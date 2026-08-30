Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1082020314.jpgDeFodi Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Saya kembali merasa bebas!' - Jude Bellingham memuji Jose Mourinho karena peran barunya di Real Madrid telah mengeluarkan performa terbaiknya

J. Bellingham
Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga
Champions League

Jude Bellingham memuji pelatih baru Real Madrid Jose Mourinho karena membantunya menemukan kembali performa terbaik setelah melewati periode dua tahun yang membuat frustrasi. Gelandang Inggris itu meyakini perubahan taktik memberinya keleluasaan untuk bergerak bebas, sehingga ia kembali bisa menjadi pengatur permainan di ibu kota Spanyol. Ia bertekad membawa momentum awal ini ke kampanye Eropa yang akan datang.

  • Menemukan permainan terbaiknya di bawah Mourinho

    Setelah gagal memenuhi ekspektasi tinggi yang ia patok sendiri dalam dua musim terakhir, Bellingham menikmati awal musim baru yang spektakuler. Pemain internasional Inggris itu tampak benar-benar hidup kembali di bawah arahan manajer anyar, Mourinho.

    Gelandang tersebut sudah memberikan dampak nyata di La Liga, mencetak gol ke gawang Espanyol sebelum menampilkan masterclass dalam mengatur permainan saat melawan Real Sociedad. Dalam laga itu, ia menyumbang assist penentu untuk Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, yang menegaskan ancaman serangannya yang kembali muncul.


    • Iklan
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Kebebasan untuk berkeliaran

    Berbicara kepada kanal media resmi Real Madrid, Bellingham mengungkapkan kegembiraannya atas perubahan taktik yang diterapkan Mourinho. Ia menjelaskan bahwa perubahan posisinya telah menghilangkan batasan sebelumnya, sehingga memungkinkannya mengatur permainan dengan lebih alami dan melakukan tusukan terlambat.

    "Saya kembali merasakan kebebasan yang lebih besar, kebebasan yang lebih besar untuk menentukan kapan harus turun ke belakang, kapan harus maju, atau kapan harus melakukan pergerakan masuk ke kotak penalti," kata Bellingham.

    Gelandang itu meyakini ini adalah skema ideal untuk memaksimalkan kontribusinya di lapangan. "Saya pikir ini adalah posisi terbaik untuk saya, karena memungkinkan saya menunjukkan semua kemampuan saya," tambahnya. "Saya benar-benar berterima kasih kepada manajer atas kepercayaannya kepada saya dan karena telah memberi saya kesempatan untuk bermain dengan cara ini."

  • Mengintegrasikan para pemain baru

    Di luar kebangkitannya secara personal, Bellingham senang dengan bagaimana skuad yang baru dibentuk mulai menyatu di bawah racikan pelatih asal Portugal itu. Real Madrid telah menghadirkan beberapa wajah baru ke ruang ganti, dan gelandang tersebut terkesan dengan transisi mulus mereka ke lingkungan bertekanan tinggi.

    "Mereka memberi kesan yang sangat baik kepada grup ini, baik sebagai pribadi, yang merupakan hal terpenting, maupun sebagai pesepakbola," ujar Bellingham. "Mereka tampil sangat baik. Tidak mudah datang ke klub dengan tekanan seperti ini, dengan pelatih baru dan staf baru."

    Ia menambahkan bahwa para pendatang baru itu sudah berkembang meski menghadapi kurva pembelajaran yang terjal. "Ada banyak hal yang harus dicerna, dan mereka beradaptasi tanpa masalah. Senang rasanya memiliki mereka di sini."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Menavigasi jadwal Eropa

    Real Madrid perlu memanfaatkan awal positif di kompetisi domestik ini saat mereka bersiap menghadapi rangkaian jadwal yang melelahkan. Dengan Liga Champions yang sudah di depan mata, tim asuhan Mourinho menghadapi kalender yang padat, yang akan menguji kedalaman dan daya tahan skuad saat mereka mengintegrasikan rekrutan musim panas mereka.

    Bellingham sepenuhnya menyadari tantangan yang ada di depan dan menekankan perlunya konsistensi di semua kompetisi. "Sangat penting untuk membangun momentum," pungkasnya. "Sekarang datang fase sulit dengan dimulainya Liga Champions, ketika pertandingan menumpuk, dan bagus untuk memiliki awal yang baik."

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL