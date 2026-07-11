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"Saya ingin tetap di lapangan" - Thibaut Courtois menjelaskan kepergiannya yang diwarnai air mata saat kiper Belgia itu digantikan oleh Senne Lammens sebelum gol penentu kemenangan Spanyol di babak perempat final
- AFP
Courtois mengalami cedera otot
Kiper andalan Belgia, Courtois, terpaksa ditarik keluar pada babak kedua akibat cedera otot paha depan saat laga perempat final Piala Dunia melawan Spanyol. Kiper berusia 34 tahun itu sempat mencoba melanjutkan permainan, namun akhirnya meninggalkan lapangan sambil menangis pada menit ke-71. Masuknya kiper pengganti Lammens ternyata berakibat fatal, karena kegagalannya menahan tendangan Pau Cubarsi membuat Merino berhasil mencetak gol dan memastikan kekalahan 2-1 bagi Belgia di Los Angeles.
Kiper menjelaskan alasan keputusan pergantian pemain
Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Courtois menjelaskan kronologi cedera yang dialaminya. Meskipun merasa mampu tetap berada di bawah mistar gawang untuk tugas pertahanan, kiper veteran itu menerima keputusan manajer Rudi Garcia, yang memilih untuk tidak mengambil risiko lebih lanjut selama sisa pertandingan.
Courtois berkata: "Sungguh disayangkan harus diganti. Ini adalah pertandingan yang istimewa. Saya merasa baik-baik saja. Saya sudah melakukan dua tendangan gawang. Pada tendangan kedua, saya merasakan sedikit rasa sakit di paha depan. Saya memberi tahu mereka bahwa saya tidak bisa lagi menendang bola jauh.
"Saya sebenarnya bisa tetap di gawang. Namun, pelatih mengatakan akan mengganti saya jika saya tidak merasa 100 persen fit. Saya ingin terus bermain di sana, tetapi dia kemudian memutuskan untuk mengganti saya. Itu tidak masalah; tim adalah yang utama."
- Getty Images
Mempertahankan pemain cadangan setelah melakukan kesalahan
Kekalahan itu terasa lebih menyakitkan karena Lammens, yang baru menjalani penampilan internasional ketiganya, melakukan kesalahan fatal yang secara langsung berujung pada gol penentu kemenangan Spanyol pada menit ke-88. Meski demikian, Courtois langsung menunjukkan kepemimpinannya dengan memberikan dukungan moral kepada rekan senegaranya di ruang ganti.
Mantan kiper Chelsea itu juga menegaskan bahwa seluruh skuad harus tetap tegar setelah memecahkan rekor pertahanan impresif sang juara Eropa selama turnamen ini.
Courtois membela Lammens sepenuhnya: "Sungguh disayangkan Senne tidak bisa menahan bola itu. Kami menghampirinya untuk memeluknya setelah pertandingan. Senne adalah kiper yang luar biasa. Ini memang pahit, tapi momen seperti ini membuatmu lebih kuat. Kita harus bangga. Kita adalah satu-satunya tim yang berhasil mencetak gol ke gawang Spanyol, salah satu favorit terkuat."
Ia juga merenungkan masa depannya di tim nasional: "Saya sangat menikmati pengalaman mengikuti turnamen ini bersama skuad. Saya bahagia. Kita lihat saja nanti. Bersama pelatih dan Vincent [Mannaert], saya harus membuat keputusan."
Masa depan yang tak pasti menanti Devils
Cedera Courtois menambah daftar pemain yang absen di tim Belgia, menyusul tersingkirnya Amadou Onana dan Youri Tielemans lebih awal dari turnamen ini selama tur mereka di Amerika Utara. Skuad asuhan Garcia kini harus pulang dengan penyesalan mendalam sambil bersiap menghadapi ketidakpastian seputar masa depan karier internasional beberapa pemain senior menjelang jeda berikutnya.
Sementara itu, kiper Los Blancos tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis intensif setelah kembali ke klubnya untuk menilai tingkat keparahan cedera ototnya sebelum pramusim dimulai.
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