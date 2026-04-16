Pada menit ke-86, Vincic memberikan kartu kuning-merah kepada gelandang Real Madrid yang baru masuk, Eduardo Camavinga. Pemain asal Prancis itu memegang bola terlalu lama setelah melakukan pelanggaran ringan, sehingga wasit memberinya kartu kuning. Namun, tampaknya wasit tidak menyadari bahwa ia telah memperingatkan Camavinga sebelumnya, sehingga kartu kuning-merah harus diberikan. Dengan keunggulan jumlah pemain, Bayern kemudian membalikkan skor dari 2-3 menjadi 4-3 dan lolos ke semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.
"Saya justru akan lebih marah kepada sang pemain": Mantan pelatih Barcelona Ronald Koeman tidak bisa memahami keluhan Real Madrid terkait kartu merah Camavinga
Menjelang penyelenggaraan keenam turnamen golf amal miliknya di Barcelona, Ronald Koeman, mantan pemain dan pelatih Barcelona serta pelatih tim nasional Belanda saat ini, menggelar konferensi pers—dan juga ditanya mengenai pertandingan seru Liga Champions pada Rabu lalu.
Ketika ditanya apakah ia lebih menyalahkan pemain atau wasit atas keputusan yang kontroversial tersebut, ia menjawab: "Jika saya adalah pelatih, saya akan lebih marah kepada pemain. Dan juga sedikit kepada wasit, karena ia harus memperhatikan situasi permainan," kata pria asal Belanda itu.
Ronald Koeman: "Mungkin wasit bereaksi berlebihan"
Koeman menjelaskan apa yang menurutnya salah dilakukan Camavinga: "Dia seharusnya melakukan pelanggaran dan mengoper bola sebelum kembali ke posisinya. Dengan menahan bola, dia menyerahkan keputusan kepada wasit — dan itu tidak boleh dilakukan," katanya. "Mungkin wasit bereaksi berlebihan," kata Koeman sambil mengakui.
PSG vs. Bayern? "Final Impian"
Para pemain dan petinggi Real Madrid kemudian menyalahkan wasit Vincic sebagai satu-satunya penyebab tersingkirnya mereka dari Liga Champions. Media Spanyol pun menyebut adanya "ketidakadilan" dan wasit yang "kejam".
Koeman juga mengakui penampilan gemilang tim Munich, yang pada akhirnya menjadi penyebab utama tersingkirnya Los Blancos. Namun, ia tidak senang bahwa FCB kini harus menghadapi PSG di semifinal: "Itu adalah final impian," akunya, karena: "PSG sangat kuat, sama seperti Bayern," kata Koeman. Di semifinal kedua, Arsenal akan berhadapan dengan Atletico Madrid.
Pertandingan Real Madrid berikutnya:
21 April, pukul 21.30 Real - Alaves 24 April, pukul 21.00 Real Betis - Real