Sebagai pakar sepak bola di MagentaTV, Klopp mengatakan menjelang pertandingan kedua fase grup Piala Dunia tim Austria yang diperkuat Laimer melawan Argentina pada Senin (0:2), di mana bintang FCB itu bermain sebagai bek kiri: "Mengenai Laimer, saya bisa katakan: Jika di tim saya, dia akan bermain sebagai gelandang bertahan. Saya ingin membawanya ke Liverpool sebagai gelandang bertahan. Namun, dia justru bergabung dengan Bayern."
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"Saya ingin membawanya ke Liverpool": Jürgen Klopp nyaris merebut seorang pemain andalan dari FC Bayern
Klopp menjabat sebagai pelatih Liverpool dari tahun 2015 hingga 2024. Ia tidak menyebutkan secara pasti kapan tepatnya ia ingin merekrut Laimer selama periode tersebut, namun pernyataannya mengindikasikan bahwa hal itu terjadi tak lama sebelum Laimer pindah dari RB Leipzig ke Bayern pada musim panas 2023. Rumor mengenai ketertarikan The Reds terhadap pemain timnas Austria tersebut pertama kali muncul pada tahun 2022.
Laimer sempat menorehkan namanya di Leipzig sebagai gelandang tengah, dan awalnya memang didatangkan FCB untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Namun, berkat fleksibilitasnya, pemain berusia 29 tahun ini lebih sering diturunkan sebagai bek sayap kanan atau kiri di Munich.
Pada Piala Dunia, pelatih Austria Ralf Rangnick secara mengejutkan menurunkan Laimer sebagai gelandang serang dalam kemenangan 3-1 pada laga pembuka melawan Yordania. Saat melawan Argentina—yang gaya bermain kasarnya hanya dihukum satu kartu kuning oleh wasit, hal yang kemudian membuat Laimer kesal—ia kemudian diturunkan sebagai bek sayap kiri.
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Konrad Laimer tampaknya akhirnya akan memperpanjang kontraknya di FC Bayern
Di Bayern, pemain asal Austria ini kini menjadi pemain inti mutlak dan telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci utama. Namun, masa depan Laimer di Säbener Straße sempat tampak tidak pasti akibat negosiasi yang rumit terkait perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2027.
Tuntutan gaji pemain serba bisa ini dianggap terlalu tinggi oleh FCB; pada awal Mei, Direktur Olahraga Max Eberl menjelaskan: “Ini hanya soal pembicaraan dan perbedaan pandangan, sehingga saat ini kami belum bisa mencapai kesepakatan. Namun, tidak ada dendam atau ketegangan di antara kami.”
Namun, kini kabarnya kedua belah pihak sudah berada di jalur yang tepat untuk memperpanjang kontrak Laimer. Seperti dilaporkan majalah *kicker* pekan lalu, pihak pemain dan klub telah mendekati kesepakatan. Bahkan, kabarnya sudah ada kesepakatan yang cukup luas mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak baru tersebut.
Namun, sebelum kembali fokus pada Bayern, Laimer ingin terlebih dahulu melaju sejauh mungkin di Piala Dunia. Pada malam hari dari Sabtu ke Minggu (waktu Jerman), Austria akan menghadapi Aljazair—yang memiliki poin sama—dalam pertandingan penentu perebutan posisi kedua di Grup J. Jika menang, atau bahkan jika imbang berkat selisih gol yang lebih baik dibandingkan Aljazair, Laimer dan rekan-rekannya akan mempertahankan posisi kedua dan dipastikan lolos ke babak gugur. Jika kalah, tim ÖFB harus berharap bisa masuk ke dalam delapan tim peringkat ketiga terbaik dengan tiga poin, yang juga berarti lolos ke babak 16 besar.
Konrad Laimer: Catatan statistiknya bersama FC Bayern München
Penugasan
136
Gol
7
Umpan
21