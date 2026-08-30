Van Dijk angkat bicara mengenai masa depan Gakpo, menyusul kabar bahwaManchester City telah membuka pembicaraan dengan Liverpool soal perekrutan penyerang serbabisa itu. Pemain berusia 27 tahun tersebut telah menjadi target utama tim asuhan Enzo Maresca saat bursa transfer musim panas memasuki jam-jam terakhirnya. Van Dijk, yang telah berbagi ruang ganti dengan Gakpo di level klub dan tim nasional, sangat berharap sang penyerang mengabaikan godaan Stadion Etihad dan tetap menjadi bagian dari proyek yang saat ini ditangani Andoni Iraola di Anfield.

Mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan inti skuad tetap bersama, Van Dijk menegaskan pentingnya Gakpo bagi tim. "Dia adalah pemain berkualitas dan saya pikir kami harus mempertahankan pemain-pemain berkualitas, tetapi mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam tiga hari ke depan," kata sang kapten. "Jelas sekali saya ingin dia bertahan, bukan hanya karena dia pemain berkualitas seperti dirinya, tetapi juga karena dia teman saya dan saya pikir dia akan sangat penting bagi kami."