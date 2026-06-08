"Saya ingin melindungi rekan setim saya" - Rafael Leao membalas setelah mendapat kartu merah karena memukul lawan, sementara Roberto Martinez membela bintang Portugal tersebut

Pelatih Portugal, Martinez, dengan cepat membela pemain andalannya, dengan menggambarkan insiden tersebut sebagai wujud semangat tim, bukan pelanggaran disiplin. Martinez berpendapat bahwa intensitas pertandingan, yang tergolong tinggi untuk sebuah laga persahabatan, menjadi pelajaran berharga bagi skuad menjelang tur mereka ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

"Sepak bola penuh dengan gairah dan emosi. Reaksi Leao wajar; itu untuk melindungi rekan setimnya, dia menunjukkan semangat tim, dan membantu rekan setim adalah hal positif," kata pelatih asal Spanyol itu dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Tentu saja, kita tidak boleh terlibat dalam provokasi. Apa yang terjadi sangat baik karena tim Amerika Selatan sering mengalami momen seperti itu. Kami bermain melawan Kolombia dan hal itu bisa terjadi. Itu adalah hal yang bisa dipelajari. Saya suka aspek ingin membantu rekan setimnya, tetapi kita perlu belajar bahwa dalam sepak bola kita harus berbicara melalui bola dan membiarkan tim lain mencoba memprovokasi kita."

Insiden tersebut awalnya memanas setelah terjadi perebutan bola antara Joao Cancelo dan Felipe Faundez, yang menyebabkan Leao menyapu wajah bek Chili Ivan Roman dengan tangannya. Martinez berharap bahwa peninjauan ulang rekaman pertandingan akan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak benar-benar bersifat kekerasan, dengan menekankan bahwa tangan sang pemain tidak melampaui bahu.