“Saya ingin meraih lebih banyak gelar” - Bruno Fernandes mengakui hal itu terkait trofi Man Utd, saat kapten Red Devils yang memecahkan rekor itu tetap berpegang pada impian meraih gelar Liga Premier

Kapten Manchester United, Fernandes, mengakui bahwa ia mengharapkan koleksi medali yang lebih banyak pada tahap kariernya di Manchester saat ini. Pemain berusia 31 tahun yang baru-baru ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier ini telah mengangkat dua trofi piala domestik selama masa baktinya, namun tetap berambisi meraih gelar-gelar terbesar dalam sepak bola.

"Tentu saja, saya ingin meraih lebih banyak gelar; ini tidak sepenuhnya sesuai dengan yang saya harapkan untuk diri saya sendiri dan untuk klub," kata Fernandes kepada ESPN. "Tapi saya mengalami masa-masa yang sangat baik. Kami berhasil mencapai beberapa final; beberapa di antaranya kami menangkan, yang lain tidak. Namun, tujuan saya selalu untuk memenangkan kompetisi terbesar, dan Liga Premier adalah bagian darinya. Dan saya masih memiliki mimpi itu di dalam diri saya, dan saya berharap dapat mencapainya."