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'Saya masih punya tanda tanya' - Frank Leboeuf menyoroti bintang Chelsea Xabi Alonso harus menggantikan
Leboeuf mendesak Alonso mengganti penjaga gawang
Leboeuf mendesak manajer baru Chelsea Alonso untuk memprioritaskan penggantian Sanchez sebagai kiper utama klub, dengan keraguan atas kapasitasnya masih bertahan setelah serangkaian kesalahan selama tiga musim di Stamford Bridge. Ketidakpastian di sektor penjaga gawang itu muncul meski Chelsea sangat aktif di area lain pada bursa transfer, setelah merekrut Morgan Rogers seharga £117 juta, Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Valentin Barco, bersama dua pemain berpengalaman Jordan Henderson dan Danny Welbeck.
- ZUMA Press Wire
Kemampuan olah kaki Sanchez memicu kekhawatiran besar
Meski mantan bek tengah Prancis itu memuji keputusan Chelsea mendatangkan sosok-sosok berpengalaman untuk membimbing skuad muda mereka, kekhawatiran taktis utamanya tetap berada di bawah mistar saat menilai susunan pemain inti potensial The Blues.
Berbicara kepada ESPN, Leboeuf mengatakan: "Saya merasa lebih baik karena mereka akhirnya memahami fakta bahwa mereka membutuhkan pemain-pemain berpengalaman, dengan fakta bahwa Henderson dan juga Danny Welbeck datang.
"Lacroix juga datang dan dia kini punya pengalaman sebagai pemain internasional. Saya pikir ini hal yang bagus karena para pemain muda itu dikelilingi pemain-pemain yang bisa menunjukkan jalan kepada mereka, pertama di ruang ganti, dengan berperilaku dengan cara yang benar, bekerja keras di tempat latihan, tetapi juga tahu bagaimana menghadapi masa-masa sulit selama pertandingan. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat bagus," lanjutnya.
Mengalihkan fokusnya langsung kepada Sanchez, Leboeuf menegaskan: "Saya masih punya tanda tanya soal penjaga gawang. Sanchez bisa sangat bagus di garis gawang, tetapi dengan kakinya, dia selalu menciptakan masalah dan membuat para suporter khawatir saat bola ada di kakinya."
Alonso harus memangkas skuad yang gemuk
Di luar situasi penjaga gawang, Leboeuf juga memperingatkan Alonso agar segera memangkas skuad Chelsea yang terlalu gemuk demi menjaga keharmonisan ruang ganti. Terlepas dari keharusan menjual pemain sebelum bursa transfer ditutup, Leboeuf yakin Chelsea tetap harus menargetkan finis di lima besar untuk mengamankan tiket kembali ke Liga Champions.
Menyoroti ukuran skuad, Leboeuf menambahkan: "Saya pikir mereka punya sekitar 45 pemain. Mereka harus melepas beberapa di antaranya. Dan tentu saja, Xabi Alonso harus menentukan pilihannya atas para pemain dan mungkin melepas 15, setidaknya 15 pemain. Itu gila, tapi memang itu yang harus dia lakukan. Kalau tidak, Anda tidak bisa bekerja," katanya.
"Anda tidak akan bisa bekerja dengan baik setiap hari, dari pekan ke pekan, untuk memastikan semua orang tetap selaras. Jadi ini akan sulit. Dia akan menyingkirkan pemain yang tidak dia inginkan, karena jika mereka ada di sini atau tidak, mereka akan menimbulkan masalah di dalam ruang ganti," tegas Leboeuf.
Menilai peta persaingan papan atas, ia menyimpulkan: "Musim yang bagus tentu saja adalah finis di zona Liga Champions, posisi keempat atau kelima. Tapi bagi saya, satu-satunya klub saat ini yang bisa saya katakan cukup pasti masuk lima besar adalah Arsenal. Tim-tim lain punya keraguan di mana-mana.
"[Manchester] City, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pelatih baru. Liverpool, dengan timnya, kita juga tidak benar-benar tahu. Dan hal yang sama berlaku untuk [Manchester] United. Musim lalu, selama lebih dari separuh musim, mereka kesulitan. Jadi tidak ada yang benar-benar terjamin finis di empat besar, selain Arsenal, menurut saya, saat ini."
- Getty Images Sport
Chelsea bidik start kuat di liga
Tim asuhan Alonso saat ini sedang menjalani tur pramusim di Asia Tenggara, menghadapi AC Milan di Jakarta Sabtu ini sebelum melawan tim Malaysia Johor Darul Ta'zim sehari kemudian. Laga-laga pemanasan ini memberi peluang krusial bagi Alonso untuk memadukan skuadnya sebelum bursa transfer ditutup. Chelsea akan secara resmi memulai kampanye baru mereka di Premier League dengan lawatan menghadapi Fulham pada 24 Agustus.
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