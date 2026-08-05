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'Saya kecewa' - Alasan sebenarnya Cole Palmer dan Levi Colwill absen dari skuad Chelsea untuk menghadapi Juventus di Hong Kong
Langkah pencegahan cedera untuk dua pemain Chelsea
Palmer dan Colwill dicoret dari skuad pertandingan Chelsea untuk menghadapi Juventus pada Rabu sebagai langkah pencegahan, menurut Football London. Keduanya mengalami cedera ringan selama tur pramusim intensif klub, sehingga staf medis menyarankan agar mereka tidak dilibatkan dalam laga tersebut.
Absennya Palmer sangat signifikan mengingat performa gemilangnya sejak bergabung dengan Chelsea. Pemain berusia 24 tahun itu tampil dalam dua laga uji coba pembuka Chelsea di Sydney Super Cup, masuk dari bangku cadangan untuk mencatatkan satu assist dalam kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers sebelum menjadi starter saat menghadapi Tottenham dalam kekalahan 2-1. Berbicara kepada para reporter di tepi lapangan sebelum pertandingan, Palmer berkata: "Saya kecewa tidak bisa bermain karena sedikit masalah, tetapi saya suka Hong Kong. Dukungan yang luar biasa."
- Nexpher Images
Perubahan taktik di Hong Kong
Dengan dua starter yang dipastikan absen, Xabi Alonso terpaksa mengutak-atik susunan pemainnya untuk laga melawan raksasa Italia itu. Di jantung pertahanan, Wesley Fofana dan Tosin Adarabioyo dipasangkan untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan Colwill. Lebih ke depan, Joao Pedro diberi tugas dalam peran serang sentral untuk mengompensasi absennya kreativitas Palmer, sehingga rekrutan musim panas Danny Welbeck mendapat kesempatan menjalani debutnya untuk Chelsea.
Susunan pemain itu juga menampilkan perpaduan pengalaman dan pemain muda, dengan Marco Palestra dan Jorrel Hato mempertahankan tempat mereka di posisi bek sayap. Mungkin yang paling menarik, lini tengah menempatkan Moises Caicedo bersama talenta akademi berusia 16 tahun Mahdi Nicoll-Jazuli, yang menjalani starter pertamanya untuk Chelsea.
Mudryk kembali masuk skuad
Saat Palmer dan Colwill menyaksikan dari pinggir lapangan, Mykhailo Mudryk memberikan dorongan besar dengan menempati tempat di bangku cadangan. Winger Ukraina itu, yang terakhir kali tampil untuk Chelsea pada November 2024, sempat menjalani skorsing sementara karena sengketa doping, tetapi diizinkan kembali setelah larangan empat tahunnya dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga.
Alonso berbicara kepada media mengenai situasi sang winger, dengan mengatakan: "Kami berlatih kemarin. Dia datang langsung dari bandara ke hotel. Jadi, kemarin lebih soal perasaan, lebih soal emosi, untuk kembali bersama para pemain dan menilai tingkat kebugarannya. Tapi ya, dia bisa bermain, mungkin 90 menit terlalu dini, tetapi dia bisa dipilih. Dia masuk skuad, jadi dia bisa bermain. Kami sangat senang Misha bisa bersama kami."
- AFP
Ketidakpastian soal rencana masa depan
Kembalinya Mudryk belum sepenuhnya meredam rumor mengenai masa depannya di Stamford Bridge. Alonso mengakui bahwa klub masih mengevaluasi langkah terbaik ke depan untuk pemain seharga £62 juta itu, dengan beberapa klub Premier League dilaporkan tertarik pada kesepakatan peminjaman.
Saat bursa transfer memasuki pekan-pekan terakhirnya, Chelsea terus aktif di kedua arah. Klub itu dilaporkan berada di ambang perekrutan musim panas ke-11, sambil juga memantau kebugaran kelompok inti mereka. Bagi Palmer dan Colwill, fokusnya tetap pada pemulihan cepat demi memastikan mereka siap untuk laga pembuka musim.
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