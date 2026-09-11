Getty Images Sport
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'Saya ingin kami tampil dominan sejak awal!' - Andoni Iraola mendesak Liverpool untuk mengakhiri awal yang lambat jelang bentrok dengan Fulham
Pertarungan melawan ketertinggalan awal
Manajer Liverpool Iraola telah mendesak timnya untuk menemukan ketajaman sejak peluit pertama saat mereka berupaya mempertahankan awal musim tanpa kekalahan. Liverpool telah menunjukkan daya juang yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kebobolan lebih dulu telah menjadi kebiasaan yang mengkhawatirkan, setelah tertinggal dalam tiga dari empat pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Setelah bangkit untuk mengamankan hasil imbang melawan Newcastle dan Nottingham Forest, Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Ipswich berkat dua gol awal Alexander Isak dalam 10 menit pertama pada Jumat lalu, sebelum kemudian mencatat kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid.
Berbicara menjelang laga melawan Fulham, Iraola menegaskan bahwa meski semangat tim sangat kuat, segalanya akan jauh lebih mudah jika mereka berhenti memberi lawan keunggulan lebih dulu. "Saya pikir tim ini punya gol," kata Iraola. "Di semua pertandingan kami berbahaya, kami menciptakan peluang, kami mencetak dua gol [di setiap pertandingan], kami bisa mencetak lebih banyak gol di beberapa pertandingan itu, tetapi sekarang ini soal menjadi lebih efisien. Tidak kebobolan dua gol saat melawan Newcastle, tidak kebobolan gol saat melawan Forest, dan juga soal kapan gol-gol itu datang karena saya pikir kami tidak memulai pertandingan dengan terlalu baik. Kami punya preseden positif dari Ipswich dan pertandingan terasa jauh lebih nyaman ketika Anda memulainya seperti ini."
- Getty Images Sport
Meningkatkan efisiensi di babak pertama
Angka-angka itu menyoroti frustrasi Iraola atas start lambat timnya. Liverpool gagal mencetak satu pun gol di babak pertama dalam dua pertandingan pembuka liga mereka, dan baru mematahkan pola itu Jumat lalu ketika Isak mencetak dua gol dalam 10 menit pertama melawan Ipswich.
"Di pertandingan lain, kami memulai dalam keadaan tertinggal dan kemudian Anda harus mengerahkan banyak upaya untuk bangkit," jelas pria Spanyol itu. "Tentu saja saya ingin mencetak gol pertama dan kemudian semuanya terlihat lebih mudah, tetapi kami harus punya mentalitas yang tepat. Melawan Atletico saya pikir kami punya peluang setelah kira-kira 15 detik, Alex [Mac Allister] punya peluang yang sangat jelas untuk mencetak gol dan kemudian semua orang bilang 'start yang luar biasa', Anda mencetak gol dan itu mengubah segalanya, tetapi saya pikir start pertandingan mungkin adalah salah satu bagian di mana kami bisa sedikit lebih baik. Di babak kedua kami biasanya lebih baik, tetapi saya ingin mencoba menekan sejak awal karena semuanya jadi lebih mudah."
Waspadai ancaman Fulham
Liverpool akan menghadapi Fulham yang saat ini ditangani mantan bek Real Madrid Alvaro Arbeloa, yang baru menjalani peran manajerial kedua dalam kariernya. Arbeloa mengambil alih Real Madrid pada Januari lalu, tetapi akhir musim tanpa trofi membuatnya pergi demi memberi jalan bagi Jose Mourinho. Kiprahnya di Craven Cottage juga dimulai dengan cara yang serupa sulitnya, dengan Fulham gagal meraih satu poin pun setelah menelan tiga kekalahan beruntun dari Chelsea, Sunderland, dan Crystal Palace. Meski sedang dalam tren buruk, Iraola tidak meremehkan tantangan ini.
Menanggapi tekanan yang semakin besar pada lawannya itu, Iraola tetap berhati-hati. "Kami baru memainkan tiga pertandingan Premier League dan untuk menarik kesimpulan besar tentang tim mana pun, menurut saya itu masih terlalu dini, dan saya pikir Fulham adalah contoh yang sangat bagus," ujar bos Liverpool itu. "Saya pikir mereka bermain dengan baik dalam tiga pertandingan itu, sejujurnya. Mereka kalah di ketiga pertandingan itu dengan selisih satu gol. Saya pikir jika Anda melihat banyak statistik yang mereka miliki dan Anda tidak tahu berapa poin yang mereka punya, Anda akan berpikir mereka setidaknya punya lima poin karena mereka mengendalikan pertandingan."
- Getty Images Sport
Persaingan bersahabat di pinggir lapangan
Pertandingan di Anfield akan menghadirkan reuni unik bagi kedua pelatih, yang sebelumnya pernah berbagi ruang ganti saat membela Spanyol. Meski dulu mereka adalah rekan setim yang bersaing untuk peran yang sama di tim nasional, Iraola bercanda bahwa Arbeloa biasanya menjadi pihak yang lebih unggul pada masa mereka masih bermain.
"Saya rasa kami mungkin sangat jarang bermain bersama di tim nasional," aku Iraola saat ditanya mengenai hubungannya dengan pelatih kepala Fulham itu. "Kami kurang lebih bersaing untuk posisi yang sama, tetapi saya rasa dia lebih sukses karena bermain dalam lebih banyak pertandingan daripada saya!"
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