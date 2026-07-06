“Saya lebih berharap dia tidak bermain” - Spanyol berharap bisa menghindari Cristiano Ronaldo, namun menyadari bahwa mereka akan diuji oleh “GOAT” saat menghadapi Portugal di babak 16 besar Piala Dunia

De la Fuente telah mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa terhadap kapten Portugal, Ronaldo, sekaligus berharap penyerang legendaris itu tidak turun dalam laga babak gugur mereka. Berbicara menjelang pertandingan di AT&T Stadium, Arlington, pelatih timnas Spanyol itu menyoroti ancaman yang masih ditimbulkan oleh bintang Al-Nassr tersebut di level tertinggi.

"Saya mengagumi Cristiano dan orang-orang seperti dia, yang memiliki karakter dan ambisi. Dia adalah teladan bagi semua orang," kata De la Fuente kepada para wartawan. "Dengan bakat dan kelas yang dimilikinya, dia bisa menentukan hasil pertandingan kapan saja. Saya lebih suka jika dia tidak bermain, tetapi saya yakin dia akan turun ke lapangan dan kami akan menikmati penampilan salah satu pemain terbaik dalam sejarah, serta berusaha untuk mengungguli dia dan timnya."



