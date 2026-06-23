"Saya ingin membawanya ke Liverpool": Jürgen Klopp nyaris merebut seorang pemain andalan dari FC Bayern

Di Bayern, pemain asal Austria ini kini menjadi pemain inti mutlak dan telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci utama. Namun, masa depan Laimer di Säbener Straße sempat tampak tidak pasti akibat negosiasi yang rumit terkait perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2027.

Tuntutan gaji pemain serba bisa ini dianggap terlalu tinggi oleh FCB; pada awal Mei, Direktur Olahraga Max Eberl menjelaskan: “Ini hanya soal pembicaraan dan perbedaan pandangan, sehingga saat ini kami belum bisa mencapai kesepakatan. Namun, tidak ada dendam atau ketegangan di antara kami.”

Namun, kini kabarnya kedua belah pihak sudah berada di jalur yang tepat untuk memperpanjang kontrak Laimer. Seperti dilaporkan majalah *kicker* pekan lalu, pihak pemain dan klub telah mendekati kesepakatan. Bahkan, kabarnya sudah ada kesepakatan yang cukup luas mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak baru tersebut.

Namun, sebelum kembali fokus pada Bayern, Laimer ingin terlebih dahulu melaju sejauh mungkin di Piala Dunia. Pada malam hari dari Sabtu ke Minggu (waktu Jerman), Austria akan menghadapi Aljazair—yang memiliki poin sama—dalam pertandingan penentu perebutan posisi kedua di Grup J. Jika menang, atau bahkan jika imbang berkat selisih gol yang lebih baik dibandingkan Aljazair, Laimer dan rekan-rekannya akan mempertahankan posisi kedua dan dipastikan lolos ke babak gugur. Jika kalah, tim ÖFB harus berharap bisa masuk ke dalam delapan tim peringkat ketiga terbaik dengan tiga poin, yang juga berarti lolos ke babak 16 besar.



