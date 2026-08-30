Berbicara kepada kanal media resmi Real Madrid, Bellingham mengungkapkan kegembiraannya atas perubahan taktik yang diterapkan Mourinho. Ia menjelaskan bahwa perubahan posisinya telah menghilangkan batasan sebelumnya, sehingga memungkinkannya mengatur permainan dengan lebih alami dan melakukan tusukan terlambat.

"Saya kembali merasakan kebebasan yang lebih besar, kebebasan yang lebih besar untuk menentukan kapan harus turun ke belakang, kapan harus maju, atau kapan harus melakukan pergerakan masuk ke kotak penalti," kata Bellingham.

Gelandang itu meyakini ini adalah skema ideal untuk memaksimalkan kontribusinya di lapangan. "Saya pikir ini adalah posisi terbaik untuk saya, karena memungkinkan saya menunjukkan semua kemampuan saya," tambahnya. "Saya benar-benar berterima kasih kepada manajer atas kepercayaannya kepada saya dan karena telah memberi saya kesempatan untuk bermain dengan cara ini."