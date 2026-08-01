Meski sebagian pihak mungkin mempertanyakan keputusan merekrut pemain berusia 35 tahun, statistik terbaru Welbeck menunjukkan bahwa ia masih punya banyak hal untuk ditawarkan setelah mencetak 26 gol Premier League dalam dua musim terakhirnya bersama Brighton, sebuah tingkat konsistensi yang sulit disamai banyak penyerang yang lebih muda. Berbicara setelah menuntaskan kepindahan ini, striker veteran itu mengungkapkan antusiasmenya untuk babak baru tersebut dengan menyatakan: "Saya sudah mengenal beberapa pemain di sini dan saya sudah menjalani percakapan yang fantastis dengan manajer, dan saya sudah merasakan koneksi itu. Saya punya semangat besar dan saya siap memberikan segalanya untuk klub ini agar semua orang di Chelsea, serta para suporter, bangga."

Kedatangan Welbeck bertepatan dengan periode transisi di Cobham, ketika klub terus menyempurnakan skuadnya di bawah manajer baru Alonso, yang diberi tugas untuk membangkitkan Chelsea setelah finis mengecewakan di posisi ke-10 musim lalu. Pemain berusia 35 tahun itu membawa segudang pengalaman di level tertinggi, setelah mencatatkan 400 penampilan di Premier League, tampil di Liga Champions UEFA, dan membela Inggris di dua Piala Dunia FIFA. Latar belakang yang sangat luas ini, dikombinasikan dengan hubungan yang sudah ia miliki dengan beberapa anggota skuad saat ini, seharusnya memudahkan proses adaptasi saat Alonso berupaya membawa Chelsea kembali ke puncak.