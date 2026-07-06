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“Saya lebih berharap dia tidak bermain” - Spanyol berharap bisa menghindari Cristiano Ronaldo, namun menyadari bahwa mereka akan diuji oleh “GOAT” saat menghadapi Portugal di babak 16 besar Piala Dunia
Penghormatan tertinggi bagi seorang legenda
De la Fuente telah mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa terhadap kapten Portugal, Ronaldo, sekaligus berharap penyerang legendaris itu tidak turun dalam laga babak gugur mereka. Berbicara menjelang pertandingan di AT&T Stadium, Arlington, pelatih timnas Spanyol itu menyoroti ancaman yang masih ditimbulkan oleh bintang Al-Nassr tersebut di level tertinggi.
"Saya mengagumi Cristiano dan orang-orang seperti dia, yang memiliki karakter dan ambisi. Dia adalah teladan bagi semua orang," kata De la Fuente kepada para wartawan. "Dengan bakat dan kelas yang dimilikinya, dia bisa menentukan hasil pertandingan kapan saja. Saya lebih suka jika dia tidak bermain, tetapi saya yakin dia akan turun ke lapangan dan kami akan menikmati penampilan salah satu pemain terbaik dalam sejarah, serta berusaha untuk mengungguli dia dan timnya."
- Getty Images Sport
Menanggapi narasi seputar Ronaldo
Terlepas dari usianya, Ronaldo tetap menjadi titik fokus serangan Portugal dan sumber perdebatan yang tak henti-hentinya di kalangan penggemar dan pakar. Meskipun ada yang mempertanyakan apakah kehadirannya justru memperlambat laju tim asuhan Roberto Martinez, para anggota tim Spanyol menolak untuk mempercayai teori semacam itu. Bintang muda Barcelona, Gavi, termasuk di antara mereka yang meyakini bahwa pemain veteran asal Portugal itu tetap menjadi ancaman terlepas dari segala komentar dari luar.
De la Fuente menggemakan pendapat ini, sambil memperingatkan bahwa timnya tidak boleh lengah sedetik pun jika ingin melaju ke perempat final. "Dengan Cristiano, Anda tidak boleh pernah berpuas diri," katanya. "Anda tidak boleh memberi kelonggaran sedikit pun kepada pemain sepak bola brilian seperti ini, tetapi saya percaya pada para pemain belakang kami. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat dalam pertarungan ini; saya yakin kami akan mengendalikan semua situasi ini."
Tarian terakhir bagi Ronaldo
Yang menambah bobot emosional pada pertandingan ini adalah kesadaran bahwa turnamen ini menandai berakhirnya sebuah era bagi mantan ikon Real Madrid dan Manchester United tersebut. Pemain berusia 41 tahun ini telah menegaskan bahwa ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, sehingga setiap pertandingan sistem gugur berpotensi menjadi penampilan terakhirnya.
Kapten Portugal ini tetap teguh mengenai perannya, dengan menyatakan: "Baik saya bermain atau tidak, saya akan selalu memiliki peran penting di tim nasional ini. Saya akan pensiun ketika saya mau, bukan ketika kalian menginginkannya." Bagi Spanyol, tugasnya adalah mengabaikan kemeriahan 'tarian terakhir' Ronaldo dan fokus pada rintangan yang ada di hadapan mereka saat ini.
- AFP
Pertandingan final yang tak boleh ada kesalahan sedikit pun
De la Fuente segera mengingatkan para pemainnya bahwa masa percobaan di babak penyisihan grup telah berakhir, dan kini saatnya untuk menampilkan performa terbaik saat mereka berusaha mempertahankan performa mereka setelah kemenangan di babak 32 besar melawan Austria. "Ini bukan sekadar pertandingan biasa, besok adalah final dan bisa jadi ini pertandingan terakhir," tegas pelatih asal Spanyol itu. "Ini adalah turnamen di mana Anda melaju tahap demi tahap, tetapi taruhannya sudah sangat tinggi sejak awal. Kami masih memiliki ruang untuk berkembang dan ingin tampil sedikit lebih baik di pertandingan berikutnya."
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