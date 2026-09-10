Michael Carrick akan menandai kembalinya Manchester United ke Liga Champions UEFA saat mereka menjamu klub Azerbaijan, Sabah, di Old Trafford pada Kamis malam. Manchester United bekerja tanpa lelah untuk mengamankan tempat kembali di antara tim elite Eropa setelah absen selama beberapa tahun dari kompetisi ini.

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Carrick menegaskan bahwa bersaing di level ini merupakan standar dasar yang diharapkan di Old Trafford.

Pelatih kepala itu bersikeras timnya sepenuhnya fokus untuk melangkah jauh, bukan sekadar merayakan kembalinya mereka.