Getty Images Sport
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'Saya ingin membantunya!' - Joao Felix membidik peran ikonis dalam upaya Cristiano Ronaldo mengejar 1.000 gol
Perburuan untuk tonggak bersejarah
Ronaldo sedang dengan cepat mendekati tonggak yang akan menandai salah satu pencapaian paling luar biasa dalam sejarah sepakbola. Pada usia 41 tahun, penyerang legendaris itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, setelah sudah melampaui angka 900 gol. Saat ini mengoleksi 979 gol sepanjang kariernya, pemenang Ballon d'Or lima kali itu hanya berjarak 21 gol lagi dari tonggak monumental 1.000 gol.
Ronaldo telah mencatatkan tujuh penampilan untuk Al-Nassr di semua kompetisi musim ini, dengan sejauh ini mencetak tiga gol. Penyerang veteran itu akan berupaya menambah koleksi golnya saat tampil untuk Portugal melawan Norwegia di Nations League hari ini.
- Getty Images Sport
Felix membidik assist terbaik
Dalam wawancara terbaru dengan AS, Felix berbicara terbuka tentang target pribadinya terkait kompatriot legendarisnya tersebut. Dalam perbincangan itu, ia menyatakan niatnya dengan sangat jelas: 'Saya ingin memberi assist kepada Cristiano untuk golnya yang ke-1.000.' Ambisi ini menyoroti sinergi antara kedua pemain, yang telah menghabiskan banyak waktu bersama di level internasional.
Ronaldo tampil dalam laga pembuka Portugal di Nations League pada Kamis, ketika tim asuhan Jorge Jesus mengamankan kemenangan 1-0 berkat gol penentu dari Felix. Bersaing di Grup 4 Liga A, Portugal akan melanjutkan pertandingan hari ini melawan Norwegia dengan dua laga lagi selama jeda internasional kali ini: tandang menghadapi Denmark pada 1 Oktober, sebelum kembali bertemu Norwegia pada 4 Oktober.
Level kedewasaan yang baru
Felix sedang menikmati periode yang sangat produktif. Dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam keberhasilan Al-Nassr meraih gelar liga baru-baru ini, mantan penyerang Atletico Madrid itu yakin dirinya telah mengambil langkah maju yang signifikan sejak pindah ke Arab Saudi pada musim panas 2025. Bahkan, penyerang internasional Portugal itu telah memantapkan dirinya sebagai sosok sentral bagi klub, dengan catatan 30 gol dan 22 assist dalam 55 penampilan di semua kompetisi.
Membahas perkembangannya, Felix menjelaskan: "Sebagai pemain, saya merasa lebih baik. Saya memahami permainan dengan lebih baik, fase-fase berbeda dalam sebuah pertandingan. Tidak sama rasanya berusia 26 tahun dibandingkan 20 atau 21 tahun." Penilaian terhadap dirinya sendiri ini datang pada saat ia sedang menikmati performa yang positif, sebagaimana dibuktikan oleh gol terbarunya ke gawang Wales.
- Getty Images Sport
Felix buka suara soal tersingkirnya Portugal dari Piala Dunia
Felix juga merefleksikan kegagalan Portugal memenuhi ekspektasi di Piala Dunia baru-baru ini, ketika mereka tersingkir lebih cepat di babak 16 besar setelah kalah tipis 1-0 dari Spanyol. Menepis anggapan bahwa kampanye itu merupakan bencana total, sang penyerang menyampaikan pandangan yang pragmatis soal eliminasi tersebut, dengan mengatakan: 'Tidak. Tentu saja, kami ingin melangkah lebih jauh, tetapi yah, kami bermain melawan Spanyol, yang merupakan tim terbaik di Piala Dunia, dan... Kami punya pertandingan itu di sana dan pada akhirnya mereka mencetak gol itu. Itulah sepak bola.'
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