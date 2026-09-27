Ronaldo sedang dengan cepat mendekati tonggak yang akan menandai salah satu pencapaian paling luar biasa dalam sejarah sepakbola. Pada usia 41 tahun, penyerang legendaris itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, setelah sudah melampaui angka 900 gol. Saat ini mengoleksi 979 gol sepanjang kariernya, pemenang Ballon d'Or lima kali itu hanya berjarak 21 gol lagi dari tonggak monumental 1.000 gol.

Ronaldo telah mencatatkan tujuh penampilan untuk Al-Nassr di semua kompetisi musim ini, dengan sejauh ini mencetak tiga gol. Penyerang veteran itu akan berupaya menambah koleksi golnya saat tampil untuk Portugal melawan Norwegia di Nations League hari ini.