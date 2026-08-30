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'Saya kembali merasa bebas!' - Jude Bellingham memuji Jose Mourinho karena peran barunya di Real Madrid telah mengeluarkan performa terbaiknya
Menemukan permainan terbaiknya di bawah Mourinho
Setelah gagal memenuhi ekspektasi tinggi yang ia patok sendiri dalam dua musim terakhir, Bellingham menikmati awal musim baru yang spektakuler. Pemain internasional Inggris itu tampak benar-benar hidup kembali di bawah arahan manajer anyar, Mourinho.
Gelandang tersebut sudah memberikan dampak nyata di La Liga, mencetak gol ke gawang Espanyol sebelum menampilkan masterclass dalam mengatur permainan saat melawan Real Sociedad. Dalam laga itu, ia menyumbang assist penentu untuk Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, yang menegaskan ancaman serangannya yang kembali muncul.
- AFP
Kebebasan untuk berkeliaran
Berbicara kepada kanal media resmi Real Madrid, Bellingham mengungkapkan kegembiraannya atas perubahan taktik yang diterapkan Mourinho. Ia menjelaskan bahwa perubahan posisinya telah menghilangkan batasan sebelumnya, sehingga memungkinkannya mengatur permainan dengan lebih alami dan melakukan tusukan terlambat.
"Saya kembali merasakan kebebasan yang lebih besar, kebebasan yang lebih besar untuk menentukan kapan harus turun ke belakang, kapan harus maju, atau kapan harus melakukan pergerakan masuk ke kotak penalti," kata Bellingham.
Gelandang itu meyakini ini adalah skema ideal untuk memaksimalkan kontribusinya di lapangan. "Saya pikir ini adalah posisi terbaik untuk saya, karena memungkinkan saya menunjukkan semua kemampuan saya," tambahnya. "Saya benar-benar berterima kasih kepada manajer atas kepercayaannya kepada saya dan karena telah memberi saya kesempatan untuk bermain dengan cara ini."
Mengintegrasikan para pemain baru
Di luar kebangkitannya secara personal, Bellingham senang dengan bagaimana skuad yang baru dibentuk mulai menyatu di bawah racikan pelatih asal Portugal itu. Real Madrid telah menghadirkan beberapa wajah baru ke ruang ganti, dan gelandang tersebut terkesan dengan transisi mulus mereka ke lingkungan bertekanan tinggi.
"Mereka memberi kesan yang sangat baik kepada grup ini, baik sebagai pribadi, yang merupakan hal terpenting, maupun sebagai pesepakbola," ujar Bellingham. "Mereka tampil sangat baik. Tidak mudah datang ke klub dengan tekanan seperti ini, dengan pelatih baru dan staf baru."
Ia menambahkan bahwa para pendatang baru itu sudah berkembang meski menghadapi kurva pembelajaran yang terjal. "Ada banyak hal yang harus dicerna, dan mereka beradaptasi tanpa masalah. Senang rasanya memiliki mereka di sini."
- Getty Images Sport
Menavigasi jadwal Eropa
Real Madrid perlu memanfaatkan awal positif di kompetisi domestik ini saat mereka bersiap menghadapi rangkaian jadwal yang melelahkan. Dengan Liga Champions yang sudah di depan mata, tim asuhan Mourinho menghadapi kalender yang padat, yang akan menguji kedalaman dan daya tahan skuad saat mereka mengintegrasikan rekrutan musim panas mereka.
Bellingham sepenuhnya menyadari tantangan yang ada di depan dan menekankan perlunya konsistensi di semua kompetisi. "Sangat penting untuk membangun momentum," pungkasnya. "Sekarang datang fase sulit dengan dimulainya Liga Champions, ketika pertandingan menumpuk, dan bagus untuk memiliki awal yang baik."
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