Ronaldo tetap bertekad memberi dampak, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menyoroti perannya dalam membimbing generasi berikutnya dari talenta Portugal, di samping tujuan utamanya untuk mencetak gol.

"Saya masih percaya bahwa saya mampu membantu tim nasional mencapai apa yang mereka inginkan," kata Ronaldo. "Saya pikir saya bisa memberikan dukungan saya kepada tim nasional, bukan hanya lewat gol, tetapi juga di luar sepak bola. Ada generasi muda baru, tetapi bagi saya poin dasarnya adalah bisa berada di lapangan untuk mencetak gol dan membantu tim memenangi pertandingan.

"Kapan pun mereka mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan saya di tim nasional, saya akan menjadi orang pertama yang pergi. Ketika saya merasa saya tidak menambah apa pun untuk tim, atau bahwa saya menciptakan suasana, saya akan menjadi orang pertama yang pergi. Saya akan membawa koper saya dan pergi.

"Orang-orang Portugal mengandalkan saya. Itulah mengapa saya masih di sini. Lihat saja angkanya, saya yakin Anda bisa membuat beberapa perhitungan, saya masih tampil baik. Pada hari mereka tidak lagi mengandalkan saya, no problemo, saya akan pergi. Saya akan selalu menjadi penggemar No. 1 federasi ini."