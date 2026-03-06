Getty Images Sport
"Saya harap dia diretas!" - Patrice Evra mengkritik Paul Scholes atas komentarnya tentang Michael Carrick dan mengingatkan Gary Neville tentang masa-masa sulitnya di Valencia dalam seruan untuk mendukung manajer Manchester United
Evra menyerukan persatuan di Old Trafford
Legenda Manchester United, Evra, melancarkan serangan pedas terhadap mantan rekan setimnya, Scholes dan Neville, menuntut agar mereka menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada manajer interim Carrick. Ledakan emosi sang pemain Prancis ini terjadi setelah Carrick mendapat sorotan tajam akibat penurunan performa tim, meskipun sang pelatih berhasil membawa klub kembali bersaing di Liga Champions.
Ketegangan mencapai puncaknya setelah Scholes dilaporkan mengunggah pesan media sosial yang sarkastis setelah kekalahan 2-1 United dari Newcastle, kekalahan pertama mereka di bawah asuhan Carrick yang berusia 44 tahun. Evra mengakui keterkejutannya atas sifat kritik yang terbuka, mencatat kontras antara persona media Scholes saat ini dan sifatnya yang pendiam selama masa bermain mereka.
Mantan rekan setim saling serang di media
Evra dengan tegas menyatakan bahwa Carrick telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di Old Trafford dan mendesak rekan-rekannya yang dulu untuk mendukung manajer interim. Berbicara kepada Stake, ia mengatakan: "Saya harap cerita Instagram Paul Scholes palsu, saya harap dia diretas. Jujur saja, saya tidak terkejut dengan hal itu dari Scholesy. Dia adalah pemain paling pendiam yang pernah saya mainkan sepanjang karier saya. Sekarang, di media, dia melontarkan pernyataan mengejutkan. Saya benar-benar tidak mengerti kurangnya dukungan untuk Michael Carrick; dia salah satu dari kita dan dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik.
"Ada analisis negatif dari Scholesy, juga dari Roy Keane dan Gary Neville. Itu mengganggu saya karena kita ingin berada di empat besar, dan komentar-komentar itu tidak perlu. Tapi begitulah yang dilakukan saat bekerja di TV. Anda tidak bisa positif; Anda harus negatif. Orang-orang tidak bisa melupakan apa yang mereka lakukan sebagai manajer. Sebagai pemain, mereka adalah legenda, tapi sebagai manajer, mereka belum melakukan pekerjaan yang hebat."
Membela catatan manajer sementara
Evra menegaskan bahwa karya mantan manajer Middlesbrough layak mendapatkan lebih banyak pengakuan daripada yang diberikan oleh kalangan pakar sepak bola. Ia mendesak skuad dan basis penggemar untuk mengabaikan "kebisingan" yang dihasilkan oleh mereka yang pernah berbagi ruang ganti dengan manajer saat ini, yang membawa tim meraih kemenangan 2-0 atas Manchester City dalam pertandingan pertamanya sebagai manajer, diikuti dengan kemenangan 3-2 di Arsenal.
Bek kiri mantan itu menyimpan kritik tajamnya untuk Neville, merujuk pada masa jabatan Neville yang buruk di Valencia, di mana ia hanya meraih 10 kemenangan dari 28 pertandingan yang dipimpinnya. "Saya berkata kepada Neville: 'Mudah bicara di TV. Saat Anda di Valencia, mereka meminta paella, dan Anda memberi mereka fish and chips'," tambahnya. "Setelah tiga bulan, mereka mengucapkan selamat tinggal. Jadi, jika mereka berpotensi menghancurkan karier seorang manajer, itu sedikit terlalu berlebihan."
Periode krusial bagi Setan Merah
Manchester United saat ini sedang berjuang untuk finis di empat besar, setelah mencatatkan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Premier League terakhir mereka. Tim asuhan Carrick saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 51 poin dari 29 pertandingan, sama dengan Aston Villa - lawan mereka berikutnya - yang berada di posisi keempat.
