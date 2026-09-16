Mac Allister memainkan peran penting dalam kemenangan 3-1 Liverpool atas Tottenham Hotspur di Carabao Cup, dengan mencetak gol pembuka dalam laga yang memberi kesempatan kepada sejumlah lulusan akademi untuk unjuk gigi. Sementara pemain seperti Trey Nyoni, James McConnell, dan Rio Ngumoha mendapat pujian atas ketenangan mereka saat menghadapi lawan dari Premier League, Mac Allister mengungkapkan bahwa ia tetap memasang standar tinggi untuk mereka di balik layar. Mantan pemain Brighton itu mengakui bahwa ia tidak segan menegur para pemain muda ketika level permainan mereka menurun dalam sesi latihan harian di AXA Training Centre.

Berbicara kepada ITV, gelandang itu blak-blakan soal gaya bimbingannya. "Saya cukup banyak memberi perhatian kepada mereka dan saya marah. Saya pikir itu bagian dari keinginan saya agar mereka sukses. Seperti yang saya katakan, mereka benar-benar bagus. Mereka punya kualitas, mereka bermain intens, dan mereka tahu apa arti klub ini. Itu penting dan mereka akan sangat penting bagi kami musim ini," kata Mac Allister.