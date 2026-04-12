"Saya kasihan pada mereka" - Roberto De Zerbi secara mengejutkan menyatakan bahwa para pemain Tottenham yang tampil buruk "tidak membutuhkan pelatih" setelah memulai masa jabatannya dengan kekalahan telak dari Sunderland
Pengakuan aneh De Zerbi
Setelah kekalahan di Stadium of Light, De Zerbi membuat banyak orang terkejut dengan pernyataannya bahwa masukan taktisnya mungkin bukanlah hal utama yang dibutuhkan oleh skuad yang saat ini sedang kurang percaya diri. Meskipun tim barunya terpuruk di peringkat ke-18 klasemen, mantan pelatih Brighton dan Marseille itu menegaskan bahwa kemampuan teknis para pemain bukanlah masalahnya.
"Saya bisa menjadi kakak laki-laki, ayah, mereka tidak membutuhkan pelatih," kata De Zerbi kepada BBC. "Mereka tidak perlu meningkatkan permainan sepak bola mereka. Mereka bisa bermain lebih baik dan mereka akan bermain lebih baik begitu kita mencapai tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Pekerjaan saya tidak terlalu banyak di lapangan karena mereka adalah orang-orang yang baik dan saya merasa kasihan kepada mereka. Saya ingin memberi mereka kepercayaan diri dalam hal yang mereka butuhkan."
Kekalahan di Timur Laut
Pertandingan itu sendiri menjadi sore yang penuh kekecewaan bagi tim tamu. Pertandingan tetap imbang hingga menit ke-60 ketika tendangan Nordi Mukiele yang membentur pemain lawan mengecoh Antonin Kinsky dan membawa Sunderland unggul. Tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan, namun De Zerbi merasa puas dengan penampilan timnya.
"Maaf karena kami tidak pantas kalah dalam pertandingan ini," kata De Zerbi dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Kami bermain bagus, mungkin belum cukup untuk menang, tapi kami kurang beruntung dalam beberapa situasi di babak pertama. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain karena mereka telah memberikan yang terbaik dalam hal sikap dan semangat. Kami pasti bisa bermain lebih baik dan merasa lebih baik. Kami harus bekerja keras untuk itu."
Cedera Romero menjadi pukulan telak
Yang memperburuk keadaan bagi Spurs, kapten Cristian Romero terpaksa meninggalkan lapangan sambil menangis setelah bertabrakan dengan Kinsky. Bek asal Argentina itu tampak sangat terpukul saat berjalan menuju ruang ganti, sehingga memicu kekhawatiran mengenai ketersediaannya untuk perjuangan Tottenham menghindari degradasi dan Piala Dunia yang akan datang. Dengan rentetan kekalahan beruntun Spurs di Liga Premier yang kini mencapai 14 pertandingan, potensi kehilangan pemimpin mereka akan menjadi pukulan psikologis yang signifikan.
Mencari titik balik
De Zerbi tetap yakin bahwa satu hasil saja bisa membalikkan momentum. Ia memuji disiplin taktis yang ditunjukkan Spurs pada babak pertama dan mendesak para pemainnya untuk tetap percaya diri meski sudah 105 hari menunggu kemenangan liga.
"Secara taktis, kami bermain bagus di babak pertama. Baik saat menguasai bola maupun tidak. Kami belum memiliki kepercayaan diri untuk bermain sepak bola yang hebat, tapi kami melakukan apa yang telah kami latih sepanjang pekan ini. Para pemain bisa bermain lebih baik jika mereka merasa percaya diri. Tentu saja, saya yakin jika kami mampu memenangkan satu pertandingan, maka segalanya akan berubah," pungkasnya.