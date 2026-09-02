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'Saya marah!' - Enzo Fernandez mengungkap kebenaran Chelsea saat memecah kebisuan soal transfer Manchester City senilai £125 juta yang memecahkan rekor
Drama hari terakhir bursa transfer di Stamford Bridge
Masa depan gelandang Argentina itu terus menjadi bahan perdebatan sepanjang bursa transfer musim panas. Spekulasi memuncak setelah pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya memberi sinyal keinginan untuk pindah ke Madrid, yang mendorong Real Madrid secara terbuka menjaga jarak dari potensi kesepakatan tersebut.
Dengan raksasa Spanyol itu keluar dari persaingan, Manchester City bergerak cepat pada saat-saat terakhir. Klub raksasa Etihad itu merampungkan kesepakatan senilai £125 juta, yang menyamai rekor, untuk membawa gelandang agresif tersebut ke Stadion Etihad, sekaligus mempertemukannya lagi dengan mantan bos Blues, Enzo Maresca.
- Getty Images Sport
Fernandez akui kesulitan yang dialami belakangan ini dalam pesan menyentuh hati
Setelah konfirmasi kepergiannya dengan nilai transfer besar, Fernandez menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung setia Stamford Bridge. Pemain berusia 25 tahun itu mengakui kesulitannya menjelang transfer tersebut sambil mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kebersamaannya selama tiga setengah tahun di ibu kota.
"Chelsea yang terhormat, saya ingin kalian tahu bahwa ini bukan hari-hari yang mudah bagi saya," tulis Fernandez di Instagram miliknya. "Menulis ini juga tidak mudah. Sejujurnya, saya sedang tidak berada di situasi yang baik. Tiga tahun lalu, Cobham dan Stamford Bridge menjadi rumah bagi saya dan keluarga saya. Saya tumbuh dekat dengan orang-orangnya, dengan seragamnya, dan dengan lambang klub luar biasa ini.
"Percayalah ketika saya mengatakan bahwa, sejak saya datang, saya terobsesi untuk menang dan membawa setiap trofi yang layak didapatkan klub ini sesuai sejarahnya.
"Kami menderita, kami menangis, saya sering marah, tetapi kami juga merayakan gelar dan kemenangan yang tak terlupakan. Bersama-sama, melalui masa-masa indah dan masa-masa sulit."
Fernandez mengakui reaksi negatif dari suporter yang tak terhindarkan, tetapi meminta pengertian. Ia menambahkan: "Saya menjalani sepakbola dengan cara yang sama seperti saya menjalani hidup saya: dengan gairah dan sepenuh hati. Itulah mengapa saya ingin kalian tahu bahwa saya mengerti kalian. Saya benar-benar mengerti kalian, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tetapi hidup adalah soal membuat keputusan, dan saat ini saya mendapati diri saya harus membuat salah satu keputusan sulit itu."
Gelandang mengenang ikatan yang tak terpatahkan dengan para penggemar
Melanjutkan pernyataan emosionalnya, pemenang Piala Dunia itu menegaskan kembali kecintaannya kepada Chelsea sambil menerima realitas keras dari sepakbola modern.
"Saya pernah mengatakannya sebelumnya, tetapi saya ingin mengatakannya lagi: saya sudah tumbuh sangat mencintai klub ini," lanjut Fernandez. "Chelsea akan selalu punya tempat dalam pikiran saya dan, yang terpenting, di hati saya. Namun saya juga mengerti bagaimana sepakbola bekerja. Saya tahu betapa besarnya gairah kalian, karena saya pun sama. Dan jika saya berada di posisi kalian, saya mungkin akan berpikir dengan cara yang sama.
Ia menutupnya dengan berterima kasih kepada seluruh organisasi Chelsea. "Saya ingin berterima kasih kepada setiap orang dari kalian: staf, tim pelatih, tim medis, para fisioterapis, dan semua orang yang bekerja di Cobham serta di seluruh institusi besar ini," katanya. "Untuk semua rekan setim saya selama bertahun-tahun ini, terima kasih dari lubuk hati saya karena telah berbagi begitu banyak momen dengan saya. Saya benar-benar bahagia di sini, dan saya hanya mendoakan yang terbaik untuk masa depan kalian.
"Terima kasih atas semua cinta dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya dan keluarga saya selama tahun-tahun ini. Saya tidak akan pernah melupakannya. Kelompok ini akan memberi kalian lebih banyak alasan untuk berbahagia, dan saya juga akan ikut bahagia untuk kalian. Jangan pernah meragukan itu. Kalian akan selalu ada di hati saya, Chelsea. Saya akan selalu, selalu, hanya mendoakan yang terbaik untuk kalian. Selalu Biru. Terima kasih, Chelsea."
- Getty Images Sport
Alonso menghadapi krisis lini tengah jelang laga kontra Arsenal
Xabi Alonso kini harus meracik lini tengah darurat saat Chelsea bersiap menjalani laga tandang berat ke markas juara bertahan Premier League, Arsenal, pada hari Minggu. Transfer Lamine Camara yang batal membuat ruang mesin mereka sangat terkuras pada saat yang paling buruk.
Moises Caicedo mengalami cedera saat melawan Brighton, menyusul veteran Jordan Henderson yang juga menepi. Dengan Romeo Lavia yang baru saja kembali dan minimnya pengalaman Valentin Barco, Alonso baru-baru ini terpaksa memainkan full-back alami Reece James dan Malo Gusto di posisi sentral. Chelsea harus melewati krisis cedera ini dan sekadar bertahan sampai bursa transfer Januari dibuka.
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