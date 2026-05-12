"Saya ingin berada di sana" - Apakah Gio Reyna sudah cukup berbuat untuk mendapatkan tempatnya di timnas AS untuk Piala Dunia? Bahkan dia sendiri pun tidak tahu jawabannya

Selama beberapa tahun terakhir, perdebatan seputar Gio Reyna terus membayangi dunia sepak bola Amerika, yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ini adalah perdebatan yang memecah belah pendapat, dan hal itu bisa dimengerti. Reyna tetap menjadi salah satu pemain paling berbakat di skuad USMNT, namun selama beberapa tahun terakhir, ia terlalu sedikit mendapat kesempatan untuk secara konsisten menunjukkan bakatnya.

Karena itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin gencar. Dalam beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan itu hampir mustahil untuk dijawab - bahkan bagi Reyna sendiri.

Pada hari Senin, pemain berusia 23 tahun itu ditanya secara langsung: Apakah ia merasa layak untuk pergi ke Piala Dunia? Jawabannya, seperti pertanyaannya sendiri, rumit.

"Jika saya mengatakan tidak, itu berarti saya tidak percaya diri, tapi jika saya mengatakan ya, itu jawaban yang sombong di mana saya merasa seharusnya saya ada di sana," katanya. "Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Saya akan menjelaskannya dengan sederhana: Saya mencintai staf, saya mencintai para pemain, saya mencintai tim nasional. Jelas, apa pun yang terjadi, terjadi. Saya benar-benar berharap dan ingin berada di sana untuk memberikan dampak dan meraih prestasi hebat bersama tim, tapi keputusan itu di luar kendali saya. Jelas, saya hanya benar-benar berharap dan menunggu panggilan. Itu akan menjadi kehormatan."

Reyna benar: keputusan itu di luar kendalinya. Keputusan itu ada di tangan manajer USMNT Mauricio Pochettino, seperti biasa, dan jawaban akan segera datang. Dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum Pochettino memberikan kepastian, yang bisa dilakukan Reyna hanyalah menunggu - dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperjuangkan jawaban yang dia inginkan.

"Tak ada posisi yang dijamin atau aman," katanya. "Sederhana: Saya ingin berada di sana. Ini Piala Dunia di negara sendiri. Jelas, Anda sering memikirkannya. Saya berusaha agar hal itu tidak menguasai hari saya dan membuat saya terlalu stres, tetapi hal itu tetap ada di benak saya, seperti yang pasti dirasakan oleh banyak pemain lain, tetapi ya, saya ingin berada di sana, ingin mewakili negara saya, ingin memberikan segalanya untuk tim."

"Menurut saya secara pribadi, akan sangat menyenangkan bisa berkontribusi bagi tim nasional," tambahnya. "Tim ini sangat berarti bagi saya. Saya telah mengalami momen-momen indah bersama tim ini selama beberapa tahun terakhir. Jadi, ya, kami sangat ingin ikut serta. Kami ingin memberikan kontribusi bagi tim, dan mewakili negara saya di Piala Dunia adalah impian saya."