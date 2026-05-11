Meskipun karier Rodriguez tampaknya akan berlanjut, masih belum jelas di mana ia akan bermain. Kontraknya dengan Minnesota hanya berlaku hingga paruh pertama musim MLS, dan gelandang tersebut tampaknya akan bergabung lebih awal dengan tim nasional Kolombia untuk memulai persiapan Piala Dunia.

"Minggu depan, saya akan bergabung dengan mereka," kata Rodriguez. "Tentu saja, saya ingin memikirkan apa yang akan datang. Saya sudah berada di usia tertentu, dan saya harus memikirkan segala hal yang akan datang, yang menurut saya akan baik-baik saja. Setiap hari, saya berlatih dengan baik. Saya merawat tubuh saya dengan baik, dan jika mereka memberi saya 30, 40 menit, atau seluruh pertandingan, saya harus siap."

Apple TV dan The Athletic melaporkan bahwa Rodriguez akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama Minnesota United melawan Colorado Rapids pada hari Rabu.