"Saya harus mengacaukan pesta lagi" - Pelatih Liverpool Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai cedera Alexander Isak
Pertandingan yang memecahkan rekor di Anfield
Pindah impian Isak ke Liverpool telah berubah menjadi ujian kebugaran. Sejak kepindahannyasenilai £125 juta dari Newcastle United, pemain internasional Swedia ini kesulitan menampilkan performa produktif yang dulu menjadikannya salah satu penyerang paling ditakuti di Liga Premier. Setelah bergabung tanpa menjalani pramusim penuh, perkembangannya semakin terhambat akibat cedera pangkal paha saat Liverpool menang 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions pada Oktober 2025.
Pukulan telak datang pada Desember saat kemenangan atas Tottenham. Meskipun mencetak gol dalam kemenangan 2-1 tersebut, Isak mengalami patah kaki yang membuatnya absen selama lebih dari tiga bulan. Dengan sang striker belum tampil di tahun 2026, The Reds terpaksa menjalani jadwal yang melelahkan tanpa pemain termahal dalam sejarah klub.
Slot mengimbau agar berhati-hati terkait bintang Swedia tersebut
Saat membahas kondisi terkini Isak, Slot mengaku pasrah dan hanya bisa berharap sang striker segera pulih sepenuhnya. Ia memberikan dukungan penuh kepada pemain asal Swedia itu dan mengambil langkah hati-hati untuk menghindari risiko lebih lanjut.
"Saya harus merusak suasana lagi. Katakanlah [dia kembali] pada awal April, dia sudah absen selama tiga setengah bulan dan belum berlatih bersama tim selama tiga setengah bulan. Terakhir kali dia melakukannya, dia butuh waktu cukup lama untuk kembali ke performa terbaiknya," kata Slot, seperti dikutip Liverpool Echo.
"Saya benar-benar sangat menantikan kembalinya dia, tapi jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi sehingga begitu dia berada di lapangan, dia langsung berada di level yang sesuai dengan uang yang kami keluarkan."
Akankah Isak bermain untuk Swedia dalam pertandingan play-off Piala Dunia yang sangat penting ini?
Menanggapi kemungkinan Isak bergabung dengan tim nasional Swedia pada jeda internasional mendatang, Slot juga tetap pesimis. Pelatih asal Belanda itu berpendapat bahwa kerja sama antara klub dan tim nasional tampaknya tidak akan memungkinkan Isak mendapat kesempatan bermain sebelum musim liga domestik dilanjutkan.
"Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya akan mengatakan bahwa saya tidak mengharapkan [Isak dipanggil untuk bertugas bersama Swedia dalam pertandingan play-off Piala Dunia melawan Ukraina]," kata Slot. "Namun, masih ada waktu satu setengah minggu lagi, selalu ada kerja sama antara klub dan tim nasional, tetapi saya tidak mengharapkan dia bermain untuk kami sebelum itu."
Perlombaan melawan waktu saat musim mendekati akhir
Isak akan melanjutkan proses pemulihannya dari cedera dengan target kembali bermain pada akhir April. Musim ini, ia baru tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi, mencetak tiga gol dan memberikan satu assist.
Sementara itu, The Reds akan berjuang di kompetisi domestik dan Eropa tanpa Isak. Mereka saat ini berada di peringkat keenam di Liga Premier, tertinggal tiga poin dari empat besar, dan akan menghadapi Tottenham dalam pertandingan berikutnya. Setelah itu, pasukan Slot akan mengalihkan perhatian mereka ke Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar dengan target membalikkan defisit 1-0 dari leg pertama.
