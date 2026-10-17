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“Saya ingin meninggalkan warisan!”: Amad Diallo ungkap ambisinya di Manchester United dan jelaskan mengapa ia selalu meminta nasihat Bruno Fernandes
Pemain sayap incar tonggak istimewa angka 100
Amad bertekad mengukir namanya dalam sejarah Manchester United sembari mengandalkan bimbingan kaptennya. Resmi direkrut dari Atalanta pada Januari 2021, pemain bernomor punggung 16 itu akan mencatat penampilan ke-100 bersama klub jika tampil melawan Leeds United di Elland Road pada Minggu. Ia menjalani debut di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer saat menghadapi Real Sociedad pada Februari 2021, kemudian menghabiskan dua musim dengan status pinjaman. Kini, ia menjadi pemain reguler di tim utama.
- Getty Images Sport
Koneksi Italia mempererat kebersamaan di ruang ganti
Sejak mencetak gol penentu kemenangan yang berkesan di Piala FA melawan Liverpool pada Maret 2024, pemain sayap itu telah menambah 15 gol ke torehannya bersama klub dan ingin meningkatkan produktivitasnya dengan belajar dari sesama penyerang. Pengalaman Fernandes bermain di Serie A sebelumnya juga membuat keduanya bisa berkomunikasi dalam bahasa yang sama sejak sang pemain sayap tiba di Old Trafford.
Saat memaparkan target pribadinya musim ini kepada situs resmi klub, Amad mengatakan: "Musim ini, saya ingin mencetak lebih banyak gol dan mencatat lebih banyak assist. Itu sesuatu yang ingin saya tingkatkan. Saya juga ingin belajar dari pemain lain, seperti Bruno [Fernandes]. Bagi Bruno, itu datang secara alami. Saya juga ingin belajar dari [Matheus] Cunha, Benjamin Sesko, Bryan [Mbeumo]. Bagi mereka, itu datang secara alami. Saya harus belajar dari mereka, dan itulah yang sedang saya lakukan musim ini serta akan terus saya tingkatkan."
Menjelaskan alasan ia meminta saran kepada kaptennya, Amad melanjutkan: "Bruno adalah orang yang ingin saya ajak bicara ketika saya punya sedikit masalah atau membutuhkan saran dari seorang pemain. Ketika saya membutuhkan saran tentang sesuatu, saya selalu menemui Bruno untuk berbicara dengannya karena dia bisa berbahasa Italia. Jadi, mudah bagi saya untuk menanyakan pendapatnya dan saran apa yang bisa dia berikan. Menurut saya, pemain yang banyak membantu saya di sini adalah Bruno. Namun, ketika Eric Bailly masih di sini, saya juga sangat dekat dengannya. Setelah Eric, saya rasa Bruno adalah orang yang banyak membantu saya sejak saya tiba di klub ini."
Pemain Afrika dengan 100 penampilan ingin memberikan dampak jangka panjang
Jika tampil pada Minggu, Amad akan menjadi pemain Afrika keempat yang mencatatkan 100 penampilan untuk United, menyusul Bailly, Quinton Fortune, dan Andre Onana. Namun, ia tak ingin berpuas diri dengan pencapaian itu. Ia ingin memastikan para pendukung mengenang kontribusinya dengan baik ketika masa baktinya di klub berakhir.
Menjelaskan keinginannya untuk memanfaatkan kesempatan bermain di Manchester sebaik mungkin, Amad menambahkan: "Saya ingin meninggalkan warisan di Manchester, agar orang-orang berkata, 'Kami pernah punya pemain ini, dia gila, dia luar biasa.' Saya tidak ingin suatu hari meninggalkan klub ini lalu orang-orang berkata, 'Sayang sekali, dia tidak memberikan cukup banyak... dia punya bakat, tetapi tidak memberikan cukup banyak.'
"Saya ingin memberikan sesuatu yang saya tahu mampu saya berikan, karena saya mendapat kesempatan istimewa untuk bermain bagi Manchester United. Saya ingin memanfaatkan kesempatan itu dan memberikan sesuatu kepada klub. Hal ini menyakitkan bagi saya dan saya ingin melakukannya. Jika suatu hari saya meninggalkan klub ini, saya ingin orang-orang mengatakan hal-hal baik tentang saya."
- Colorsport
Derbi sengit menanti penyerang yang kembali
Pemain berusia 24 tahun itu baru tampil dua kali musim ini setelah absen pada pekan-pekan awal akibat cedera pergelangan kaki pada pramusim. Ia menjadi starter dan bermain selama 59 menit dalam hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur pada Sabtu, sebelum menggantikan Marcus Rashford selama 25 menit saat United, yang bermain dengan 10 orang setelah Leny Yoro menerima kartu merah, kalah 2-0 dari Atletico Madrid. Mengembalikan ketajaman permainannya kini menjadi hal penting saat tim tamu memburu kemenangan yang sangat dibutuhkan di Yorkshire.
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