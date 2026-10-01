Meski puas di klub, mantan pemain Coventry City itu tetap bertekad merebut kembali tempatnya di starting XI dalam skuad yang kian kompetitif. "Jelas saya ingin bermain sepak bola sesering mungkin. Semoga itu juga akan datang," aku Gyokeres. "Sebagai pesepakbola, Anda selalu ingin berada di lapangan.

"Tentu saja, Anda mengharapkan lebih banyak waktu bermain, tetapi kami memiliki skuad yang sangat bagus dengan banyak pemain bagus dan telah memulai dengan baik di sini."

Sang penyerang juga mengungkapkan bahwa ia telah menjalani pembicaraan yang konstruktif dengan manajernya terkait performa dan kontribusinya belakangan ini. "Jelas saya perlu tampil lebih baik dan saya bersedia melakukannya, jadi tidak ada masalah," jelasnya. "Itu bagus [dialog dengan pelatih]. Saya hanya berusaha tampil baik saat mendapat kesempatan dan mencetak gol."



