“Saya ingin meraih lebih banyak gelar” - Bruno Fernandes mengakui hal itu terkait trofi Man Utd, saat kapten Red Devils yang memecahkan rekor itu tetap berpegang pada impian meraih gelar Liga Premier
Fernandes mengenang gelar juara di Old Trafford
Kapten Manchester United, Fernandes, mengakui bahwa ia mengharapkan koleksi medali yang lebih banyak pada tahap kariernya di Manchester saat ini. Pemain berusia 31 tahun yang baru-baru ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier ini telah mengangkat dua trofi piala domestik selama masa baktinya, namun tetap berambisi meraih gelar-gelar terbesar dalam sepak bola.
"Tentu saja, saya ingin meraih lebih banyak gelar; ini tidak sepenuhnya sesuai dengan yang saya harapkan untuk diri saya sendiri dan untuk klub," kata Fernandes kepada ESPN. "Tapi saya mengalami masa-masa yang sangat baik. Kami berhasil mencapai beberapa final; beberapa di antaranya kami menangkan, yang lain tidak. Namun, tujuan saya selalu untuk memenangkan kompetisi terbesar, dan Liga Premier adalah bagian darinya. Dan saya masih memiliki mimpi itu di dalam diri saya, dan saya berharap dapat mencapainya."
Bermain di level elit Liga Champions
Setelah tampil gemilang di paruh kedua musim 2025-26, United berhasil finis di posisi ketiga, memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions untuk musim mendatang. Bagi Fernandes, kembali ke ajang teratas Eropa sangat penting baik bagi prestise klub maupun ambisi pribadinya sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik di dunia.
"Tentu saja, bermain di Liga Champions adalah kompetisi terpenting, bisa dibilang, kompetisi di mana Anda bisa berhadapan dengan tim-tim terbaik di dunia, di Eropa," tambah Fernandes. "Dan itu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan, dan saya ingin berada di level tersebut untuk berhadapan dengan yang terbaik dan menunjukkan bahwa saya bisa berada di level mereka."
Pengaruh Michael Carrick
Sebagian besar optimisme yang saat ini menyelimuti Old Trafford berasal dari penunjukan Michael Carrick. Mantan gelandang United itu mengambil alih jabatan sebagai manajer sementara setelah kepergian Ruben Amorim pada Januari dan ditunjuk secara permanen pada Mei setelah memenangkan 12 dari 16 pertandingan yang dipimpinnya. Fernandes memuji Carrick karena telah menghidupkan kembali skuad yang sebelumnya kesulitan menemukan jati dirinya.
"Saya pikir dia membawa energi yang sangat positif ke dalam tim; dia berusaha untuk tetap positif karena jelas kami sedang berada dalam masa transisi kepelatihan, yang selalu menjadi masa sulit bagi tim," jelas Fernandes. "Dia berusaha untuk tetap positif; jelas dia membawa ide-ide baru dan cara bermain yang berbeda, yang juga penting bagi beberapa pemain untuk menemukan jalan keluar agar bisa menjadi protagonis lagi. Dan itu berjalan baik, jelas, karena hasilnya juga membuktikannya. Kami berharap kami akan terus melakukannya."
Warisan bersejarah Bruno
Fernandes secara resmi mencatatkan namanya dalam sejarah Premier League dengan memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim. Kapten United ini mencatatkan 21 assist yang menakjubkan selama musim 2025-26, mengungguli rekor lama sebanyak 20 assist yang sebelumnya dipegang bersama oleh legenda Arsenal Thierry Henry (2002-03) dan playmaker Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20). Pencapaian bersejarah ini menempatkannya di puncak tertinggi para kreator terbaik liga.
Sejak kedatangannya yang transformatif di Old Trafford pada Januari 2020, pemain hebat asal Portugal ini telah mempertahankan tingkat konsistensi dan ketahanan yang luar biasa. Fernandes telah mencatatkan 327 penampilan luar biasa untuk Manchester United di semua kompetisi, memantapkan dirinya sebagai jantung tim yang tak tergantikan. Ia telah berkontribusi langsung pada 215 gol, dengan mencetak 107 gol dan memberikan 108 assist.