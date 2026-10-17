Sejak mencetak gol penentu kemenangan yang berkesan di Piala FA melawan Liverpool pada Maret 2024, pemain sayap itu telah menambah 15 gol ke torehannya bersama klub dan ingin meningkatkan produktivitasnya dengan belajar dari sesama penyerang. Pengalaman Fernandes bermain di Serie A sebelumnya juga membuat keduanya bisa berkomunikasi dalam bahasa yang sama sejak sang pemain sayap tiba di Old Trafford.

Saat memaparkan target pribadinya musim ini kepada situs resmi klub, Amad mengatakan: "Musim ini, saya ingin mencetak lebih banyak gol dan mencatat lebih banyak assist. Itu sesuatu yang ingin saya tingkatkan. Saya juga ingin belajar dari pemain lain, seperti Bruno [Fernandes]. Bagi Bruno, itu datang secara alami. Saya juga ingin belajar dari [Matheus] Cunha, Benjamin Sesko, Bryan [Mbeumo]. Bagi mereka, itu datang secara alami. Saya harus belajar dari mereka, dan itulah yang sedang saya lakukan musim ini serta akan terus saya tingkatkan."

Menjelaskan alasan ia meminta saran kepada kaptennya, Amad melanjutkan: "Bruno adalah orang yang ingin saya ajak bicara ketika saya punya sedikit masalah atau membutuhkan saran dari seorang pemain. Ketika saya membutuhkan saran tentang sesuatu, saya selalu menemui Bruno untuk berbicara dengannya karena dia bisa berbahasa Italia. Jadi, mudah bagi saya untuk menanyakan pendapatnya dan saran apa yang bisa dia berikan. Menurut saya, pemain yang banyak membantu saya di sini adalah Bruno. Namun, ketika Eric Bailly masih di sini, saya juga sangat dekat dengannya. Setelah Eric, saya rasa Bruno adalah orang yang banyak membantu saya sejak saya tiba di klub ini."