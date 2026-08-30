AFP
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'Saya ingin dia bertahan' - kapten Liverpool Virgil van Dijk melayangkan permohonan putus asa agar Cody Gakpo menolak transfer ke Manchester City
Van Dijk tegaskan perasaannya soal masa depan Gakpo
Van Dijk angkat bicara mengenai masa depan Gakpo, menyusul kabar bahwaManchester City telah membuka pembicaraan dengan Liverpool soal perekrutan penyerang serbabisa itu. Pemain berusia 27 tahun tersebut telah menjadi target utama tim asuhan Enzo Maresca saat bursa transfer musim panas memasuki jam-jam terakhirnya. Van Dijk, yang telah berbagi ruang ganti dengan Gakpo di level klub dan tim nasional, sangat berharap sang penyerang mengabaikan godaan Stadion Etihad dan tetap menjadi bagian dari proyek yang saat ini ditangani Andoni Iraola di Anfield.
Mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan inti skuad tetap bersama, Van Dijk menegaskan pentingnya Gakpo bagi tim. "Dia adalah pemain berkualitas dan saya pikir kami harus mempertahankan pemain-pemain berkualitas, tetapi mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam tiga hari ke depan," kata sang kapten. "Jelas sekali saya ingin dia bertahan, bukan hanya karena dia pemain berkualitas seperti dirinya, tetapi juga karena dia teman saya dan saya pikir dia akan sangat penting bagi kami."
- Getty Images Sport
Upaya mengejutkan Manchester City pada saat-saat akhir
Minat dari Manchester City telah menggemparkan Premier League, dengan The Cityzens dikabarkan siap membayar £75 juta untuk mengamankan jasa Gakpo. Terlepas dari awal musim Liverpool yang campur aduk, yang mencakup hasil imbang 2-2 melawan Newcastle dan Nottingham Forest, Gakpo menjadi salah satu penampil paling menonjol, dengan mencatatkan satu gol dan satu assist dalam dua laga pembuka. Namun, Liverpool tampak semakin bersedia mempertimbangkan tawaran besar karena mereka ingin menyeimbangkan pembukuan setelah investasi besar mereka sendiri untuk skuad pada jendela transfer ini.
Meski City menjadi yang terdepan, mereka bukan satu-satunya pihak yang memantau situasi ini. Laporan menyebut Liverpool memandang Gakpo sebagai penyerang Premier League serbabisa yang sudah terbukti, tetapi sepanjang musim panas mereka tetap berpegang pada pemahaman bahwa mereka tidak akan menghalangi jalannya jika tawaran besar datang.
Dampak Barcola dan transisi Anfield
Faktor signifikan dalam potensi kepergian Gakpo adalah kedatangan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain yang sudah di depan mata. Winger asal Prancis itu siap bergabung dengan Liverpool dalam kesepakatan yang nilainya bisa naik hingga £123 juta, angka yang akan membuatnya menjadi pemain termahal kedua dalam sejarah Premier League. Investasi besar ini memunculkan anggapan bahwa Gakpo bisa semakin turun dalam urutan pilihan, yang berpotensi membuka jalan untuk kepindahan ke klub lain.
Namun, risiko dari sisi olahraga yang terkait dengan penjualan tersebut sangat besar. Liverpool saat ini sudah menghadapi daftar cedera yang terus bertambah di lini serang. Hugo Ekitike diperkirakan harus menepi hingga 2027 setelah mengalami ruptur tendon Achilles, dan Alexander Isak terus bergulat dengan masalah kebugarannya sendiri.
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Perburuan pengganti pada menit-menit akhir di Anfield
Kesediaan Liverpool untuk melepas Gakpo sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengamankan satu winger lagi sebelum tenggat waktu transfer. Klub itu dilaporkan sedang menjajaki pasar untuk mencari opsi agar tidak kekurangan pemain. Di antara nama-nama yang dikaitkan dengan kepindahan ke Merseyside adalah Yankuba Minteh dari Brighton dan penyerang Crystal Palace, Ismaila Sarr. Tim rekrutmen bekerja siang dan malam untuk memastikan setiap kepergian diimbangi dengan kedatangan pemain berkualitas, tetapi kerangka waktu yang sangat sempit membuat negosiasi ini sangat menantang bagi semua pihak yang terlibat.
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