Rodri mengungkapkan rasa tak percaya setelah memimpin Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia, menyusul proses pemulihan yang melelahkan dari cedera lutut serius. Pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera ligamen silang anterior pada September 2024, hanya beberapa pekan sebelum ia dianugerahi Ballon d'Or.

Gelandang andalan ini secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026, mengungguli Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam perebutan Golden Ball. Merenungkan perjuangan pribadinya untuk kembali mencapai puncak karier, Rodri berkata: "Kami sedikit terkejut saat ini, termasuk saya sendiri. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Saya rasa saat ini kami seperti berada di awang-awang, tetapi bagi saya, ini adalah masa yang sangat sulit.

"Saya hanya ingin generasi muda melihat teladan saya sebagai sebuah peluang. Ketika Anda jatuh, Anda bisa bangkit kembali. Inilah filosofi hidup saya sepanjang masa."