Pelatih kepala Slovan Bratislava, Yaya Toure, memuji dominasi mutlak Paris Saint-Germain setelah timnya kalah 6-1 di Parc des Princes. Juara bertahan Eropa itu membuka upaya mempertahankan gelar mereka dengan penampilan yang sangat meyakinkan, membuat mantan gelandang Manchester City tersebut terpukau oleh struktur taktis mereka.

Meski skor akhirnya telak, Toure menegaskan para pemainnya tidak menyesal setelah menghadapi skuad yang memiliki sepuluh nominasi Ballon d'Or.

Laga ini juga memiliki makna pribadi karena Toure menjadi manajer Afrika pertama yang memimpin sebuah pertandingan utama Liga Champions.