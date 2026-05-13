"Saya takut akan kehilangan segalanya. Tapi di Brest, saya sembuh," akui pemain sayap itu. Itu adalah langkah berani untuk melarikan diri dari lingkungan yang tidak sehat, yang menurut pengakuannya sendiri hampir membuatnya kehilangan pekerjaannya.
"Saya harus membayar mahal untuk itu": Pemain pinjaman dari klub Bundesliga membuat pengakuan mengejutkan tentang kariernya
Dina Ebimbe dengan jujur mengakui bahwa ia benar-benar meremehkan profesionalisme. Sementara rekan setimnya seperti Hugo Ekitike, yang kini bermain untuk Liverpool FC, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, Ebimbe masih merasa berada dalam zona nyaman. "Sekarang saya mengerti bahwa sepak bola bukan hanya hobi saya, tetapi juga pekerjaan saya. Sebelumnya saya tidak menyadari hal itu," katanya.
Dina Ebimbe mengakui: "Saya berharap saya bisa lebih profesional sejak dulu seperti sekarang. Banyak rekan setim saya yang menyadarinya lebih awal daripada saya. Hugo Ekitike, misalnya. Sepak bola itu keras, Anda harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Sebelumnya, saya menutup mata terhadap hal itu di Frankfurt. Saya terlalu santai."
Dina Ebimbe: Lingkungan baru dan gaya hidup yang berubah
Selain itu, ia juga menceritakan kekecewaannya secara pribadi. Sebagai orang yang mudah percaya, ia terjebak dengan orang-orang yang salah: "Saya adalah orang yang mudah memberikan kepercayaan. Sayangnya, saya memberikannya kepada orang-orang yang justru memanfaatkan saya. Saya harus membayar mahal untuk itu. Sekarang saya hanya mempercayai mereka yang juga ada untuk saya saat saya tidak bermain lagi. Untuk pertama kalinya dalam karier saya, saya tahu bahwa saya bersama orang-orang terbaik."
Akibatnya: Perubahan total lingkungan dan gaya hidup yang berubah secara radikal. "Saya telah mengubah segalanya. Saya telah mengambil keputusan besar dalam hidup saya, terkait orang-orang yang dekat dengan saya. Saya telah mengubah banyak hal dan melakukan segala upaya di luar lapangan untuk meningkatkan performa," katanya sambil menjelaskan: "Sekarang saya berlatih dua kali sehari, memiliki ahli gizi, dan tidur lebih awal. Bahkan saya minum lebih banyak air. Saya merasa lebih baik tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam seluruh aspek hidup saya."
Dina Embibe tidak mengikuti saran dari Krösche
Pemuda berusia 25 tahun itu menjelaskan secara rinci: "Saya telah mengubah hidup saya secara drastis, mengganti penasihat, dan memanfaatkan hubungan dengan orang-orang yang disebut teman. Seringkali, mereka hanya mengatakan apa yang ingin saya dengar. Itu salah."
Kesimpulannya: "Kamu harus bersama orang-orang yang jujur padamu. Bukan yang hanya mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Jika orang-orang benar-benar mencintaimu, mereka akan mengatakan kebenaran, terlepas dari apakah kamu menyukainya atau tidak. Itu yang saya ambil sebagai pelajaran."
Selain itu, ia mengaku menyesal tidak menerima nasihat dari Direktur Olahraga Eintracht, Markus Krösche. "Dia berkata kepada saya: 'Perhatikan lingkunganmu dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang lebih baik.' Saya berharap bisa memahaminya lebih awal. Tapi terkadang ada alasan di balik segala sesuatu. Sekarang saya sudah memahaminya, dan hal itu membantu saya menjadi orang seperti sekarang ini," kata Dina Ebimbe.
Apakah Dina Ebimbe masih memiliki masa depan di Frankfurt?
Dina Ebimbe, yang pernah dibeli Eintracht seharga 6,5 juta euro dari Paris Saint-Germain, hanya bermain selama sebelas menit di Frankfurt antara November 2024 dan September 2025. Rencana transfer musim dingin ke AS Monaco gagal di menit-menit terakhir karena gagal dalam tes medis.
Meskipun masa peminjamannya di Stade Brest berjalan sukses (26 pertandingan, lima gol), segalanya mengarah pada kembalinya dia ke SGE. Meskipun klub yang berada di peringkat ke-12 Ligue 1 ini memiliki opsi pembelian sebesar tujuh juta euro, namun bagi klub yang rekor transfernya sejauh ini hanya lima juta euro, jumlah tersebut hampir mustahil untuk dipenuhi.
"Saya tidak tahu pasti, tapi saya tidak mengharapkannya. Saya mungkin akan kembali ke Frankfurt dulu," kata sang pemain sayap. Di Frankfurt, ia menghadapi situasi yang berbeda. Di bawah mantan pelatih Dino Toppmöller, ia benar-benar tersingkir pada akhirnya, bahkan tidak diizinkan berlatih bersama tim utama. Namun, Dina Ebimbe sangat ingin mendapatkan kesempatan kedua di bawah kepemimpinan olahraga yang baru.
"Saya kembali sebagai orang baru. (…) Saya mencintai Frankfurt, saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar. Mereka telah melakukan banyak hal untuk saya, itu tidak bisa saya pungkiri. Karena itu, saya menghormati keputusan mereka," katanya.
Jika tidak ada tempat baginya di Frankfurt, ia setidaknya merasa siap: "Jika mereka memberi saya kesempatan ini di bawah pelatih baru, saya pasti akan memberikan seratus persen. Dan jika tidak, saya tetap akan memberikan segalanya agar berada dalam kondisi terbaik untuk klub lain."