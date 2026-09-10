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'Saya ingin membawanya' - Mengapa Bayern Munich terpaksa mundur dari transfer bernilai besar untuk Bradley Barcola milik Liverpool dan Anthony Gordon dari Barcelona
Biaya selangit menghalangi raksasa Jerman
Bayern Munich menjajaki kepindahan musim panas untuk winger berperingkat tinggi Barcola dan Gordon guna memperkuat skuad Vincent Kompany. Namun, klub Bundesliga itu pada akhirnya mundur karena besarnya biaya transfer yang dibutuhkan untuk mengamankan keduanya.
Barcola kemudian menuntaskan transfer senilai £123 juta ke Liverpool untuk menggantikan Mohamed Salah setelah pemain asal Mesir itu pergi usai sembilan tahun yang gemilang di Merseyside. Sementara itu, Gordon meninggalkan Newcastle untuk bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan senilai £69 juta.
- Getty Images Sport
Eberl mengungkapkan ketertarikan yang sudah lama ada
Berbicara kepada Sport Bild, direktur olahraga Bayern Eberl memaparkan kekaguman pribadinya terhadap Barcola. "Sejujurnya, saya sudah mengenal Bradley sejak masa saya di Leipzig. Saya ingin membawanya ke Leipzig," ujarnya.
Eberl menjelaskan bahwa pembicaraan sebelumnya telah menjadi dasar bagi pendekatan terbaru Bayern. "Kami duduk bersama dan membicarakannya saat itu," tambahnya. "Dari situlah saya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Bradley. Jadi, selalu ada ketertarikan di sana. Tentu saja, kami juga meninjaunya di Bayern."
Namun, faktor finansial yang terlibat pada akhirnya memaksa Bayern mundur. Membahas pengeluaran Liverpool sebesar £123 juta, Eberl mengakui: "Ketika Anda mendengar angka seperti itu, itu terlalu besar bagi kami. Dengan Luis Diaz, kami membuat keputusan yang juga mahal, tetapi dalam skala yang berbeda dibandingkan Bradley."
Situasi yang sama juga terjadi terkait Gordon. "Bukan rahasia lagi bahwa kami tertarik pada Anthony Gordon untuk posisi sayap kiri," aku Eberl. "Kami memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia memang terlalu mahal."
Era baru di Anfield dan Allianz
Liverpool menjadikan Barcola sebagai target prioritas mereka untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah. Pemenang Liga Champions dua kali bersama Paris Saint-Germain itu sangat ingin pindah, sehingga Liverpool mampu menangkis minat dari Arsenal. Biaya yang mencengangkan itu membuat pemain timnas Prancis tersebut menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah Liverpool, tepat di belakang pembelian rekor klub, Alexander Isak.
Di sisi lain, transfer yang gagal itu memicu perombakan signifikan pada skuad Bayern. Bersama dua pemain baru, Ismael Saibari dan Nathaniel Brown, Bayern menyetujui eksodus besar-besaran untuk menyeimbangkan neraca keuangan, dengan Joao Palhinha, Alexander Nubel, Daniel Peretz, Noel Aseko, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher, dan Lovro Zvornarek semuanya meninggalkan Allianz Arena.
- Getty Images Sport
Barcola beradaptasi dengan sepakbola Inggris
Barcola sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan di bawah Andoni Iraola di Anfield. Setelah menjalani debut sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 untuk sesama rekrutan baru Victor Munoz dalam kemenangan tandang 2-0 atas Ipswich, pemain berusia 24 tahun itu mendapat starter pertamanya pada Rabu malam.
Ia memperlihatkan sejumlah momen menjanjikan saat Liverpool menang 2-1 atas Atletico Madrid asuhan Diego Simeone di Liga Champions. Namun, mantan penyerang Lyon itu ditarik keluar karena kram tak lama setelah Alexis Mac Allister mencetak gol penentu pada babak kedua, yang berarti Iraola perlu mengelola kebugaran sang winger dengan hati-hati dalam beberapa pekan ke depan.
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