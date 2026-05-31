"Saya ingin membuka babak baru": Jika seorang superstar bergabung, pintu akan terbuka bagi FC Bayern

Dia merasa "siap untuk bermain di liga yang lebih tinggi. Saya telah memberikan yang terbaik untuk Milan, tetapi kini saatnya untuk menghadapi tantangan baru," lanjut pemain serang asal Portugal itu.

Meskipun Leao masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2028, kata-katanya jelas mengisyaratkan kepergian lebih awal pada musim panas ini. Terlebih lagi, ia tidak akan kembali bermain di Liga Champions bersama Rossoneri musim depan, karena Milan kembali gagal lolos ke kompetisi bergengsi tersebut setelah finis di peringkat kelima Serie A. Akibatnya, terjadi gelombang pemecatan di Milan, termasuk pelatih Massimiliano Allegri dan direktur olahraga Igli Tare yang harus pergi.

Hal yang menarik bagi klub-klub yang tertarik: Leao kemungkinan bisa didapatkan dengan biaya transfer yang jauh lebih rendah daripada klausul pelepasan sebesar 175 juta euro yang tercantum dalam kontraknya. Menurut kabar yang beredar, Milan bersedia melepas pemain berusia 26 tahun itu, yang sudah lama mengisyaratkan keinginan untuk pindah, dengan harga sekitar 50 juta euro.