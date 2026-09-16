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'Saya marah' - Alexis Mac Allister mengungkap pendekatan cinta yang keras kepada para pemain muda jebolan Liverpool setelah kemenangan atas Tottenham
Pendekatan penuh ketegasan Mac Allister di Kirkby
Mac Allister memainkan peran penting dalam kemenangan 3-1 Liverpool atas Tottenham Hotspur di Carabao Cup, dengan mencetak gol pembuka dalam laga yang memberi kesempatan kepada sejumlah lulusan akademi untuk unjuk gigi. Sementara pemain seperti Trey Nyoni, James McConnell, dan Rio Ngumoha mendapat pujian atas ketenangan mereka saat menghadapi lawan dari Premier League, Mac Allister mengungkapkan bahwa ia tetap memasang standar tinggi untuk mereka di balik layar. Mantan pemain Brighton itu mengakui bahwa ia tidak segan menegur para pemain muda ketika level permainan mereka menurun dalam sesi latihan harian di AXA Training Centre.
Berbicara kepada ITV, gelandang itu blak-blakan soal gaya bimbingannya. "Saya cukup banyak memberi perhatian kepada mereka dan saya marah. Saya pikir itu bagian dari keinginan saya agar mereka sukses. Seperti yang saya katakan, mereka benar-benar bagus. Mereka punya kualitas, mereka bermain intens, dan mereka tahu apa arti klub ini. Itu penting dan mereka akan sangat penting bagi kami musim ini," kata Mac Allister.
- Getty Images Sport
Para pemain muda lolos dari ujian Tottenham Hotspur
Pertandingan putaran ketiga di Anfield menjadi ujian penting bagi para pemain pelapis Andoni Iraola, terutama mengingat kuatnya tim Tottenham yang diturunkan Roberto De Zerbi. Meski berada di bawah tekanan, Liverpool yang diperkuat para pemain muda tetap tampil agresif menghadapi Tottenham Hotspur. Kehadiran pemain veteran asal Argentina itu di lini tengah membantu menenangkan kegugupan rekan-rekan di sekelilingnya, memastikan Liverpool tetap memegang kendali bahkan ketika tim tamu mengancam bangkit kembali ke dalam pertandingan setelah gol Conor Gallagher pada babak kedua.
Mac Allister menegaskan bahwa penampilan para pemain muda itu bukan kebetulan, melainkan cerminan dari kerja yang mereka lakukan di lapangan latihan. "Tentu. Ini sangat penting bagi para pemain muda. Mereka menunjukkan setiap hari dalam latihan bahwa mereka ingin berada di sini. Mereka bekerja sangat, sangat keras dan mereka punya kualitas. Saya sangat senang untuk mereka karena mereka pantas mendapatkan ini dari apa yang mereka tunjukkan dalam latihan," ujarnya.
Latihan penyelesaian akhir membuahkan hasil di Anfield
Variasi gol yang terlihat saat melawan Tottenham menunjukkan bahwa jam-jam yang dihabiskan di lapangan latihan membuahkan hasil yang signifikan. Gol pembuka Mac Allister menjadi bukti keinginannya untuk memberi dampak pada permainan di sepertiga akhir, sebuah atribut yang ingin terus ia kembangkan di bawah staf pelatih saat ini.
"Kami banyak berlatih menembak," jelasnya. "Dom (Dominik Szoboszlai) memilikinya, itu alami baginya. Bagi saya, saya sedikit beruntung. Saya suka masuk ke kotak penalti dan mencetak gol, jadi sangat penting untuk mencetak gol demi kepercayaan diri kami dan penting untuk menang karena itulah yang kami inginkan," jelasnya.
- Getty Images Sport
Menjaga konsistensi setelah sukses di piala
Terlepas dari perayaan setelah kemenangan di Carabao Cup, Mac Allister cepat mengingatkan rekan-rekan setimnya bahwa mereka harus tetap membumi. Gelandang itu menunjuk hasil-hasil sebelumnya sebagai alasan untuk tetap fokus, seraya mencatat bahwa konsistensi adalah kunci untuk musim yang sukses di klub sebesar Liverpool.
"Kami perlu memahami bahwa ini hanya satu pertandingan dan jika melihat ke belakang, laga melawan Ipswich dan Atletico sangat bagus," ujar sang gelandang memperingatkan. "Lalu saat menghadapi Fulham, kami tidak bisa memainkan sepakbola yang kami inginkan. Sekarang kami harus memastikan bahwa kami siap untuk pertandingan berikutnya."
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