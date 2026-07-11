"Saya ingin tetap di lapangan" - Thibaut Courtois menjelaskan kepergiannya yang diwarnai air mata saat kiper Belgia itu digantikan oleh Senne Lammens sebelum gol penentu kemenangan Spanyol di babak perempat final

Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Courtois menjelaskan kronologi cedera yang dialaminya. Meskipun merasa mampu tetap berada di bawah mistar gawang untuk tugas pertahanan, kiper veteran itu menerima keputusan manajer Rudi Garcia, yang memilih untuk tidak mengambil risiko lebih lanjut selama sisa pertandingan.

Courtois berkata: "Sungguh disayangkan harus diganti. Ini adalah pertandingan yang istimewa. Saya merasa baik-baik saja. Saya sudah melakukan dua tendangan gawang. Pada tendangan kedua, saya merasakan sedikit rasa sakit di paha depan. Saya memberi tahu mereka bahwa saya tidak bisa lagi menendang bola jauh.

"Saya sebenarnya bisa tetap di gawang. Namun, pelatih mengatakan akan mengganti saya jika saya tidak merasa 100 persen fit. Saya ingin terus bermain di sana, tetapi dia kemudian memutuskan untuk mengganti saya. Itu tidak masalah; tim adalah yang utama."