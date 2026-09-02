Setelah kepergiannya dengan nilai transfer sangat besar dikonfirmasi, Fernandez menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung setia Stamford Bridge. Pemain berusia 25 tahun itu mengakui pergumulannya menjelang transfer tersebut, sembari menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas tiga setengah tahunnya di ibu kota.

"Chelsea yang terkasih, saya ingin kalian tahu bahwa ini bukan hari-hari yang mudah bagi saya," tulis Fernandez di Instagram-nya. "Menulis ini juga tidak mudah. Kenyataannya, saya sedang tidak berada di situasi yang baik. Tiga tahun lalu, Cobham dan Stamford Bridge menjadi rumah bagi saya dan keluarga saya. Saya menjadi begitu terikat dengan orang-orang di sana, dengan seragam ini, dan dengan lambang klub luar biasa ini.

"Percayalah ketika saya mengatakan bahwa, sejak saat saya datang, saya menjadi terobsesi untuk menang dan untuk membawa setiap trofi yang layak didapatkan klub ini sesuai sejarahnya.

"Kami menderita, kami menangis, saya sering marah, tetapi kami juga merayakan gelar dan kemenangan yang tak terlupakan. Bersama-sama, melalui masa-masa indah dan masa-masa sulit."

Fernandez mengakui reaksi keras dari suporter tak terhindarkan, tetapi meminta pengertian. Ia menambahkan: "Saya menjalani sepakbola dengan cara yang sama seperti saya menjalani hidup saya: dengan gairah dan dengan sepenuh hati. Karena itulah saya ingin kalian tahu bahwa saya mengerti kalian. Saya benar-benar mengerti kalian, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tetapi hidup adalah tentang membuat keputusan, dan saat ini saya mendapati diri saya harus membuat salah satu keputusan sulit itu."



