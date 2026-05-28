"Saya ingin kembali" - Riccardo Calafiori dari Arsenal mengakui bahwa ia masih memiliki "urusan yang belum selesai" di Roma

Setelah meniti karier dari akademi muda Roma, masa-masa awal Calafiori bersama klub idola masa kecilnya itu harus berakhir lebih cepat sebelum ia benar-benar bisa membuktikan diri. Kini sebagai juara Liga Premier dan tengah bersiap menghadapi final Liga Champions melawan PSG, pemain berusia 24 tahun ini mengenang kepergiannya dengan rasa penyesalan atas apa yang mungkin saja terjadi.

Berbicara kepada Corriere della Sera, sang bek jujur mengenai ambisinya dalam jangka panjang. "Saya bahagia di sini sekarang, tapi saya masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Roma. Saya hampir tidak pernah bermain untuk tim itu saat masih sangat muda. Saya ingin kembali. Tidak sekarang juga, tapi cepat atau lambat," ungkapnya.