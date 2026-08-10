Pembicaraan kemudian dengan cepat beralih ke kisah-kisah transfer besar lain yang saat ini mendominasi pemberitaan di Spanyol. Fermin ditanya soal kemungkinan kapten Spanyol Rodri bergabung dengan Barcelona, meski ada laporan bahwa Man City menolak proposal pembuka Barcelona untuk gelandang bintang tersebut. "Saya tidak punya informasi apa pun soal ini, tetapi apa pun yang diputuskan Deco dan direktur olahraga akan baik-baik saja bagi saya," tambah pemain berusia 23 tahun itu. "Semua orang tahu Rodri adalah pemain hebat. Saya tidak ingin terlalu terlibat dalam hal ini. Itu tidak menghormati mereka yang sudah ada di sini."

Fermin juga menyinggung masa depan Torres yang belum pasti, di tengah laporan yang kian berkembang bahwa rekan senegaranya itu telah memberi tahu Barca tentang keinginannya untuk bergabung dengan PSG pada musim panas ini. Setelah menjalin kedekatan dengan penyerang tersebut, Fermin enggan memicu spekulasi lebih lanjut terkait kepindahan ke ibu kota Prancis. Ia melanjutkan: "Saya tidak ingin membahas itu, karena saya tidak memiliki informasi yang diperlukan. Dia adalah rekan yang baik dan seorang teman; saya berharap dia memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya."



