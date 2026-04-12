"Saya kasihan pada mereka" - Roberto De Zerbi secara mengejutkan menyatakan bahwa para pemain Tottenham yang tampil buruk "tidak membutuhkan pelatih" setelah memulai masa jabatannya dengan kekalahan telak dari Sunderland

Setelah kekalahan di Stadium of Light, De Zerbi membuat banyak orang terkejut dengan pernyataannya bahwa masukan taktisnya mungkin bukanlah hal utama yang dibutuhkan oleh skuad yang saat ini sedang kurang percaya diri. Meskipun tim barunya terpuruk di peringkat ke-18 klasemen, mantan pelatih Brighton dan Marseille itu menegaskan bahwa kemampuan teknis para pemain bukanlah masalahnya.

"Saya bisa menjadi kakak laki-laki, ayah, mereka tidak membutuhkan pelatih," kata De Zerbi kepada BBC. "Mereka tidak perlu meningkatkan permainan sepak bola mereka. Mereka bisa bermain lebih baik dan mereka akan bermain lebih baik begitu kita mencapai tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Pekerjaan saya tidak terlalu banyak di lapangan karena mereka adalah orang-orang yang baik dan saya merasa kasihan kepada mereka. Saya ingin memberi mereka kepercayaan diri dalam hal yang mereka butuhkan."



