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"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri" - Rodri "terkejut" atas kesuksesan di Piala Dunia bersama Spanyol setelah berhasil melewati "masa-masa sulit" dan meraih gelar Bola Emas turnamen tersebut
Kembalinya yang tak terlupakan
Rodri mengungkapkan rasa tak percaya setelah memimpin Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia, menyusul proses pemulihan yang melelahkan dari cedera lutut serius. Pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera ligamen silang anterior pada September 2024, hanya beberapa pekan sebelum ia dianugerahi Ballon d'Or.
Gelandang andalan ini secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026, mengungguli Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam perebutan Golden Ball. Merenungkan perjuangan pribadinya untuk kembali mencapai puncak karier, Rodri berkata: "Kami sedikit terkejut saat ini, termasuk saya sendiri. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Saya rasa saat ini kami seperti berada di awang-awang, tetapi bagi saya, ini adalah masa yang sangat sulit.
"Saya hanya ingin generasi muda melihat teladan saya sebagai sebuah peluang. Ketika Anda jatuh, Anda bisa bangkit kembali. Inilah filosofi hidup saya sepanjang masa."
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Rasa syukur dan keyakinan diri
Kapten timnas Spanyol itu dengan cepat mengucapkan terima kasih atas dukungan yang membantunya kembali ke lapangan, namun ia juga menekankan kekuatan mental internal yang diperlukan untuk mengatasi hambatan fisik yang begitu berat. Setelah memimpin negaranya meraih kemenangan 1-0 atas Argentina melalui perpanjangan waktu di final, kepemimpinan Rodri dipuji baik oleh rekan-rekan setim maupun staf pelatih.
Saat berbicara kepada media setelah upacara penyerahan trofi, Rodri memberikan penilaian jujur mengenai perjalanannya, dengan menyatakan: "Tentu saja, terkadang segala sesuatunya berjalan lancar, terkadang tidak, tetapi yang terpenting adalah tetap bersikap positif. Saya berkata kepada rekan-rekan sebelum pertandingan, 'kita harus berjuang habis-habisan.' Kita harus menghadapi mereka, kita harus menatap mata mereka. Kita menginginkan pertandingan ini.
"Dan kemudian hidup memberi Anda Piala Dunia atau tidak, tapi kami berani dan saya berani pada saat saya sedang terpuruk, jadi saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya. Tapi sejujurnya, saya juga ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri pada saat-saat seperti itu."
Memecahkan rekor di kancah internasional
Di luar penghargaan individu, kepemimpinan Rodri telah membantu generasi timnas Spanyol ini menorehkan nama mereka dalam buku sejarah. Dengan mengalahkan Argentina, Spanyol secara resmi mencetak rekor tak terkalahkan baru dalam sepak bola internasional, mencapai 38 pertandingan tanpa kekalahan.
Rodri percaya bahwa kunci kesuksesan mereka di Amerika Utara adalah kedewasaan yang dikembangkan skuad sejak kemenangan mereka di Berlin dua tahun lalu. "Saya pikir perbedaan peningkatan sejak Euro adalah cara tim ini menjadi lebih matang," jelas sang kapten. "Itu dibangun melalui pertandingan, dibangun setiap hari. Kami menghadapi lawan yang sangat berbeda, tentu saja banyak lawan dari Eropa, tetapi dalam momen yang berbeda, jenis pertandingan yang berbeda.
"Dan kami berhasil menghadapi semuanya, jadi saya rasa kami tumbuh dalam hal ini dan ini menunjukkan generasi yang sedang menorehkan sejarah bagi negara kami, seperti yang bisa Anda lihat, tetapi juga dalam cara kami melakukannya."
- Getty
Membangun dinasti Spanyol
Kemenangan di final 2026 menandai gelar Piala Dunia pria kedua bagi Spanyol, menyusul kesuksesan pertama mereka pada 2010. Meskipun bintang Manchester City itu menjadi pemain yang paling menonjol, kerja sama tim di bawah asuhan De la Fuente telah menjadi ciri khas perjalanan mereka di turnamen ini. Tim ini menunjukkan ketangguhan pertahanan yang luar biasa, hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen sambil tetap mempertahankan gaya permainan khas mereka yang mengutamakan penguasaan bola.
Bagi Rodri, fokusnya kini beralih ke masa depannya di klub karena kontraknya di Etihad Stadium memasuki tahun terakhir, namun warisannya bersama tim nasional sudah tak terbantahkan. Ia telah menjadi jantung dari tim yang menyeimbangkan disiplin taktis dengan sentuhan kreatif.
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