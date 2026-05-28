"Saya ingin kembali" - Riccardo Calafiori dari Arsenal mengakui bahwa ia masih memiliki "urusan yang belum selesai" di Roma
Urusan yang belum tuntas di ibu kota Italia
Setelah meniti karier dari akademi muda Roma, masa-masa awal Calafiori bersama klub idola masa kecilnya itu harus berakhir lebih cepat sebelum ia benar-benar bisa membuktikan diri. Kini sebagai juara Liga Premier dan tengah bersiap menghadapi final Liga Champions melawan PSG, pemain berusia 24 tahun ini mengenang kepergiannya dengan rasa penyesalan atas apa yang mungkin saja terjadi.
Berbicara kepada Corriere della Sera, sang bek jujur mengenai ambisinya dalam jangka panjang. "Saya bahagia di sini sekarang, tapi saya masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Roma. Saya hampir tidak pernah bermain untuk tim itu saat masih sangat muda. Saya ingin kembali. Tidak sekarang juga, tapi cepat atau lambat," ungkapnya.
Menyaksikan Giallorossi dari kejauhan
Meskipun sukses di London Utara, Calafiori tetap menjadi pendukung setia klub tempat segalanya bermula. Ia terus mengikuti perkembangan Roma dengan cermat, terutama setelah mereka lolos ke Liga Champions di bawah asuhan Gian Piero Gasperini.
Ketika ditanya apakah Roma bisa meniru proyek yang pernah ia ikuti di Arsenal, Calafiori mendukung era baru di Roma. "Saya tidak tahu apakah Roma bisa menjadi Arsenal yang baru, tapi saya sangat senang mereka menaruh kepercayaan pada Gasperini. Saya selalu mendukung mereka. Saya berharap mereka bisa kembali ke level yang biasa saya lihat saat masih kecil," jelasnya.
Ikatan yang erat dengan mantan rekan setim
Hubungannya dengan Giallorossi tidak hanya sebatas menonton pertandingan, karena Calafiori tetap menjalin komunikasi rutin dengan beberapa tokoh kunci di ruang ganti Roma saat ini. Hubungan-hubungan ini telah membuka peluang lebar bagi kemungkinan reuni di masa mendatang.
Pemain internasional Italia itu menegaskan bahwa ia masih berkomunikasi dengan beberapa pemimpin klub. "Saya sangat senang dengan apa yang telah mereka raih. Saya telah berbicara dengan Mancini, Cristante, dan Pellegrini. Beberapa di antaranya bahkan mengirim pesan kepada saya terkait ulang tahun saya, jadi kami tetap terhubung," tambah Calafiori.
Perhatian kini beralih ke kejayaan Liga Champions
Meskipun kembalinya ke Serie A yang penuh nostalgia tampaknya sangat mungkin terjadi suatu saat nanti, kenyataan itu masih menjadi prospek yang jauh di masa mendatang. Mikel Arteta memandang bek berbakat secara teknis ini sebagai komponen struktural vital dalam skuadnya di Emirates, dan fokus utama Calafiori saat ini tertuju pada upaya mengukuhkan posisinya dalam sejarah klub. Setelah berhasil meraih gelar Premier League, ia kini hanya tinggal 90 menit lagi untuk meraih gelar ganda bersejarah saat The Gunners bersiap berhadapan dengan PSG dalam final yang sangat dinantikan pada Sabtu mendatang.