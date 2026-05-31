"Saya bangga bisa menorehkan sejarah bersama Milan, tetapi saya ingin membuka babak baru dalam karier saya," kata Leao kepada stasiun TV Portugal, Sport TV.
"Saya ingin membuka babak baru": Jika seorang superstar bergabung, pintu akan terbuka bagi FC Bayern
Dia merasa "siap untuk bermain di liga yang lebih tinggi. Saya telah memberikan yang terbaik untuk Milan, tetapi kini saatnya untuk menghadapi tantangan baru," lanjut pemain serang asal Portugal itu.
Meskipun Leao masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2028, kata-katanya jelas mengisyaratkan kepergian lebih awal pada musim panas ini. Terlebih lagi, ia tidak akan kembali bermain di Liga Champions bersama Rossoneri musim depan, karena Milan kembali gagal lolos ke kompetisi bergengsi tersebut setelah finis di peringkat kelima Serie A. Akibatnya, terjadi gelombang pemecatan di Milan, termasuk pelatih Massimiliano Allegri dan direktur olahraga Igli Tare yang harus pergi.
Hal yang menarik bagi klub-klub yang tertarik: Leao kemungkinan bisa didapatkan dengan biaya transfer yang jauh lebih rendah daripada klausul pelepasan sebesar 175 juta euro yang tercantum dalam kontraknya. Menurut kabar yang beredar, Milan bersedia melepas pemain berusia 26 tahun itu, yang sudah lama mengisyaratkan keinginan untuk pindah, dengan harga sekitar 50 juta euro.
Hubungan antara FC Bayern dan Rafael Leao tampaknya mulai serius tahun lalu
Apakah harga yang relatif murah untuk seorang pemain sekelas Leao mungkin juga akan membuat FC Bayern München kembali tertarik? Musim panas lalu, juara Bundesliga tersebut dilaporkan telah menaruh perhatian serius pada pemain serang yang sangat terampil secara teknis ini. Majalah kicker saat itu melaporkan bahwa petinggi FCB telah bertemu dengan perwakilan Leao.
Namun, transfer tersebut gagal dengan cepat. Menurut laporan media, Leao dilaporkan kesal karena negosiasi tiba-tiba dihentikan oleh Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, yang diketahui FCB juga memiliki opsi lain. Nico Williams dari Athletic Bilbao sempat menjadi incaran utama dalam pencarian pemain sayap baru, namun pada akhirnya pemain asal Spanyol itu tetap bertahan di Bilbao. Kemudian, Bayern malah mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool, yang langsung tampil gemilang dan berperan besar pada musim pertamanya di Munich dalam membantu tim asuhan pelatih Vincent Kompany meraih gelar ganda domestik serta melaju hingga semifinal Liga Champions.
Sementara itu, Leao tetap di Milan, di mana ia baru saja melewati musim yang naik-turun. Karena itu, dan mengingat ketidaksepahaman yang dilaporkan terjadi musim panas lalu, tampaknya tidak mungkin Bayern kembali mengincar pemain timnas Portugal tersebut. Namun, seperti yang sudah diketahui, juara Jerman ini memang sudah menunjukkan minat untuk merekrut pemain serang baru pada musim panas ini. Idealnya, mereka ingin mendatangkan pemain serba bisa yang bisa menjadi pesaing Diaz di sayap kiri sekaligus cadangan Harry Kane di lini depan. Dari segi profilnya, Leao tentu saja merupakan opsi yang cocok untuk itu.
Rafael Leao: Manchester United atau Turki?
Bayern belakangan ini tampaknya paling gencar memburu Anthony Gordon, namun FC Barcelona lah yang akhirnya berhasil mendapatkan pemain tersebut. Kandidat lain yang disebut-sebut antara lain Yan Diomande dari RB Leipzig dan Junior Kroupi dari AFC Bournemouth, yang harganya jauh lebih mahal daripada 50 juta euro—jumlah yang tampaknya "hanya" dibutuhkan untuk mendatangkan Leao.
Di mana sang pemain dengan kemampuan menggiring bola yang luar biasa ini ingin melanjutkan kariernya, ia tidak mengungkapkannya saat mengumumkan kepergiannya. Setidaknya di media, Manchester United dianggap sebagai tujuan favoritnya, sementara dua klub papan atas Turki, Galatasaray dan Fenerbahce, juga dikabarkan tertarik pada Leao.
Penyerang ini sudah bermain untuk Milan selama tujuh tahun, dan pada 2019 ia pindah ke Italia dari OSC Lille dengan biaya transfer hampir 50 juta euro. Setelah empat musim yang bagus dan sebagian sangat bagus antara 2021 dan 2025, di mana ia antara lain berperan besar dalam gelar juara Milan pada musim 2021/22 dengan 21 poin di Serie A, perpindahan ke klub top internasional kelas atas sudah diperkirakan sejak tahun lalu.
Rumor semacam itu juga sering beredar pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perpanjangan kontrak Leao pada Juni 2023 pun disambut dengan meriah. Namun, setelah paruh pertama musim lalu yang bagus, performa Leao di paruh kedua musim ini belakangan ini cukup biasa-biasa saja. Sejak awal Januari, ia hanya mencetak tiga gol langsung, dan akibatnya, antara lain, penurunan performa Leao membuat Milan akhirnya gagal lolos ke Liga Champions.
Rafael Leao: Catatannya pada musim 2025/26
Permainan
31
Gol
10
Assist
3