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'Saya lebih suka dia di kiri!' - Michael Carrick bercanda dengan Bryan Mbeumo saat manajer Manchester United menuntut fokus total untuk kembali ke Liga Champions
Carrick membawa Manchester United kembali ke level elite
Michael Carrick akan menandai kembalinya Manchester United ke Liga Champions UEFA saat mereka menjamu klub Azerbaijan, Sabah, di Old Trafford pada Kamis malam. Manchester United bekerja tanpa lelah untuk mengamankan tempat kembali di antara tim elite Eropa setelah absen selama beberapa tahun dari kompetisi ini.
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Carrick menegaskan bahwa bersaing di level ini merupakan standar dasar yang diharapkan di Old Trafford.
Pelatih kepala itu bersikeras timnya sepenuhnya fokus untuk melangkah jauh, bukan sekadar merayakan kembalinya mereka.
- AFP
Bos memberi kabar terbaru soal Shaw, De Ligt, dan Sesko
Carrick menanggapi beberapa poin penting terkait pemilihan pemain menjelang laga ini, sembari menjelaskan mengapa Luke Shaw dan Matthijs de Ligt absen dari sesi latihan terbuka di Carrington. Shaw diberi satu hari pemulihan khusus, sementara De Ligt masih menjalani tahap akhir rehabilitasinya setelah absen lama.
Sementara itu, striker Benjamin Sesko semakin dekat untuk mendapat tempat di susunan pemain inti setelah mencetak gol penyeimbang yang luar biasa sebagai pemain pengganti saat melawan Everton.
"Luke hanya diberi tambahan satu hari pemulihan," jelas Carrick. "Matta berada di jalur yang bagus dan sangat menyenangkan bisa memilikinya kembali bersama kami, sementara Ben semakin dekat setelah berlatih penuh selama tiga minggu lebih sedikit."
Carrick bercanda dengan Mbeumo soal preferensi posisi
Momen ringan mewarnai konferensi pers ketika Carrick menyela sebuah pertanyaan mengenai posisi favorit Bryan Mbeumo di lini depan. Sang manajer berseloroh bahwa penyerangnya itu lebih suka bermain di sayap kiri, yang memicu senyuman di antara keduanya.
Dalam catatan yang lebih taktis, Carrick mengakui bahwa mengelola skuad di tengah jadwal yang padat tanpa henti, termasuk derby Manchester yang akan datang, membutuhkan kedalaman skuad penuh dan kepercayaan.
Ia memuji organisasi taktis Sabah, sembari menegaskan bahwa United harus menghormati lawan mereka dari Azerbaijan itu.
- Getty Images Sport
Mantan pemenang membidik konsistensi jangka panjang
Setelah memenangkan Liga Champions sebagai pemain pada 2008, Carrick menggambarkan mengangkat trofi itu sebagai perasaan tertinggi dalam sepakbola. Ia menantang skuadnya saat ini untuk tetap rendah hati, menerima ekspektasi tinggi, dan menjadikan United sebagai langganan tetap di babak gugur.
Manchester United berniat membangun momentum dari laga pembuka mereka sebelum kembali mengalihkan perhatian ke komitmen domestik.
"Ini adalah kompetisi yang magis dan di sinilah kami ingin berada setiap tahun," tutup Carrick. "Kami berada di sini untuk menjalankan tugas dan melangkah sejauh mungkin."
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