Branislav Racko
Diterjemahkan oleh
'Saya ingin meniru segalanya!' - Mengapa Yaya Toure dibuat takjub oleh PSG setelah kemenangan telak 6-1
Toure bereaksi atas kekalahan telak di Eropa
Pelatih kepala Slovan Bratislava, Yaya Toure, memuji dominasi mutlak Paris Saint-Germain setelah timnya kalah 6-1 di Parc des Princes. Juara bertahan Eropa itu membuka upaya mempertahankan gelar mereka dengan penampilan yang sangat meyakinkan, membuat mantan gelandang Manchester City tersebut terpukau oleh struktur taktis mereka.
Meski skor akhirnya telak, Toure menegaskan para pemainnya tidak menyesal setelah menghadapi skuad yang memiliki sepuluh nominasi Ballon d'Or.
Laga ini juga memiliki makna pribadi karena Toure menjadi manajer Afrika pertama yang memimpin sebuah pertandingan utama Liga Champions.
- ZUMA Press Wire
Mantan gelandang ingin meniru mesin PSG
Berbicara dalam konferensi pers pascalaga, Toure melontarkan pujian setinggi langit untuk manajer PSG Luis Enrique dan skuad yang telah ia bangun. Ia menggambarkan raksasa Prancis itu sebagai unit komplet yang mampu menyakiti lawan dari setiap area lapangan.
Pelatih asal Pantai Gading itu mengakui bahwa jarak antara kedua tim cukup besar, seraya mencatat bahwa para pemainnya sudah memberikan segalanya melawan lawan yang lebih unggul.
"Saya ingin meniru segala hal tentang PSG ini," kata Toure. "Mereka seperti mesin, lini belakang, lini tengah, lini depan, mereka komplet. Anda tidak bisa menekan mereka. Mereka saling mengenal dengan baik; itu tidak mudah, mereka menyakiti Anda."
Performa Dembele disebut sebagai mimpi buruk
Toure berulang kali ditanya tentang Ousmane Dembele, yang menyiksa Slovan Bratislava dengan dua gol dan dua assist. Sang pelatih bercanda tentang penampilan eksplosif sang winger, seraya mencatat bahwa Dembele mencapai performa puncak pada waktu yang paling buruk bagi timnya.
Ia mengakui bahwa menghadapi pemain dengan kaliber seperti Dembele memberikan proses pembelajaran yang sangat penting bagi skuadnya yang sedang berkembang.
"Dembele? Dia kekecewaan saya malam ini," canda Toure. "Saya melihat dua atau tiga pertandingan terakhirnya, dan dia sedang tidak dalam performa terbaik, tetapi malam ini dia benar-benar menyakiti kami. Dia pemain yang fantastis."
- Getty Images Sport
Pelopor mengenang malam bersejarah
Meski hasilnya sulit, Toure merefleksikan makna yang lebih luas dari pencapaian sejarah sebagai pelatih Afrika perintis di panggung terbesar Eropa. Ia menekankan kerja keras yang dibutuhkan untuk mencapai level ini sambil memprediksi PSG akan kembali bersaing memperebutkan trofi.
Slovan Bratislava kini mengalihkan perhatian ke laga-laga fase liga yang tersisa saat mereka berupaya menerapkan pelajaran taktis yang dipetik di Paris.
"Paris adalah salah satu tim terbaik yang akan kami hadapi," pungkas Toure. "Mereka menghormati kami dan bermain sepenuh hati."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami