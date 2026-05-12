Goal.com
LiveTiket
Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Saya ingin berada di sana" - Apakah Gio Reyna sudah cukup berbuat untuk mendapatkan tempatnya di timnas AS untuk Piala Dunia? Bahkan dia sendiri pun tidak tahu jawabannya

Analysis
G. Reyna
USA
World Cup
FEATURES
Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim
Borussia Moenchengladbach
Hoffenheim
Bundesliga

Gelandang tersebut tetap menjadi sorotan dalam salah satu perdebatan paling sengit di dunia sepak bola Amerika, dan kini ia telah menyampaikan pandangannya sebelum perdebatan tersebut segera menemukan jawaban.

Selama beberapa tahun terakhir, perdebatan seputar Gio Reyna terus membayangi dunia sepak bola Amerika, yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ini adalah perdebatan yang memecah belah pendapat, dan hal itu bisa dimengerti. Reyna tetap menjadi salah satu pemain paling berbakat di skuad USMNT, namun selama beberapa tahun terakhir, ia terlalu sedikit mendapat kesempatan untuk secara konsisten menunjukkan bakatnya.

Karena itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin gencar. Dalam beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan itu hampir mustahil untuk dijawab - bahkan bagi Reyna sendiri.

Pada hari Senin, pemain berusia 23 tahun itu ditanya secara langsung: Apakah ia merasa layak untuk pergi ke Piala Dunia? Jawabannya, seperti pertanyaannya sendiri, rumit.

"Jika saya mengatakan tidak, itu berarti saya tidak percaya diri, tapi jika saya mengatakan ya, itu jawaban yang sombong di mana saya merasa seharusnya saya ada di sana," katanya. "Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Saya akan menjelaskannya dengan sederhana: Saya mencintai staf, saya mencintai para pemain, saya mencintai tim nasional. Jelas, apa pun yang terjadi, terjadi. Saya benar-benar berharap dan ingin berada di sana untuk memberikan dampak dan meraih prestasi hebat bersama tim, tapi keputusan itu di luar kendali saya. Jelas, saya hanya benar-benar berharap dan menunggu panggilan. Itu akan menjadi kehormatan."

Reyna benar: keputusan itu di luar kendalinya. Keputusan itu ada di tangan manajer USMNT Mauricio Pochettino, seperti biasa, dan jawaban akan segera datang. Dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum Pochettino memberikan kepastian, yang bisa dilakukan Reyna hanyalah menunggu - dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperjuangkan jawaban yang dia inginkan.

"Tak ada posisi yang dijamin atau aman," katanya. "Sederhana: Saya ingin berada di sana. Ini Piala Dunia di negara sendiri. Jelas, Anda sering memikirkannya. Saya berusaha agar hal itu tidak menguasai hari saya dan membuat saya terlalu stres, tetapi hal itu tetap ada di benak saya, seperti yang pasti dirasakan oleh banyak pemain lain, tetapi ya, saya ingin berada di sana, ingin mewakili negara saya, ingin memberikan segalanya untuk tim."

"Menurut saya secara pribadi, akan sangat menyenangkan bisa berkontribusi bagi tim nasional," tambahnya. "Tim ini sangat berarti bagi saya. Saya telah mengalami momen-momen indah bersama tim ini selama beberapa tahun terakhir. Jadi, ya, kami sangat ingin ikut serta. Kami ingin memberikan kontribusi bagi tim, dan mewakili negara saya di Piala Dunia adalah impian saya."

  • Gio Reyna World Cup USMNT disappointedGetty Images

    "Kami semua masih sangat, sangat muda"

    Bukan rahasia lagi bahwa Piala Dunia 2022 bukanlah turnamen yang selalu diimpikan Reyna. Dampak dari Piala Dunia tersebut memang sudah diketahui banyak orang, tetapi terlepas dari kontroversi itu, performa di lapangan pun tidak berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, Reyna hanya bermain selama 52 menit dalam empat pertandingan saat AS kalah di babak 16 besar dari tim Belanda yang tangguh.

    Dalam pertandingan itu, AS sedikit naif, kata Reyna. Dia mengakui bahwa pada musim dingin itu, dia pun demikian.

    "Saya pikir, baik secara individu maupun kolektif, kami semua sangat, sangat muda dan mungkin sedikit kurang berpengalaman saat itu," katanya. "Lalu pada akhirnya, kami kebetulan berhadapan dengan tim Belanda yang sedikit lebih berpengalaman, sedikit lebih baik, dan sedikit lebih cerdik dalam permainan, dan pada akhirnya, itu hampir terlalu berat bagi kami.

    "Ini Piala Dunia. Jelas, ini pengalaman yang luar biasa. Saya belajar banyak dari itu. Tentu saja, saya ingin bermain lebih banyak di turnamen mendatang, tapi di saat yang sama, Anda belajar, dan Anda hanya berusaha melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk membantu tim. Ini adalah seluruh negara Anda yang berjuang untuk sesuatu yang hebat. Ini juga di negara kita sendiri, jadi bisa berada di sana saja sudah seperti mimpi yang jadi kenyataan. Ini tentang kebersamaan. Ini tentang tim yang setiap minggu berusaha melakukan sesuatu yang istimewa untuk negara kita."

    Reyna kembali ke poin itu kemudian, ingin menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa. Tak ada yang bisa melebih-lebihkan arti Piala Dunia ini bagi sepak bola Amerika, dan tak ada yang bisa menyangkal bahwa semua orang ingin menjadi bagian darinya, termasuk Reyna. Ayahnya, Claudio, pernah menjadi bagian dari tim pada tahun 1994 yang memicu gelombang pertumbuhan sepak bola di AS, meskipun gelandang legendaris itu tidak bermain pada musim panas itu karena cedera sebelum benar-benar muncul sebagai bintang di turnamen-turnamen berikutnya.

    Jika itulah yang menanti Reyna, biarlah. Ia mengatakan ia bersedia menjadi bagian darinya dengan cara apa pun yang ia bisa.

    "Saya hanya benar-benar berusaha melakukan apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu tim meraih sesuatu yang hebat," katanya, "baik itu menjadi starter dan bermain 90 menit atau hanya mendukung dari bangku cadangan dan tidak bermain sama sekali. Saya pikir kita semua memiliki pola pikir ini, dan saya pikir ini adalah salah satu kekuatan kita, dan hal itu secara kolektif dapat membawa kita menuju kesuksesan."

    Namun, ada kemungkinan bahwa Reyna bisa menjadi bagian besar dari kesuksesan itu. Akhir pekan lalu menunjukkan bagaimana caranya.

    • Iklan
  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Menyampaikan argumen

    Tak pernah ada perdebatan mengenai bakat Reyna. Bakat itu sudah terlihat jelas sejak ia mulai menonjol di panggung sepak bola, awalnya sebagai putra Claudio dan kemudian sebagai pemain yang mandiri, meniti kariernya di Eropa. Masalahnya, terutama dalam beberapa tahun terakhir, adalah bahwa bakat tersebut terlalu jarang mendapat kesempatan untuk bersinar.

    Itulah sebabnya, musim panas lalu, ia meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan Borussia Monchengladbach demi mencari lebih banyak peluang. Namun, ia tidak selalu mendapatkannya. Secara total, Reyna baru bermain 487 menit di liga musim ini. Angka itu lebih banyak dari musim lalu, dan dengan penampilan yang cukup signifikan di akhir musim, jumlahnya juga akan melebihi yang ia mainkan pada musim 2023-24. Meski begitu, angka tersebut masih di bawah ekspektasi, karena Reyna belum pernah bermain 1.000 menit di liga dalam satu musim sejak musim 2020-21.

    Itulah kabar buruknya. Kabar baiknya adalah dia memaksimalkan menit bermainnya baru-baru ini dengan mencetak gol di menit-menit akhir dalam kekalahan Gladbach 3-1 dari Augsburg. Itu adalah gol hiburan, ya, tapi juga gol klub pertamanya sejak Januari 2025. Itu tidak berarti banyak saat itu, tapi berarti dalam gambaran besar. Itu adalah tanda bahwa dia mungkin berada di jalur yang benar.

    "Sudah cukup lama, tapi pada akhirnya, saya hanya senang bisa mencetak gol," kata Reyna. "Pada akhirnya, itu tidak terlalu berarti, tapi lebih dari itu, bagus bisa mendapatkan waktu bermain yang cukup, dan saya merasa penampilan saya secara keseluruhan cukup baik. Tentu saja, menyenangkan bisa mengakhiri pertandingan dengan gol, tapi memberikan dampak yang lebih besar dan mungkin membalikkan keadaan untuk meraih hasil imbang atau kemenangan akan lebih hebat, tapi pada akhirnya, saya puas dengan penampilan individu saya dan golnya, tentu saja."

    Di level tim nasional, penampilannya secara individu cenderung bagus terlepas dari performa klubnya. Baru pada November ini, Reyna mencetak gol melawan Ekuador sebelum memberikan assist melawan Uruguay, memperkuat posisinya di timnas AS. Ada beberapa momen positif antara itu dan golnya akhir pekan lalu, tapi momen-momen itu pasti akan terngiang di benak Pochettino saat ia menilai Reyna sebagai pemain yang berpotensi menjadi pembeda.

    "Beberapa minggu terakhir ini sangat baik bagi saya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain dan menampilkan performa yang bagus," kata Reyna. "Musim ini hampir berakhir, jadi semoga kami bisa menutupnya dengan kuat melalui satu pertandingan bagus lagi akhir pekan ini untuk tim. Secara individu, saya juga berharap bisa pergi ke Piala Dunia dan melanjutkan performa yang menurut saya sedang saya bangun, dan kemudian kami akan siap menghadapi apa pun yang terjadi."

    Secara fisik dan mental, Reyna mengatakan bahwa ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk momen besar tersebut. Perasaan itu telah lama ia nantikan.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Momen-momen sulit, teman-teman baik

    Secara fisik, Reyna merasa dalam kondisi baik saat ini. Tak ada pemain yang benar-benar 100 persen, katanya, mengingat beban fisik yang muncul akibat bermain dan berlatih di level tinggi sepanjang tahun, tapi dia merasa sudah cukup dekat.

    "Saya merasa siap bermain selama 90 menit dan saya merasa bisa memberikan yang terbaik saat ini," katanya. "Saya kira bisa dibilang saya sudah 100 persen. Saya merasa sangat, sangat bugar. Saya merasa sangat tajam. Yang ingin saya lakukan hanyalah menunjukkannya di lapangan."

    Ia tidak selalu memiliki kesempatan itu, karena cedera telah membatasi kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Piala Dunia terakhir, Reyna telah absen dalam 43 pertandingan akibat cedera. Banyak pertandingan lain di mana ia tersedia juga terpengaruh oleh kurangnya kebugarannya. Jarang ada periode di mana Reyna merasa mendekati kondisi 100 persen yang disebutkan tadi.

    "Tentu saja, dengan cedera-cedera ini, rasanya menyebalkan, dan kamu tidak pernah ingin cedera, tapi aku mencoba mengambil hal positif dari setiap cedera," katanya. "Ya, kadang-kadang aku sedikit sial dengan durasi cedera dan waktunya juga, tapi sekarang aku merasa baik. Aku jelas melakukan segala yang bisa aku lakukan 24 jam sehari untuk tetap bugar dan memberikan segalanya dalam latihan dan pemulihan."

    Di saat-saat sulit itu, dia memiliki banyak orang yang bisa diandalkan. Salah satu orang yang paling dia andalkan adalah Joe Scally, yang telah mendampinginya sejak tim muda di NYCFC hingga menjadi rekan setim di USMNT dan kini di Borussia Monchengladbach. Kesempatan bermain bersama Scally adalah salah satu alasan utama Reyna bergabung dengan Gladbach. Itu adalah kesempatan untuk memulai dari awal bersama salah satu pendukung terbesarnya.

    Keduanya semakin dekat tahun ini. Istri Reyna dan tunangan Scally sering menghabiskan waktu bersama. Anjing-anjing mereka pun demikian. Mereka berangkat bersama ke latihan setiap hari, dan selama perjalanan itulah keduanya bisa berbincang sebagai teman, bukan sebagai rekan setim.

    "Saya kira 95 hingga 99 persen percakapan kami biasanya di luar sepak bola," kata Reyna. "Itu tentang kehidupan pribadi kami. Kami juga teman dekat di luar sepak bola. Tentu saja, kami sudah membicarakan Piala Dunia, tapi ada banyak hal lain yang kami bicarakan, dan itu tentu saja tetap di antara kami.  Ini tentang kami saling mendukung dan tahu bahwa kami berdua ingin berada di sana. Akan luar biasa jika kami bisa berada di sana bersama. Tumbuh bersama, bermain bersama, dan kini bermain di tim yang sama, ini adalah kisah yang indah bagi kami dan keluarga kami."

    Scally menambahkan: "Saya rasa kami tidak pernah menganggap hari-hari ini sebagai hal yang biasa. Kami menikmati hari-hari di lapangan latihan, di ruang ganti, dan perjalanan mobil setiap hari. Kami menikmati setiap hari karena kami tahu itu tidak akan berlangsung selamanya. Kami tidak akan bermain bersama selamanya di tim yang sama."

    Scally, seperti Reyna, sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia. Dia telah menjadi pemain reguler di Gladbach selama bertahun-tahun, baru-baru ini mencapai angka 150 penampilan untuk klub tersebut. Namun, keduanya menghadapi beberapa minggu yang menegangkan ke depan saat mereka menanti keputusan yang akan menentukan musim panas mereka dan, dalam beberapa hal, kehidupan mereka ke depan.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Jawaban yang telah lama dinantikan

    Pada bulan Maret, Pochettino ditanya mengenai keputusan untuk memanggil Reyna ke skuad USMNT untuk laga persahabatan melawan Belgia dan Portugal. Pemanggilan itu dilakukan meskipun waktu bermainnya terbatas, namun menurut Pochettino, hal itu berguna sekaligus penting.

    "Dia adalah pemain yang sangat berbakat, dan kami tahu bagaimana dia bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional," kata pelatih USMNT tersebut. "Dan dia mampu tampil bersama kami. Sekali lagi, saya pikir kami benar-benar tahu bahwa dia adalah talenta yang sangat istimewa dan pemain yang sangat istimewa. Dan saya pikir memberikan kesempatan, meskipun dia tidak banyak bermain di klubnya, bisa sangat berguna bagi kami."

    Kini, kalender menunjukkan bulan Mei, yang berarti keputusan besar sudah di depan mata. Pada 26 Mei, USMNT akan mengumumkan skuad Piala Dunia mereka di New York. Belum ada indikasi nyata siapa yang akan dan tidak akan masuk skuad. Hal ini tentu berlaku untuk Reyna. Saat ini, dia tampaknya berada di ambang, artinya dia menunggu panggilan seperti yang lain.

    Panggilan itu, jika datang, akan menjawab pertanyaan yang telah lama dinantikan. Itu akan menunjukkan apakah bakat Reyna cukup untuk mengimbangi performanya, dan apakah golnya baru-baru ini cukup untuk mengingatkan Pochettino apa yang bisa dia tawarkan jika diberi kesempatan. Yang paling penting, itu akan memberitahu Reyna apakah dia akan mendapatkan kesempatan Piala Dunia yang telah dia kejar sejak dia bisa mengingatnya.

    "Secara pribadi, saya masih berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari," katanya. "Itulah satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda lakukan."

    Reyna belum memiliki semua jawabannya, setidaknya belum saat ini, tetapi dia akan mendapatkannya dalam waktu dekat.

Bundesliga
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG