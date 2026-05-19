"Saya harap kami bisa menjuarai Piala Dunia bersama dia dan demi dia" - Dampak Cristiano Ronaldo di ruang ganti diungkap oleh rekan setimnya di Portugal, Vitinha
Impian kejayaan dunia
Vitinha telah berbicara mengenai pengaruh Ronaldo di dalam tim nasional sepak bola Portugal saat skuad tersebut menatap Piala Dunia 2026. Ronaldo, yang saat ini bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi, tetap menjadi sosok kunci bagi Portugal meskipun kariernya sudah mendekati masa-masa akhir.
Seiring berlanjutnya persiapan untuk turnamen yang diperluas di Amerika Utara, kehadirannya dalam skuad tim nasional terus membentuk ambisi tim. Berbicara kepada FIFA, Vitinha menegaskan bahwa para pemain Portugal termotivasi oleh kesempatan untuk meraih satu trofi internasional besar yang belum pernah diraih kapten mereka.
Vitinha mengungkap pengaruh Ronaldo di dalam tim
Vitinha menjelaskan bahwa kepemimpinan dan profesionalisme Ronaldo terus mendorong tim untuk maju. Meskipun ada pertanyaan dari beberapa pengamat mengenai perannya yang terus dipertahankan dalam susunan pemain inti, gelandang tersebut mengatakan bahwa etos kerja sang penyerang tetap tak tertandingi.
"Dia [Ronaldo] adalah salah satu pemain terhebat dalam sejarah," kata Vitinha. "Saya sangat bangga bisa berbagi ruang ganti dengannya, belajar darinya, dan menyaksikan profesionalismenya setiap hari. Saya berharap kami bisa memenangkan Piala Dunia bersamanya dan juga untuknya."
"Terutama cara dia mendekati sepak bola: sangat profesional dan serius. Dia tidak membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan. Dia melangkah ke lapangan dengan keyakinan bahwa dia sudah 100 persen siap dan telah melakukan segala yang mungkin untuk tim."
"Kami hanya ingin menang"
Vitinha juga mengakui bahwa meskipun ambisi Portugal adalah memenangkan Piala Dunia, jalan untuk mencapainya tidak akan mudah. Ia menekankan bahwa fokus tim saat ini adalah memenangkan pertandingan demi pertandingan.
"Kami hanya ingin menang," akunya. "Kami tahu ini akan sulit, tapi kami juga tahu tidak ada gunanya terlalu memikirkan final atau mengangkat trofi saat ini, meskipun itu adalah tujuan kami. Kami harus melangkah selangkah demi selangkah. Itu selalu pendekatan terbaik. Saat ini, fokus kami harus tertuju pada babak penyisihan grup. Jika kami tampil baik di sana, barulah kami bisa mulai memikirkan langkah selanjutnya."
Portugal menyeimbangkan pemain muda dan berpengalaman
Ambisi Portugal untuk turnamen 2026 akan bergantung pada seberapa baik skuad tersebut memadukan talenta-talenta muda dengan kepemimpinan Ronaldo. Pelatih kepala Roberto Martinez diperkirakan akan mengumumkan skuad finalnya untuk turnamen di Amerika Utara tersebut pada hari ini. Di Piala Dunia mendatang, mereka tergabung dalam Grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.