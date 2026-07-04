"Saya lebih memilih kami daripada mereka" - Jesse Marsch menegaskan bahwa Kanada "jauh lebih baik" daripada Maroko dan menjelaskan mengapa Alphonso Davies tidak diturunkan saat tuan rumah bersama Piala Dunia itu tersingkir

Berbicara segera setelah kekalahan tersebut, Marsch yang penuh semangat menolak untuk bersedih, justru menyoroti kemajuan yang dicapai oleh tim asal Amerika Utara itu. Terlepas dari kekalahan telak di atas kertas, pelatih kepala tersebut merasa bahwa performa yang ditampilkan menceritakan kisah yang sangat berbeda saat menghadapi tim Maroko yang terbukti sulit dikalahkan di panggung dunia.

“Wah, kami adalah tim yang lebih baik. Kami adalah tim yang lebih baik. Benar kan? Mereka memang membuat beberapa peluang lebih banyak daripada kami, tapi meningkatkan intensitas bukanlah masalahnya. Hanya saja mereka memiliki sedikit keunggulan di sepertiga akhir lapangan, dan kami kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang saat dibutuhkan,” kata Marsch kepada TSN.

“Tapi dalam hal rencana pertandingan, cara kami ingin bermain sepak bola, semangat para pemain yang percaya diri dan berjuang habis-habisan, serta mampu memaksa tim papan atas yang belum pernah kalah dalam—saya bahkan tidak tahu sudah berapa lama—hingga batas kemampuannya, kami adalah tim yang jauh lebih baik di babak pertama, dan bahkan di awal babak kedua. Hanya satu aksi yang membuat skor menjadi 1-0; jika tidak, pertandingan itu seharusnya menjadi milik kami.”