnacho mengakui kesalahannya atas kegagalan Man Utd sebelum pindah ke Chelsea, sementara sang pemain sayap mengaku kepergiannya yang penuh ketegangan dari Old Trafford "menyakitkan"

Masa-masa pemain berusia 21 tahun itu di Manchester berakhir dalam suasana yang kurang menyenangkan setelah hubungan dengan mantan manajernya, Ruben Amorim, memburuk secara terbuka. Garnacho menjadi pusat ketegangan di ruang ganti, sering kali menggunakan media sosial untuk meluapkan rasa frustrasinya, yang pada akhirnya membuat klub menyetujui kepindahannya ke Stamford Bridge.

Merenungkan kisah yang membuatnya dikucilkan sebelum pindah ke London, Garnacho mengakui bahwa ia turut berperan dalam ketegangan tersebut. Dalam wawancara dengan Premier League, ia berkata: "Saya ingat dalam enam bulan terakhir saya tidak bermain seperti sebelumnya di Manchester United. Saya mulai duduk di bangku cadangan, itu bukan hal yang buruk, saya baru berusia 20 tahun, tapi di pikiran saya seolah-olah saya harus bermain di setiap pertandingan.

"Dalam pikiran saya, mungkin ini juga kesalahan saya, saya mulai melakukan beberapa hal yang tidak baik. Tapi ya, itu hanyalah momen dalam hidup dan terkadang Anda harus mengambil keputusan, dan saya sangat bangga berada di sini dan masih bermain di Premier League di klub seperti ini."

Dampak negatifnya diperparah oleh laporan masalah disiplin yang mengganggu musim terakhirnya di bawah pengawasan Amorim.