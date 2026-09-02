Setelah konfirmasi kepergiannya dengan nilai transfer besar, Fernandez menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung setia Stamford Bridge. Pemain berusia 25 tahun itu mengakui kesulitannya menjelang transfer tersebut sambil mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kebersamaannya selama tiga setengah tahun di ibu kota.

"Chelsea yang terhormat, saya ingin kalian tahu bahwa ini bukan hari-hari yang mudah bagi saya," tulis Fernandez di Instagram miliknya. "Menulis ini juga tidak mudah. Sejujurnya, saya sedang tidak berada di situasi yang baik. Tiga tahun lalu, Cobham dan Stamford Bridge menjadi rumah bagi saya dan keluarga saya. Saya tumbuh dekat dengan orang-orangnya, dengan seragamnya, dan dengan lambang klub luar biasa ini.

"Percayalah ketika saya mengatakan bahwa, sejak saya datang, saya terobsesi untuk menang dan membawa setiap trofi yang layak didapatkan klub ini sesuai sejarahnya.

"Kami menderita, kami menangis, saya sering marah, tetapi kami juga merayakan gelar dan kemenangan yang tak terlupakan. Bersama-sama, melalui masa-masa indah dan masa-masa sulit."

Fernandez mengakui reaksi negatif dari suporter yang tak terhindarkan, tetapi meminta pengertian. Ia menambahkan: "Saya menjalani sepakbola dengan cara yang sama seperti saya menjalani hidup saya: dengan gairah dan sepenuh hati. Itulah mengapa saya ingin kalian tahu bahwa saya mengerti kalian. Saya benar-benar mengerti kalian, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tetapi hidup adalah soal membuat keputusan, dan saat ini saya mendapati diri saya harus membuat salah satu keputusan sulit itu."



