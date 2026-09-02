Getty Images Sport
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'Saya marah!' - Enzo Fernandez ungkap kebenaran Chelsea saat pecah kebisuan soal transfer rekor £125 juta ke Manchester City
- Imagn
Drama pada hari terakhir bursa transfer di Stamford Bridge
Masa depan gelandang Argentina itu menjadi perdebatan hangat sepanjang bursa transfer musim panas. Spekulasi memuncak setelah pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya memberi isyarat keinginan untuk pindah ke Madrid, yang mendorong Real Madrid secara terbuka menjauh dari potensi kesepakatan itu.
Dengan raksasa Spanyol itu keluar dari persaingan, Manchester City bergerak cepat pada saat-saat terakhir. Klub raksasa Etihad itu merampungkan kesepakatan senilai £125 juta yang menyamai rekor untuk membawa gelandang pekerja keras tersebut ke Stadion Etihad, sekaligus memasangkannya lagi dengan mantan bos Blues, Enzo Maresca.
- Getty Images Sport
Fernandez mengakui kesulitan yang dialami belakangan ini dalam pesan yang menyentuh hati
Setelah kepergiannya dengan nilai transfer sangat besar dikonfirmasi, Fernandez menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung setia Stamford Bridge. Pemain berusia 25 tahun itu mengakui pergumulannya menjelang transfer tersebut, sembari menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas tiga setengah tahunnya di ibu kota.
"Chelsea yang terkasih, saya ingin kalian tahu bahwa ini bukan hari-hari yang mudah bagi saya," tulis Fernandez di Instagram-nya. "Menulis ini juga tidak mudah. Kenyataannya, saya sedang tidak berada di situasi yang baik. Tiga tahun lalu, Cobham dan Stamford Bridge menjadi rumah bagi saya dan keluarga saya. Saya menjadi begitu terikat dengan orang-orang di sana, dengan seragam ini, dan dengan lambang klub luar biasa ini.
"Percayalah ketika saya mengatakan bahwa, sejak saat saya datang, saya menjadi terobsesi untuk menang dan untuk membawa setiap trofi yang layak didapatkan klub ini sesuai sejarahnya.
"Kami menderita, kami menangis, saya sering marah, tetapi kami juga merayakan gelar dan kemenangan yang tak terlupakan. Bersama-sama, melalui masa-masa indah dan masa-masa sulit."
Fernandez mengakui reaksi keras dari suporter tak terhindarkan, tetapi meminta pengertian. Ia menambahkan: "Saya menjalani sepakbola dengan cara yang sama seperti saya menjalani hidup saya: dengan gairah dan dengan sepenuh hati. Karena itulah saya ingin kalian tahu bahwa saya mengerti kalian. Saya benar-benar mengerti kalian, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tetapi hidup adalah tentang membuat keputusan, dan saat ini saya mendapati diri saya harus membuat salah satu keputusan sulit itu."
Gelandang mengenang ikatan yang tak terpisahkan dengan para suporter
Melanjutkan pernyataan emosionalnya, pemenang Piala Dunia itu kembali menegaskan kecintaannya kepada Chelsea sambil menerima kenyataan keras dari sepakbola modern.
"Saya sudah pernah mengatakannya sebelumnya, tetapi saya ingin mengatakannya lagi: saya sudah tumbuh sangat menyayangi klub ini," lanjut Fernandez. "Chelsea akan selalu punya tempat dalam pikiran saya dan, yang terpenting, di hati saya. Tetapi saya juga mengerti bagaimana sepakbola bekerja. Saya tahu betapa besarnya gairah kalian, karena saya juga sama. Dan jika saya berada di posisi kalian, saya mungkin akan memikirkan hal yang sama.
Ia menutupnya dengan berterima kasih kepada seluruh organisasi Chelsea. "Saya ingin berterima kasih kepada setiap orang di antara kalian: staf, tim pelatih, tim medis, fisioterapis, dan semua orang yang bekerja di Cobham dan di seluruh institusi besar ini," katanya. "Untuk semua rekan setim saya selama bertahun-tahun ini, terima kasih dari lubuk hati saya karena telah berbagi begitu banyak momen dengan saya. Saya benar-benar bahagia di sini, dan saya tidak mendoakan apa pun selain yang terbaik untuk masa depan kalian.
"Terima kasih atas semua cinta dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya dan keluarga saya selama bertahun-tahun ini. Saya tidak akan pernah melupakannya. Grup ini akan memberi kalian jauh lebih banyak alasan untuk bahagia, dan saya juga akan ikut bahagia untuk kalian. Jangan pernah meragukan itu. Kalian akan selalu ada di hati saya, Chelsea. Saya akan selalu mendoakan kalian, selalu, hanya yang terbaik. Tetap Biru. Terima kasih, Chelsea."
- Getty Images Sport
Alonso menghadapi krisis lini tengah jelang laga melawan Arsenal
Xabi Alonso kini harus meracik lini tengah darurat saat Chelsea bersiap menghadapi lawatan tandang berat ke markas juara bertahan Premier League, Arsenal, pada Minggu. Kegagalan transfer Lamine Camara membuat sektor tengah terkuras parah pada saat yang paling buruk.
Moises Caicedo mengalami cedera saat menghadapi Brighton, menyusul veteran Jordan Henderson yang juga menepi. Dengan Romeo Lavia yang baru saja kembali dan Valentin Barco yang minim pengalaman, Alonso belakangan terpaksa memainkan bek sayap murni Reece James dan Malo Gusto di posisi sentral. Chelsea harus melewati krisis cedera ini dan sekadar bertahan sampai jendela transfer Januari dibuka.
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