Meski mantan bek tengah Prancis itu memuji keputusan Chelsea mendatangkan sosok-sosok berpengalaman untuk membimbing skuad muda mereka, kekhawatiran taktis utamanya tetap berada di bawah mistar saat menilai susunan pemain inti potensial The Blues.

Berbicara kepada ESPN, Leboeuf mengatakan: "Saya merasa lebih baik karena mereka akhirnya memahami fakta bahwa mereka membutuhkan pemain-pemain berpengalaman, dengan fakta bahwa Henderson dan juga Danny Welbeck datang.

"Lacroix juga datang dan dia kini punya pengalaman sebagai pemain internasional. Saya pikir ini hal yang bagus karena para pemain muda itu dikelilingi pemain-pemain yang bisa menunjukkan jalan kepada mereka, pertama di ruang ganti, dengan berperilaku dengan cara yang benar, bekerja keras di tempat latihan, tetapi juga tahu bagaimana menghadapi masa-masa sulit selama pertandingan. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat bagus," lanjutnya.

Mengalihkan fokusnya langsung kepada Sanchez, Leboeuf menegaskan: "Saya masih punya tanda tanya soal penjaga gawang. Sanchez bisa sangat bagus di garis gawang, tetapi dengan kakinya, dia selalu menciptakan masalah dan membuat para suporter khawatir saat bola ada di kakinya."