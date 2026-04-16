"Saya justru akan lebih marah kepada sang pemain": Mantan pelatih Barcelona Ronald Koeman tidak bisa memahami keluhan Real Madrid terkait kartu merah Camavinga

Menjelang penyelenggaraan keenam turnamen golf amal miliknya di Barcelona, Ronald Koeman, mantan pemain dan pelatih Barcelona serta pelatih tim nasional Belanda saat ini, menggelar konferensi pers—dan juga ditanya mengenai pertandingan seru Liga Champions pada Rabu lalu.

Ketika ditanya apakah ia lebih menyalahkan pemain atau wasit atas keputusan yang kontroversial tersebut, ia menjawab: "Jika saya adalah pelatih, saya akan lebih marah kepada pemain. Dan juga sedikit kepada wasit, karena ia harus memperhatikan situasi permainan," kata pria asal Belanda itu.