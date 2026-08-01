Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

"Saya masih punya semangat membara!" - Chelsea tuntaskan transfer mengejutkan Danny Welbeck yang berusia 35 tahun dengan kontrak dua tahun

D. Welbeck
Chelsea
Brighton & Hove Albion
Premier League

Chelsea mengejutkan dunia sepak bola dengan mengumumkan perekrutan striker veteran Danny Welbeck dari Brighton & Hove Albion. Mantan pemain internasional Inggris berusia 35 tahun itu tiba di Stamford Bridge dengan kontrak hingga 2028, menambah pengalaman signifikan ke dalam skuad Xabi Alonso yang sedang berkembang.

  • Langkah mengejutkan untuk sang veteran

    Dalam transfer yang tak banyak diperkirakan, Chelsea mengonfirmasi bahwa Welbeck kini resmi menjadi pemain Chelsea. Penyerang berpengalaman itu, yang menikmati karier gemilang di sejumlah klub terbesar Premier League, pindah dari South Coast ke London barat.

    Berbicara kepada situs resmi klub, sang striker mengungkapkan kegembiraannya setelah menuntaskan kepindahan ini dengan mengatakan: "Ketika Anda mendengar ada ketertarikan dari Chelsea, itu adalah sesuatu yang membuat Anda sangat bangga. Mengetahui sejarah Chelsea, ini adalah klub yang ingin memenangkan trofi dan terus berusaha melakukan itu di setiap musim. Saya benar-benar merasa terhormat bisa datang ke klub sebesar ini pada momen yang terasa sangat menarik."



    • Iklan
  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dari Old Trafford ke Stamford Bridge

    Perjalanan Welbeck ke Stamford Bridge adalah perjalanan yang dihiasi gelar juara dan momen-momen bertekanan tinggi. Ia terkenal memulai karier profesionalnya di Manchester United, tempat ia menjadi sosok tepercaya di bawah pelatih legendaris Sir Alex Ferguson. Selama waktunya di Old Trafford, ia meraih gelar Premier League, dua Piala Liga, Community Shield, dan menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA 2008.

    Setelah periode suksesnya di Manchester, Welbeck pindah ke Arsenal pada 2014, tempat ia menghabiskan lima musim yang produktif. Ia mencetak 32 gol untuk Arsenal, membantu mereka menjuarai Piala FA dan satu Community Shield lagi. Setelah sempat membela Watford dan Brighton, ia membuktikan bahwa dirinya masih memiliki ketajaman yang dibutuhkan di level tertinggi.

  • Membuktikan bahwa usia hanyalah angka

    Meski sebagian pihak mungkin mempertanyakan keputusan merekrut pemain berusia 35 tahun, statistik terbaru Welbeck menunjukkan bahwa ia masih punya banyak hal untuk ditawarkan setelah mencetak 26 gol Premier League dalam dua musim terakhirnya bersama Brighton, sebuah tingkat konsistensi yang sulit disamai banyak penyerang yang lebih muda. Berbicara setelah menuntaskan kepindahan ini, striker veteran itu mengungkapkan antusiasmenya untuk babak baru tersebut dengan menyatakan: "Saya sudah mengenal beberapa pemain di sini dan saya sudah menjalani percakapan yang fantastis dengan manajer, dan saya sudah merasakan koneksi itu. Saya punya semangat besar dan saya siap memberikan segalanya untuk klub ini agar semua orang di Chelsea, serta para suporter, bangga."

    Kedatangan Welbeck bertepatan dengan periode transisi di Cobham, ketika klub terus menyempurnakan skuadnya di bawah manajer baru Alonso, yang diberi tugas untuk membangkitkan Chelsea setelah finis mengecewakan di posisi ke-10 musim lalu. Pemain berusia 35 tahun itu membawa segudang pengalaman di level tertinggi, setelah mencatatkan 400 penampilan di Premier League, tampil di Liga Champions UEFA, dan membela Inggris di dua Piala Dunia FIFA. Latar belakang yang sangat luas ini, dikombinasikan dengan hubungan yang sudah ia miliki dengan beberapa anggota skuad saat ini, seharusnya memudahkan proses adaptasi saat Alonso berupaya membawa Chelsea kembali ke puncak.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Morgan Rogers ChelseaGetty Images

    Membangun untuk kampanye 2026

    Perekrutan Welbeck menjadi bagian dari strategi rekrutmen musim panas yang lebih luas, dengan striker veteran itu menjadi pemain keenam yang didatangkan klub pada bursa transfer ini. Ia menyusul jejak rekrutan-rekrutan profil tinggi termasuk bek Maxence Lacroix, Morgan Rogers, Geovany Quenda, Marco Palestra, dan sesama penyerang Emmanuel Emegha.

Club Friendlies
Chelsea crest
Chelsea
CHE
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Club Friendlies
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Roma crest
Roma
ROM