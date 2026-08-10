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'Saya harap dia kembali' - Bintang Barcelona Fermin Lopez buka suara soal kepindahan mengejutkan Ronald Araujo ke Liverpool dan menanggapi kaitan transfer Rodri & Ferran Torres
Fermin bereaksi terhadap kepindahan Araujo ke Anfield
Gelandang Barcelona itu mengungkapkan kekecewaannya atas kepergian Araujo, setelah terungkap bahwa Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk merekrut sang bek dengan status pinjaman selama satu musim. Pemain internasional Uruguay itu, yang menjabat sebagai salah satu kapten utama klub, tampaknya ditakdirkan menuju Premier League untuk menghidupkan kembali kariernya setelah menjalani periode sulit di Catalunya.
Menanggapi kepindahan tersebut, Lopez menyampaikan pesan menyentuh kepada koleganya yang akan pergi, dengan mengatakan kepada SPORT: "Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini sangat disayangkan, karena dia adalah seorang kapten dan saya punya hubungan yang baik dengannya. Dia membuat keputusan untuk terus berkembang dan saya berharap dia kembali musim depan."
- Getty Images News
Menanggapi spekulasi tentang Rodri dan Ferran Torres
Pembicaraan kemudian dengan cepat beralih ke kisah-kisah transfer besar lain yang saat ini mendominasi pemberitaan di Spanyol. Fermin ditanya soal kemungkinan kapten Spanyol Rodri bergabung dengan Barcelona, meski ada laporan bahwa Man City menolak proposal pembuka Barcelona untuk gelandang bintang tersebut. "Saya tidak punya informasi apa pun soal ini, tetapi apa pun yang diputuskan Deco dan direktur olahraga akan baik-baik saja bagi saya," tambah pemain berusia 23 tahun itu. "Semua orang tahu Rodri adalah pemain hebat. Saya tidak ingin terlalu terlibat dalam hal ini. Itu tidak menghormati mereka yang sudah ada di sini."
Fermin juga menyinggung masa depan Torres yang belum pasti, di tengah laporan yang kian berkembang bahwa rekan senegaranya itu telah memberi tahu Barca tentang keinginannya untuk bergabung dengan PSG pada musim panas ini. Setelah menjalin kedekatan dengan penyerang tersebut, Fermin enggan memicu spekulasi lebih lanjut terkait kepindahan ke ibu kota Prancis. Ia melanjutkan: "Saya tidak ingin membahas itu, karena saya tidak memiliki informasi yang diperlukan. Dia adalah rekan yang baik dan seorang teman; saya berharap dia memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya."
Mengatasi cedera dan membangun kebugaran
Bagi Fermin sendiri, kembalinya dia pada pramusim merupakan sebuah kemenangan pribadi setelah proses pemulihan yang melelahkan sepanjang musim panas. Patah tulang metatarsal kelima dengan kejam merenggut tempatnya di skuad Luis de la Fuente yang pada akhirnya menjuarai Piala Dunia 2026, tetapi ia bekerja tanpa lelah untuk merebut kembali tempatnya dalam rencana tim utama.
Setelah penampilan impresif dalam kemenangan uji coba 1-0 atas Nottingham Forest, ketika ia memenangkan penalti yang dikonversi oleh Raphinha, Fermin mengakui bahwa ia masih berusaha kembali ke ketajaman penuhnya. "Bagus. Saya masih harus menemukan ritmenya, tetapi saya merasa baik. Saya ingin bermain. Musim panas ini sangat berat, tetapi sekarang saya sudah baik-baik saja dan menantikan musim ini."
Kembalinya sang gelandang menjadi dorongan yang datang pada saat tepat bagi Flick, terutama mengingat kepergian figur-figur senior dan potensi berkurangnya kedalaman lini serang. Fermin diperkirakan akan memikul tanggung jawab yang lebih besar di lini tengah saat klub menjalani periode transisi.
- Getty
Menatap kampanye baru
Saat Barcelona melanjutkan persiapan mereka untuk musim baru, fokus tetap tertuju pada penerapan ide-ide baru sambil mengelola dampak dari kepergian sejumlah sosok papan atas. Kepergian Araujo meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang harus diisi, sementara kemungkinan kedatangan Rodri akan menjadi pernyataan besar soal keseriusan dari dewan klub.
Pekan-pekan mendatang akan sangat krusial bagi raksasa Catalan itu saat mereka berupaya menuntaskan susunan skuad sebelum bursa transfer ditutup. Dengan negosiasi antarklub untuk Rodri yang masih berlangsung dan proses formal peminjaman Araujo ke Liverpool yang sedang diselesaikan, wajah tim berubah dengan cepat. Bagi Fermin, tujuannya tetap sederhana: menjaga kebugaran dan berkontribusi untuk tim yang sedang menjalani perombakan.
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