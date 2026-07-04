Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Saya lebih memilih kami daripada mereka" - Jesse Marsch menegaskan bahwa Kanada "jauh lebih baik" daripada Maroko dan menjelaskan mengapa Alphonso Davies tidak diturunkan saat tuan rumah bersama Piala Dunia itu tersingkir
- Getty Images Sport
Marsch membela penampilan Kanada
Berbicara segera setelah kekalahan tersebut, Marsch yang penuh semangat menolak untuk bersedih, justru menyoroti kemajuan yang dicapai oleh tim asal Amerika Utara itu. Terlepas dari kekalahan telak di atas kertas, pelatih kepala tersebut merasa bahwa performa yang ditampilkan menceritakan kisah yang sangat berbeda saat menghadapi tim Maroko yang terbukti sulit dikalahkan di panggung dunia.
“Wah, kami adalah tim yang lebih baik. Kami adalah tim yang lebih baik. Benar kan? Mereka memang membuat beberapa peluang lebih banyak daripada kami, tapi meningkatkan intensitas bukanlah masalahnya. Hanya saja mereka memiliki sedikit keunggulan di sepertiga akhir lapangan, dan kami kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang saat dibutuhkan,” kata Marsch kepada TSN.
“Tapi dalam hal rencana pertandingan, cara kami ingin bermain sepak bola, semangat para pemain yang percaya diri dan berjuang habis-habisan, serta mampu memaksa tim papan atas yang belum pernah kalah dalam—saya bahkan tidak tahu sudah berapa lama—hingga batas kemampuannya, kami adalah tim yang jauh lebih baik di babak pertama, dan bahkan di awal babak kedua. Hanya satu aksi yang membuat skor menjadi 1-0; jika tidak, pertandingan itu seharusnya menjadi milik kami.”
Alasan ketidakhadiran Alphonso Davies
Salah satu topik pembicaraan utama malam itu adalah absennya sosok ikonik Alphonso Davies, yang tidak diturunkan meskipun sebelumnya ada optimisme terkait kebugarannya. Bintang Bayern Munich tersebut telah berjuang mengatasi masalah yang berkepanjangan, dan Marsch menegaskan bahwa keputusan tersebut pada akhirnya diambil untuk melindungi kesehatan jangka panjang sang pemain.
Menjelaskan situasi tersebut, Marsch mencatat bahwa pemain berusia 25 tahun itu tidak merasa yakin dengan kondisi otot paha belakangnya selama persiapan menjelang pertandingan babak gugur. Manajer tersebut menjelaskan: “Bagi Alphonso, dia sedang belajar untuk mempercayai tubuhnya. Sebesar apa pun keinginannya untuk bermain dan keinginan kami agar dia bermain, hal itu tidak sepadan dengan risikonya.”
Hanya 15 menit di turnamen itu
Davies mengalami cedera otot paha belakang saat Bayern Munich bertanding di leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada awal Mei, sehingga ia tidak bisa tampil dalam seluruh pertandingan fase grup Kanada. Seiring berjalannya turnamen, semakin jelas bahwa meskipun ia diturunkan, kondisinya masih jauh dari prima.
Dengan berakhirnya perjalanan Kanada di Piala Dunia, partisipasi Davies di turnamen ini hanya terbatas pada 15 menit waktu bermain saat melawan Afrika Selatan di babak 32 besar – sebuah hasil yang mengecewakan bagi seorang pemain yang diharapkan banyak orang akan memainkan peran sentral bagi tuan rumah di kandang sendiri.
- Getty Images Sport
Para pembawa acara tidak menyesal
Meskipun kecewa karena tersingkir di kandang sendiri, Marsch tetap teguh pada keyakinannya bahwa filosofi Kanada yang agresif dan berorientasi ke depan adalah jalan yang tepat ke depan. Ia bahkan sampai menyatakan bahwa ia lebih menyukai identitas timnya daripada tim pemenang, yang gaya bermainnya yang klinis pada akhirnya menentukan hasil pertandingan.
“Betapa istimewanya para penggemar kami bisa mendukung tim seperti ini. Tim yang terus menyerang setelah pertandingan, yang tidak bermain defensif, yang menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi lebih baik, bukan? Tentu saja, kami harus semakin sering berada dalam situasi seperti ini, lalu kami harus menemukan cara untuk meraih kesuksesan, dan kemudian kami harus membangun dari situ,” tambahnya. “Tapi, sungguh tim yang hebat. Saya lebih memilih menjadi kami daripada mereka. Sebagus apa pun Maroko, saya lebih memilih menjadi kami. Benar, kan? Saya benar-benar bangga pada para pemain kami. Kami berjuang habis-habisan dalam pertandingan ini. Mereka sedang terluka saat ini, tapi astaga, saya tidak bisa lebih bangga lagi.”
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