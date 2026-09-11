Manajer Liverpool Iraola telah mendesak timnya untuk menemukan ketajaman sejak peluit pertama saat mereka berupaya mempertahankan awal musim tanpa kekalahan. Liverpool telah menunjukkan daya juang yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kebobolan lebih dulu telah menjadi kebiasaan yang mengkhawatirkan, setelah tertinggal dalam tiga dari empat pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Setelah bangkit untuk mengamankan hasil imbang melawan Newcastle dan Nottingham Forest, Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Ipswich berkat dua gol awal Alexander Isak dalam 10 menit pertama pada Jumat lalu, sebelum kemudian mencatat kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid.

Berbicara menjelang laga melawan Fulham, Iraola menegaskan bahwa meski semangat tim sangat kuat, segalanya akan jauh lebih mudah jika mereka berhenti memberi lawan keunggulan lebih dulu. "Saya pikir tim ini punya gol," kata Iraola. "Di semua pertandingan kami berbahaya, kami menciptakan peluang, kami mencetak dua gol [di setiap pertandingan], kami bisa mencetak lebih banyak gol di beberapa pertandingan itu, tetapi sekarang ini soal menjadi lebih efisien. Tidak kebobolan dua gol saat melawan Newcastle, tidak kebobolan gol saat melawan Forest, dan juga soal kapan gol-gol itu datang karena saya pikir kami tidak memulai pertandingan dengan terlalu baik. Kami punya preseden positif dari Ipswich dan pertandingan terasa jauh lebih nyaman ketika Anda memulainya seperti ini."