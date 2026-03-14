"Saya harus mengacaukan pesta lagi" - Pelatih Liverpool Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai cedera Alexander Isak

Saat membahas kondisi terkini Isak, Slot mengaku pasrah dan hanya bisa berharap sang striker segera pulih sepenuhnya. Ia memberikan dukungan penuh kepada pemain asal Swedia itu dan mengambil langkah hati-hati untuk menghindari risiko lebih lanjut.

"Saya harus merusak suasana lagi. Katakanlah [dia kembali] pada awal April, dia sudah absen selama tiga setengah bulan dan belum berlatih bersama tim selama tiga setengah bulan. Terakhir kali dia melakukannya, dia butuh waktu cukup lama untuk kembali ke performa terbaiknya," kata Slot, seperti dikutip Liverpool Echo.

"Saya benar-benar sangat menantikan kembalinya dia, tapi jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi sehingga begitu dia berada di lapangan, dia langsung berada di level yang sesuai dengan uang yang kami keluarkan."