Gelandang berusia 28 tahun itu langsung tampil impresif sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari St James' Park, tetapi baru-baru ini ia meluangkan waktu untuk menanggapi pertanyaan jangka panjang soal di mana kariernya pada akhirnya akan berakhir. Meski daya tarik tanah kelahirannya tetap kuat, Guimaraes menegaskan bahwa masa depannya dalam waktu dekat berakar kuat di London Utara. Berbicara saat menjalani tugas internasional bersama Brasil, bintang pekerja keras itu mengakui bahwa kembali ke sepak bola Amerika Selatan adalah sesuatu yang ia bayangkan pada senja kariernya, meski ia cepat menyeimbangkan pernyataan itu dengan menekankan komitmennya saat ini kepada Arsenal dan upaya mereka untuk mendominasi Premier League.

"Ya, saya ingin kembali ke Brasil, untuk bermain bagi Vasco [da Gama] atau Athletico [Paranaense], tim yang sangat saya syukuri. Namun sejujurnya, saya tidak memikirkan itu sekarang. Saya baru saja tiba di Arsenal, jadi saya sangat fokus. Saya ingin memenangkan gelar juara di sana, saya ingin bermain, saya ingin meninggalkan jejak dengan seragam baru ini. Namun pada akhirnya, masa depan adalah milik Tuhan," kata Guimaraes.