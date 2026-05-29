Bek kiri Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown, berhasil menarik perhatian sejumlah klub papan atas berkat penampilannya yang gemilang pada musim lalu — termasuk di antaranya FC Bayern München. Di markas tim nasional, pemain berusia 22 tahun itu kini angkat bicara mengenai rumor tersebut.
"Saya juga membaca ini": Pemain yang dikabarkan menjadi incaran itu angkat bicara soal rumor kepindahannya ke FC Bayern
"Tentu saja saya juga membaca itu, tapi saat ini saya ingin fokus pada Piala Dunia. Apa yang akan terjadi setelahnya, nanti saja saya lihat. Tapi saat ini, seluruh fokus saya tertuju pada Piala Dunia," jelas Brown saat ditanya mengenai rumor tentang kemungkinan ketertarikan sang juara bertahan.
- Getty Images Sport
Apakah Nathaniel Brown akan menjadi pengganti di FC Bayern?
Namun, tampaknya pemain timnas ini belum berencana untuk segera pindah ke Munich, apalagi Brown masih terikat kontrak dengan SGE hingga 2030 dan ia mengaku "merasa sangat nyaman, termasuk di kota ini; saya punya teman-teman di sana. Saya sudah benar-benar betah di sini, dan saya benar-benar menikmatinya."
Bayern tampaknya harus mencari alternatif lain jika mereka memutuskan untuk melepas Alphonso Davies. Pemain asal Kanada itu dilaporkan tidak lagi menjadi pilihan utama di Isar karena rentan cedera dan gajinya yang tinggi.