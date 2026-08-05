Palmer dan Colwill dicoret dari skuad pertandingan Chelsea untuk menghadapi Juventus pada Rabu sebagai langkah pencegahan, menurut Football London. Keduanya mengalami cedera ringan selama tur pramusim intensif klub, sehingga staf medis menyarankan agar mereka tidak dilibatkan dalam laga tersebut.

Absennya Palmer sangat signifikan mengingat performa gemilangnya sejak bergabung dengan Chelsea. Pemain berusia 24 tahun itu tampil dalam dua laga uji coba pembuka Chelsea di Sydney Super Cup, masuk dari bangku cadangan untuk mencatatkan satu assist dalam kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers sebelum menjadi starter saat menghadapi Tottenham dalam kekalahan 2-1. Berbicara kepada para reporter di tepi lapangan sebelum pertandingan, Palmer berkata: "Saya kecewa tidak bisa bermain karena sedikit masalah, tetapi saya suka Hong Kong. Dukungan yang luar biasa."



