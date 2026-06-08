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"Saya ingin melindungi rekan setim saya" - Rafael Leao membalas setelah mendapat kartu merah karena memukul lawan, sementara Roberto Martinez membela bintang Portugal tersebut
Leao menjelaskan reaksi 'pertahanan'
Pemain timnas Portugal, Leao, mengunggah penjelasan di media sosial terkait kartu merah yang diterimanya saat laga persahabatan melawan Chili di Estadio Nacional. Pemain sayap tersebut diusir dari lapangan setelah terjadi keributan yang memanas, namun ia menegaskan bahwa niatnya sama sekali tidak jahat karena ia hanya berusaha melindungi rekan setimnya selama pertandingan.
Melalui akun Instagram-nya setelah pertandingan, sang penyerang menjelaskan pandangannya mengenai insiden tersebut. "Ujian pertama telah dilalui. Mengenai pengusiran saya, saya hanya ingin melindungi rekan setim saya, sama sekali tidak bermaksud menyakiti lawan," tulisnya, sambil juga menyapa para pendukung: "Terima kasih kepada semua warga Portugal yang hadir di Jamor, suasananya luar biasa, kita terus bersama."
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Martinez membela semangat sang bintang
Pelatih Portugal, Martinez, dengan cepat membela pemain andalannya, dengan menggambarkan insiden tersebut sebagai wujud semangat tim, bukan pelanggaran disiplin. Martinez berpendapat bahwa intensitas pertandingan, yang tergolong tinggi untuk sebuah laga persahabatan, menjadi pelajaran berharga bagi skuad menjelang tur mereka ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
"Sepak bola penuh dengan gairah dan emosi. Reaksi Leao wajar; itu untuk melindungi rekan setimnya, dia menunjukkan semangat tim, dan membantu rekan setim adalah hal positif," kata pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Tentu saja, kita tidak boleh terlibat dalam provokasi. Apa yang terjadi sangat baik karena tim Amerika Selatan sering mengalami momen seperti itu. Kami bermain melawan Kolombia dan hal itu bisa terjadi. Itu adalah hal yang bisa dipelajari. Saya suka aspek ingin membantu rekan setimnya, tetapi kita perlu belajar bahwa dalam sepak bola kita harus berbicara melalui bola dan membiarkan tim lain mencoba memprovokasi kita."
Insiden tersebut awalnya memanas setelah terjadi perebutan bola antara Joao Cancelo dan Felipe Faundez, yang menyebabkan Leao menyapu wajah bek Chili Ivan Roman dengan tangannya. Martinez berharap bahwa peninjauan ulang rekaman pertandingan akan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak benar-benar bersifat kekerasan, dengan menekankan bahwa tangan sang pemain tidak melampaui bahu.
Kekhawatiran terkait larangan tampil di Piala Dunia masih berlanjut
Meskipun manajer tetap memberikan dukungan, aspek teknis dari kartu merah tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi yang serius. Karena pengusiran tersebut disebabkan oleh perilaku kekerasan, ada kekhawatiran bahwa Komite Disiplin FIFA dapat memperpanjang sanksi larangan bertanding yang biasanya hanya berlaku untuk pertandingan persahabatan hingga putaran final Piala Dunia. Jika sanksi standar tersebut tetap berlaku, Leao kemungkinan besar hanya akan absen dalam pertandingan pemanasan melawan Nigeria pada Rabu mendatang.
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Musim panas yang penuh ketidakpastian di level klub
Drama di Stadion Jamor ini terjadi di tengah sorotan tajam terhadap masa depan Leao di Milan. Pemain sayap tersebut telah memberi isyarat bahwa ia siap hengkang setelah lama berkarier di Serie A, dengan Liga Premier sering disebut-sebut sebagai destinasi impiannya. Penampilan dan perilakunya belakangan ini di panggung internasional kemungkinan besar akan dipantau dengan cermat oleh klub-klub peminat di seluruh Eropa.
Penyerang tersebut baru-baru ini mengakui bahwa sepak bola Inggris akan lebih menonjolkan bakatnya dibandingkan dengan batasan taktis yang lebih ketat di Italia. Dengan Milan dilaporkan meminta biaya transfer yang signifikan untuk melepasnya, Piala Dunia yang akan datang tetap menjadi platform vital bagi Leao untuk membuktikan bahwa ia mampu mempertahankan ketenangannya di level tertinggi permainan.