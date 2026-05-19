"Saya harap kami bisa menjuarai Piala Dunia bersama dia dan demi dia" - Dampak Cristiano Ronaldo di ruang ganti diungkap oleh rekan setimnya di Portugal, Vitinha

Vitinha menjelaskan bahwa kepemimpinan dan profesionalisme Ronaldo terus mendorong tim untuk maju. Meskipun ada pertanyaan dari beberapa pengamat mengenai perannya yang terus dipertahankan dalam susunan pemain inti, gelandang tersebut mengatakan bahwa etos kerja sang penyerang tetap tak tertandingi.

"Dia [Ronaldo] adalah salah satu pemain terhebat dalam sejarah," kata Vitinha. "Saya sangat bangga bisa berbagi ruang ganti dengannya, belajar darinya, dan menyaksikan profesionalismenya setiap hari. Saya berharap kami bisa memenangkan Piala Dunia bersamanya dan juga untuknya."

"Terutama cara dia mendekati sepak bola: sangat profesional dan serius. Dia tidak membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan. Dia melangkah ke lapangan dengan keyakinan bahwa dia sudah 100 persen siap dan telah melakukan segala yang mungkin untuk tim."