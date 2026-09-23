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'Saya ingin meninggalkan jejak' - Bruno Guimaraes ungkap target trofi Arsenal sebelum kepulangan impian ke Brasil
Memenangi gelar di Emirates tetap menjadi prioritas
Gelandang berusia 28 tahun itu langsung tampil impresif sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari St James' Park, tetapi baru-baru ini ia meluangkan waktu untuk menanggapi pertanyaan jangka panjang soal di mana kariernya pada akhirnya akan berakhir. Meski daya tarik tanah kelahirannya tetap kuat, Guimaraes menegaskan bahwa masa depannya dalam waktu dekat berakar kuat di London Utara. Berbicara saat menjalani tugas internasional bersama Brasil, bintang pekerja keras itu mengakui bahwa kembali ke sepak bola Amerika Selatan adalah sesuatu yang ia bayangkan pada senja kariernya, meski ia cepat menyeimbangkan pernyataan itu dengan menekankan komitmennya saat ini kepada Arsenal dan upaya mereka untuk mendominasi Premier League.
"Ya, saya ingin kembali ke Brasil, untuk bermain bagi Vasco [da Gama] atau Athletico [Paranaense], tim yang sangat saya syukuri. Namun sejujurnya, saya tidak memikirkan itu sekarang. Saya baru saja tiba di Arsenal, jadi saya sangat fokus. Saya ingin memenangkan gelar juara di sana, saya ingin bermain, saya ingin meninggalkan jejak dengan seragam baru ini. Namun pada akhirnya, masa depan adalah milik Tuhan," kata Guimaraes.
- Getty
Mencetak sejarah di Tyneside
Meninggalkan North East bukan keputusan yang mudah bagi Guimaraes, yang telah memantapkan dirinya sebagai sosok legendaris di Newcastle. Selama membela klub di Tyneside, ia menjadi simbol kebangkitan Newcastle di bawah kepemilikan baru dan membantu mengakhiri puasa trofi yang telah berlangsung lama. Merefleksikan masanya di North East, pemain Brasil itu mengungkapkan kebanggaan besar atas apa yang telah ia capai, khususnya mengakhiri penantian panjang klub akan trofi besar. Ia percaya waktunya memang tepat untuk mencari suasana baru meski ia masih memiliki ikatan emosional dengan mantan klubnya.
"Newcastle adalah klub tempat saya memiliki sejarah yang sangat indah. Saya adalah kapten pertama yang memenangkan gelar di sana setelah 70 tahun, bersama rekan-rekan setim saya, jadi kami menorehkan jejak dalam sejarah klub. Saya sudah berada di klub itu hampir lima tahun, saya merasa dalam diri saya bahwa saya membutuhkan tantangan baru, saya siap untuk itu, dan saya sangat berterima kasih kepada klub atas semua yang telah diberikannya kepada saya," jelas Guimaraes.
Siap untuk tantangan baru
Kepindahannya ke Arsenal menjadi langkah besar dalam hal ekspektasi, karena ia bergabung dengan tim yang saat ini berstatus juara Premier League dan ingin mempertahankan posisi mereka di puncak piramida sepakbola Inggris. Gelandang itu mengakui bahwa meski ia siap untuk awal yang baru, ia akan selalu menghargai warisan yang ia tinggalkan di St James' Park serta ikatan yang ia bangun dengan para pendukung Newcastle United.
"Sekarang, memulai perjalanan saya di Arsenal, memulai dengan baik, memulai dengan langkah yang tepat. Tanggung jawab baru, yang memang sangat ingin saya ambil. Saya harus fokus, karena meninggalkan rutinitas yang sudah saya jalani di klub dan memulai rutinitas lain membutuhkan sedikit waktu, sedikit adaptasi, tetapi saya rasa saya melakukannya dengan baik. Saya sangat bahagia dan antusias dengan tantangan-tantangan baru."
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Jadwal mendatang bersama Brasil
Guimaraes dan rekan setimnya di klub, Gabriel Magalhaes, menjalani perjalanan yang berat untuk bergabung dengan skuad Brasil di Australia. Tugas terdekat yang menanti adalah dua laga persahabatan melawan Australia pada Jumat, 25 September di Townsville dan empat hari kemudian di Brisbane, sebelum bertolak ke India untuk laga terakhir pada 3 Oktober menghadapi tim nasional tuan rumah di Kalkuta. Bagi Guimaraes, pertandingan-pertandingan ini lebih dari sekadar soal hasil; ini tentang membangun kultur yang akan membawa Brasil melangkah maju.
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