Berbicara kepada Sport Bild, direktur olahraga Bayern Eberl memaparkan kekaguman pribadinya terhadap Barcola. "Sejujurnya, saya sudah mengenal Bradley sejak masa saya di Leipzig. Saya ingin membawanya ke Leipzig," ujarnya.

Eberl menjelaskan bahwa pembicaraan sebelumnya telah menjadi dasar bagi pendekatan terbaru Bayern. "Kami duduk bersama dan membicarakannya saat itu," tambahnya. "Dari situlah saya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Bradley. Jadi, selalu ada ketertarikan di sana. Tentu saja, kami juga meninjaunya di Bayern."

Namun, faktor finansial yang terlibat pada akhirnya memaksa Bayern mundur. Membahas pengeluaran Liverpool sebesar £123 juta, Eberl mengakui: "Ketika Anda mendengar angka seperti itu, itu terlalu besar bagi kami. Dengan Luis Diaz, kami membuat keputusan yang juga mahal, tetapi dalam skala yang berbeda dibandingkan Bradley."

Situasi yang sama juga terjadi terkait Gordon. "Bukan rahasia lagi bahwa kami tertarik pada Anthony Gordon untuk posisi sayap kiri," aku Eberl. "Kami memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia memang terlalu mahal."



