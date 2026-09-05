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'Saya masih syok' - istri Ollie Watkins membuat pengakuan emosional setelah transfer €60 juta ke Arab Saudi
Watkins langsung memberi dampak besar
Watkins langsung tancap gas di Liga Pro Saudi, mencetak gol pada debutnya saat Al-Hilal menyingkirkan Al-Ahli 3-0. Rekrutan musim panas senilai £51 juta dari Villa itu masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol sundulan di akhir laga, memastikan kemenangan nyaman bagi tim asuhan Simone Inzaghi.
Sementara striker England itu dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan di atas lapangan, keluarganya masih menyesuaikan diri dengan kepindahan mendadak mereka. Istri Watkins, Ellie, baru-baru ini mengungkapkan di media sosial dampak emosional dari meninggalkan Birmingham, seraya mengakui bahwa kepindahan yang mengubah hidup ke Riyadh membuatnya terguncang.
Ellie membagikan keterkejutannya
Setelah enam tahun yang sukses di Villa Park, tempat Watkins menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di Premier League, transfer mendadak itu membuat banyak pihak terkejut. Ellie membagikan reaksi jujurnya di TikTok, mengonfirmasi bahwa kepindahan ke Timur Tengah bukan bagian dari rencana awalnya untuk 2026.
"Ini jelas tidak ada dalam bucket list saya untuk 2026," jelasnya kepada para pengikutnya. "Kami sudah tiba di Arab Saudi dan sejujurnya saya rasa saya masih syok. Luar biasa melihat betapa cepat hidup bisa berubah, tetapi itulah indahnya sepakbola. Saya orang yang sangat emosional dan hati saya hancur karena harus menutup bab luar biasa ini."
Standar Premier League di Riyadh
Terlepas dari gejolak emosional di luar lapangan, Watkins menunjukkan profesionalisme khasnya di atas lapangan. Masuk pada babak kedua saat melawan Al-Ahli, pemain berusia 30 tahun itu menyambut umpan Sultan Mandash di tiang jauh dan mengonversinya menjadi gol pada menit ke-86, menambah gol-gol sebelumnya dari Sergej Milinkovic-Savic dan Crysencio Summerville. Setelah peluit akhir berbunyi, Watkins mengungkapkan kegembiraannya atas awal pribadinya sekaligus kualitas keseluruhan di kompetisi domestik barunya.
"Saya senang berada di sini," aku Watkins. "Awal yang luar biasa. Saya menantikan banyak pertandingan lagi di sini, di kandang. Ini adalah awal yang bagus. Sangat bagus. Standarnya hari ini sama bagusnya dengan di Premier League, sejujurnya. Sangat fisik, menuntut, dan kualitasnya sangat tinggi. Luar biasa.
"Saya tidak menyangka akan seperti itu ketika pertama kali masuk ke lapangan. Saya mengecek lapangan sebelum pertandingan. Atmosfernya luar biasa. Para suporter meneriakkan nama saya. Awal yang luar biasa."
- Getty Images Sport
Al-Hilal mempertahankan start sempurna
Setelah tampil impresif dalam penampilan singkatnya melawan Al-Ahli, Watkins segera mendapat promosi ke starting XI. Penyerang Inggris itu tampil sejak peluit pertama saat Al-Hilal mempertahankan start sempurna mereka di musim ini lewat kemenangan rutin 2-0 atas Al-Shabab.
Kini mereka berada di puncak klasemen Saudi Pro League dengan raihan sempurna 15 poin dari lima pertandingan. Watkins dan rekan-rekan setim barunya akan berupaya memperpanjang rentetan kemenangan mereka saat kembali bermain pada Senin. Al-Hilal saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tim promosi baru, Neom, dalam ujian liga berikutnya.
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