Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Saya masih punya beberapa tahun lagi" - James Rodríguez membantah kabar pensiunnya saat bintang Minnesota United yang akan hengkang itu bersiap bergabung dengan timnas Kolombia untuk persiapan Piala Dunia
- Getty
Rumor tentang pensiun
Rodriguez menandatangani kontrak jangka pendek dengan Loons menjelang musim MLS, namun ia hanya mendapat sedikit kesempatan untuk tampil bersama klub tersebut menjelang Piala Dunia. Kontrak tersebut memang sejak awal dirancang dengan mempertimbangkan Piala Dunia, dan hanya beberapa minggu menjelang turnamen tersebut, muncul laporan akhir pekan ini bahwa gelandang berusia 34 tahun itu akan mengakhiri kariernya musim panas ini.
Rodriguez sendiri membantah rumor tersebut setelah memberikan dua assist dalam hasil imbang 2-2 Minnesota melawan Austin FC.
- Getty Images
Apa yang dikatakan Rodriguez
"Saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu," katanya kepada Apple TV setelah pertandingan. "Saya rasa itu berasal dari Kolombia, hanya untuk mendapatkan penonton dan suka. Tapi menurut saya, mereka sebaiknya mencari tahu lebih banyak tentang semua hal ini. Satu-satunya orang yang tahu seberapa lama saya ingin bermain, menurut saya, adalah saya sendiri.
"Saya akan mengatakannya jauh-jauh hari, tapi saat ini saya rasa saya masih punya beberapa tahun lagi. Semua hal yang mereka katakan, menurut saya itu salah. Saya pikir itu buruk bagi seluruh negara, bagi para penggemar karena mereka percaya pada hal-hal yang tidak benar, dan tentu saja bagi saya. Saya tidak pernah mengatakan itu."
- Getty Images Sport
Langkah selanjutnya
Meskipun karier Rodriguez tampaknya akan berlanjut, masih belum jelas di mana ia akan bermain. Kontraknya dengan Minnesota hanya berlaku hingga paruh pertama musim MLS, dan gelandang tersebut tampaknya akan bergabung lebih awal dengan tim nasional Kolombia untuk memulai persiapan Piala Dunia.
"Minggu depan, saya akan bergabung dengan mereka," kata Rodriguez. "Tentu saja, saya ingin memikirkan apa yang akan datang. Saya sudah berada di usia tertentu, dan saya harus memikirkan segala hal yang akan datang, yang menurut saya akan baik-baik saja. Setiap hari, saya berlatih dengan baik. Saya merawat tubuh saya dengan baik, dan jika mereka memberi saya 30, 40 menit, atau seluruh pertandingan, saya harus siap."
Apple TV dan The Athletic melaporkan bahwa Rodriguez akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama Minnesota United melawan Colorado Rapids pada hari Rabu.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kolombia akan memulai persiapan Piala Dunia dengan pertandingan persahabatan melawan Kosta Rika di Bogota pada 29 Mei, sebelum menghadapi Yordania di San Diego pada 7 Juni. Setelah itu, Los Cafeteros akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan pertandingan melawan Uzbekistan di Mexico City pada 17 Juni. Mereka juga akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo dan Portugal di babak penyisihan grup.
Sementara itu, Minnesota United masih memiliki tiga pertandingan tersisa sebelum jeda Piala Dunia, dimulai dengan pertandingan pada hari Rabu melawan Colorado Rapids.