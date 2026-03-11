"Saya harus mulai merasakannya": Robert Lewandowski berbicara tentang kemungkinan kepergiannya dari FC Barcelona

Sementara Lewandowski sendiri masih belum memastikan masa depannya, istrinya Anna sudah berbicara lebih jelas tentang situasi ini pada akhir Januari: "Kita akan lihat bagaimana musim di Barcelona tahun ini, karena, katakanlah, ini mungkin akan menjadi musim terakhir suami saya di sini. Jadi, kami berusaha menikmati yang terbaik. Kami menikmati setiap momen, setiap pertandingan bersama para penggemar, karena kami tahu bahwa suatu hari nanti semua ini tidak akan ada lagi."

Lewandowski, yang pindah dari FC Bayern ke Barcelona pada 2022, tidak lagi menjadi pilihan utama di lini serang tim Catalan sejak musim ini. Meskipun demikian, ia tetap menjadi bagian penting dari tim di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Pada musim 2025/26 ini, ia telah mencetak 14 gol dan tiga assist dalam 33 penampilan. Barca memimpin liga dengan selisih empat poin dari Real Madrid.

Jika ia benar-benar meninggalkan Barcelona, MLS dan klub-klub dari Arab Saudi menjadi tujuan berikutnya yang paling mungkin. Namun, ia juga mungkin tetap tinggal di Eropa: AC Milan, Atletico Madrid, dan Fenerbahce dikabarkan telah mengincar Lewandowski.