Giuseppe Maffia
Diterjemahkan oleh
'Saya ingin bermain sebanyak mungkin' - Viktor Gyokeres tegaskan sikap jelas soal hengkang dari Arsenal setelah Mikel Arteta mencadangkan penyerang Swedia itu demi Kai Havertz
Kesulitan selama beberapa menit di bawah asuhan Arteta
Pemain berusia 28 tahun itu musim ini terpinggirkan ke peran sebagai pemain pengganti, dengan hanya mencatatkan dua penampilan di Premier League dari bangku cadangan. Kai Havertz telah memantapkan diri sebagai opsi pilihan Mikel Arteta untuk memimpin lini depan juara Premier League itu. Penurunan status ini terjadi setelah musim debut yang naik turun usai kedatangannya dari Sporting pada 2025, yang berujung pada pemain Swedia itu dicadangkan untuk final Liga Champions pada Mei.
Gyokeres masih belum mencetak gol untuk klubnya pada musim ini, dengan gol terakhirnya untuk Arsenal tercipta saat kalah dari Southampton di Piala FA pada April. Akibatnya, spekulasi soal kemungkinan hengkang pada musim panas pun menguat, sementara rumor mengenai potensi kepindahan pada 2027 terus beredar.
- Getty Images Sport
Gyokeres berkomitmen ke London utara
Berbicara saat menjalani tugas internasional bersama Swedia, Gyokeres berusaha meredam segala spekulasi soal transfer yang akan segera terjadi. Sang striker menegaskan bahwa meninggalkan Emirates Stadium tidak pernah ada dalam agendanya pada bursa transfer terbaru.
"Tentu saja, ada banyak spekulasi," ujarnya. "Tapi saya menjalani pramusim penuh, dan rasanya bagus. Saya sepenuhnya fokus pada Arsenal. Bagi saya, bertahan adalah sesuatu yang sudah pasti. Saya sangat bahagia di klub ini."
Bersaing untuk memperebutkan tempat di starting XI
Meski puas di klub, mantan pemain Coventry City itu tetap bertekad merebut kembali tempatnya di starting XI dalam skuad yang kian kompetitif. "Jelas saya ingin bermain sepak bola sesering mungkin. Semoga itu juga akan datang," aku Gyokeres. "Sebagai pesepakbola, Anda selalu ingin berada di lapangan.
"Tentu saja, Anda mengharapkan lebih banyak waktu bermain, tetapi kami memiliki skuad yang sangat bagus dengan banyak pemain bagus dan telah memulai dengan baik di sini."
Sang penyerang juga mengungkapkan bahwa ia telah menjalani pembicaraan yang konstruktif dengan manajernya terkait performa dan kontribusinya belakangan ini. "Jelas saya perlu tampil lebih baik dan saya bersedia melakukannya, jadi tidak ada masalah," jelasnya. "Itu bagus [dialog dengan pelatih]. Saya hanya berusaha tampil baik saat mendapat kesempatan dan mencetak gol."
- AFP
Momentum internasional sedang terbangun
Gyokeres saat ini memanfaatkan jeda internasional untuk kembali menemukan ketajamannya. Setelah menambah catatan golnya bersama Swedia menjadi 23 lewat gol ke gawang Rumania dan Polandia, ia akan berusaha membawa kepercayaan diri itu ke laga-laga berikutnya melawan Bosnia & Herzegovina serta pertemuan balik dengan Rumania.
Menerjemahkan performa internasionalnya kembali ke level klub menjadi hal yang sangat penting bagi masa depannya di Arsenal. Saat Arsenal menjamu Leeds United di Emirates Stadium pada 10 Oktober, Gyokeres akan sangat berhasrat membuktikan kepada Arteta bahwa ia siap menantang Havertz dan menghidupkan kembali kariernya di Premier League yang sempat terhenti.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami