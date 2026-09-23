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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images
Yosua Arya
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'Saya masih baik-baik saja' - Cristiano Ronaldo mengungkapkan bahwa ia sempat mempertimbangkan pensiun dari Portugal, tetapi kini membidik tonggak 1.000 gol

C. Ronaldo
Portugal
Al Nassr FC
Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo mengakui bahwa ia sempat serius mempertimbangkan pensiun dari sepak bola internasional setelah Portugal tersingkir dengan mengecewakan dari Piala Dunia. Namun, penyerang veteran itu menjalani pembicaraan positif dengan jajaran tim nasional dan berkomitmen untuk melanjutkan karier luar biasanya saat ia memburu tonggak 1.000 gol yang luar biasa.

  • Merenungkan potensi tersingkirnya Portugal

    Ronaldo mengungkapkan bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri karier internasional legendarisnya setelah Piala Dunia. Portugal menjalani turnamen musim panas yang mengecewakan, dengan menelan kekalahan tipis dari Spanyol pada babak 16 besar.

    Setelah kekecewaan itu, penyerang veteran tersebut menimbang pilihannya di level internasional. Meski akan berusia 42 tahun pada Februari, Ronaldo pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kiprah pemecah rekornya bersama tim nasional.

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    Seorang pemikir yang sedang mempertimbangkan masa depannya

    Penyerang legendaris itu mengakui bahwa mundur dari tim nasional memang merupakan kemungkinan yang nyata. Saat ditanya apakah ia sempat memikirkan pensiun dari level internasional, Ronaldo memberikan penilaian yang sangat jujur tentang situasinya.

    "Ya, saya sempat," aku Ronaldo, seperti dikutip dari The Guardian. "Tentu saja, saya selalu memikirkan keputusan saya, masa depan saya, juga masa kini. Saya orang yang banyak berpikir; Anda harus berpikir. Inilah alasan Anda melihat saya di sini sekarang, artinya saya akan melanjutkan."

  • Membimbing generasi berikutnya

    Ronaldo tetap bertekad memberi dampak, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menyoroti perannya dalam membimbing generasi berikutnya dari talenta Portugal, di samping tujuan utamanya untuk mencetak gol.

    "Saya masih percaya bahwa saya mampu membantu tim nasional mencapai apa yang mereka inginkan," kata Ronaldo. "Saya pikir saya bisa memberikan dukungan saya kepada tim nasional, bukan hanya lewat gol, tetapi juga di luar sepak bola. Ada generasi muda baru, tetapi bagi saya poin dasarnya adalah bisa berada di lapangan untuk mencetak gol dan membantu tim memenangi pertandingan.

    "Kapan pun mereka mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan saya di tim nasional, saya akan menjadi orang pertama yang pergi. Ketika saya merasa saya tidak menambah apa pun untuk tim, atau bahwa saya menciptakan suasana, saya akan menjadi orang pertama yang pergi. Saya akan membawa koper saya dan pergi.

    "Orang-orang Portugal mengandalkan saya. Itulah mengapa saya masih di sini. Lihat saja angkanya, saya yakin Anda bisa membuat beberapa perhitungan, saya masih tampil baik. Pada hari mereka tidak lagi mengandalkan saya, no problemo, saya akan pergi. Saya akan selalu menjadi penggemar No. 1 federasi ini."

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    Mengejar tonggak gol besar

    Dengan masa depannya di level internasional kini aman, Ronaldo mengarahkan bidikannya ke tonggak bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyerang ikonis itu menargetkan untuk mencapai 1.000 gol dalam kariernya di level klub dan tim nasional sebelum akhirnya gantung sepatu.

    Fokus terdekatnya kini beralih ke laga Nations League melawan Wales di Lisbon pada Kamis. Pertandingan ini akan menjadi penampilan ke-234 Ronaldo untuk negaranya.

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