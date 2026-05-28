Goal.com
LiveTiket
Calafiori ArsenalGetty Images

Diterjemahkan oleh

"Saya ingin kembali" - Riccardo Calafiori dari Arsenal mengakui bahwa ia masih memiliki "urusan yang belum selesai" di Roma

Arsenal
R. Calafiori
AS Roma
Premier League
Serie A

Bek Arsenal, Riccardo Calafiori, mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke klub masa kecilnya, Roma, dalam jangka panjang, sambil mengakui bahwa ia masih memiliki "urusan yang belum tuntas" di ibu kota Italia. Meskipun telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang tak tergantikan di bawah asuhan Mikel Arteta dan baru saja meraih gelar juara Liga Premier, pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan ikatan yang mendalam dengan Giallorossi menjelang final Liga Champions hari Sabtu melawan Paris Saint-Germain.

  • Urusan yang belum tuntas di ibu kota Italia

    Setelah meniti karier dari akademi muda Roma, masa-masa awal Calafiori bersama klub idola masa kecilnya itu harus berakhir lebih cepat sebelum ia benar-benar bisa membuktikan diri. Kini sebagai juara Liga Premier dan tengah bersiap menghadapi final Liga Champions melawan PSG, pemain berusia 24 tahun ini mengenang kepergiannya dengan rasa penyesalan atas apa yang mungkin saja terjadi.

    Berbicara kepada Corriere della Sera, sang bek jujur mengenai ambisinya dalam jangka panjang. "Saya bahagia di sini sekarang, tapi saya masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Roma. Saya hampir tidak pernah bermain untuk tim itu saat masih sangat muda. Saya ingin kembali. Tidak sekarang juga, tapi cepat atau lambat," ungkapnya.

    • Iklan
  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Menyaksikan Giallorossi dari kejauhan

    Meskipun sukses di London Utara, Calafiori tetap menjadi pendukung setia klub tempat segalanya bermula. Ia terus mengikuti perkembangan Roma dengan cermat, terutama setelah mereka lolos ke Liga Champions di bawah asuhan Gian Piero Gasperini.

    Ketika ditanya apakah Roma bisa meniru proyek yang pernah ia ikuti di Arsenal, Calafiori mendukung era baru di Roma. "Saya tidak tahu apakah Roma bisa menjadi Arsenal yang baru, tapi saya sangat senang mereka menaruh kepercayaan pada Gasperini. Saya selalu mendukung mereka. Saya berharap mereka bisa kembali ke level yang biasa saya lihat saat masih kecil," jelasnya.

  • Ikatan yang erat dengan mantan rekan setim

    Hubungannya dengan Giallorossi tidak hanya sebatas menonton pertandingan, karena Calafiori tetap menjalin komunikasi rutin dengan beberapa tokoh kunci di ruang ganti Roma saat ini. Hubungan-hubungan ini telah membuka peluang lebar bagi kemungkinan reuni di masa mendatang.

    Pemain internasional Italia itu menegaskan bahwa ia masih berkomunikasi dengan beberapa pemimpin klub. "Saya sangat senang dengan apa yang telah mereka raih. Saya telah berbicara dengan Mancini, Cristante, dan Pellegrini. Beberapa di antaranya bahkan mengirim pesan kepada saya terkait ulang tahun saya, jadi kami tetap terhubung," tambah Calafiori.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-PSGAFP

    Perhatian kini beralih ke kejayaan Liga Champions

    Meskipun kembalinya ke Serie A yang penuh nostalgia tampaknya sangat mungkin terjadi suatu saat nanti, kenyataan itu masih menjadi prospek yang jauh di masa mendatang. Mikel Arteta memandang bek berbakat secara teknis ini sebagai komponen struktural vital dalam skuadnya di Emirates, dan fokus utama Calafiori saat ini tertuju pada upaya mengukuhkan posisinya dalam sejarah klub. Setelah berhasil meraih gelar Premier League, ia kini hanya tinggal 90 menit lagi untuk meraih gelar ganda bersejarah saat The Gunners bersiap berhadapan dengan PSG dalam final yang sangat dinantikan pada Sabtu mendatang.

Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS