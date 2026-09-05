'Saya masih syok' - istri Ollie Watkins membuat pengakuan emosional setelah transfer €60 juta ke Arab Saudi

Terlepas dari gejolak emosional di luar lapangan, Watkins menunjukkan profesionalisme khasnya di atas lapangan. Masuk pada babak kedua saat melawan Al-Ahli, pemain berusia 30 tahun itu menyambut umpan Sultan Mandash di tiang jauh dan mengonversinya menjadi gol pada menit ke-86, menambah gol-gol sebelumnya dari Sergej Milinkovic-Savic dan Crysencio Summerville. Setelah peluit akhir berbunyi, Watkins mengungkapkan kegembiraannya atas awal pribadinya sekaligus kualitas keseluruhan di kompetisi domestik barunya.

"Saya senang berada di sini," aku Watkins. "Awal yang luar biasa. Saya menantikan banyak pertandingan lagi di sini, di kandang. Ini adalah awal yang bagus. Sangat bagus. Standarnya hari ini sama bagusnya dengan di Premier League, sejujurnya. Sangat fisik, menuntut, dan kualitasnya sangat tinggi. Luar biasa.

"Saya tidak menyangka akan seperti itu ketika pertama kali masuk ke lapangan. Saya mengecek lapangan sebelum pertandingan. Atmosfernya luar biasa. Para suporter meneriakkan nama saya. Awal yang luar biasa."