"Saya harus membayar mahal untuk itu": Pemain pinjaman dari klub Bundesliga membuat pengakuan mengejutkan tentang kariernya

Dina Ebimbe, yang pernah dibeli Eintracht seharga 6,5 juta euro dari Paris Saint-Germain, hanya bermain selama sebelas menit di Frankfurt antara November 2024 dan September 2025. Rencana transfer musim dingin ke AS Monaco gagal di menit-menit terakhir karena gagal dalam tes medis.

Meskipun masa peminjamannya di Stade Brest berjalan sukses (26 pertandingan, lima gol), segalanya mengarah pada kembalinya dia ke SGE. Meskipun klub yang berada di peringkat ke-12 Ligue 1 ini memiliki opsi pembelian sebesar tujuh juta euro, namun bagi klub yang rekor transfernya sejauh ini hanya lima juta euro, jumlah tersebut hampir mustahil untuk dipenuhi.

"Saya tidak tahu pasti, tapi saya tidak mengharapkannya. Saya mungkin akan kembali ke Frankfurt dulu," kata sang pemain sayap. Di Frankfurt, ia menghadapi situasi yang berbeda. Di bawah mantan pelatih Dino Toppmöller, ia benar-benar tersingkir pada akhirnya, bahkan tidak diizinkan berlatih bersama tim utama. Namun, Dina Ebimbe sangat ingin mendapatkan kesempatan kedua di bawah kepemimpinan olahraga yang baru.

"Saya kembali sebagai orang baru. (…) Saya mencintai Frankfurt, saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar. Mereka telah melakukan banyak hal untuk saya, itu tidak bisa saya pungkiri. Karena itu, saya menghormati keputusan mereka," katanya.

Jika tidak ada tempat baginya di Frankfurt, ia setidaknya merasa siap: "Jika mereka memberi saya kesempatan ini di bawah pelatih baru, saya pasti akan memberikan seratus persen. Dan jika tidak, saya tetap akan memberikan segalanya agar berada dalam kondisi terbaik untuk klub lain."