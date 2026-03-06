"Saya harap dia diretas!" - Patrice Evra mengkritik Paul Scholes atas komentarnya tentang Michael Carrick dan mengingatkan Gary Neville tentang masa-masa sulitnya di Valencia dalam seruan untuk mendukung manajer Manchester United

Evra dengan tegas menyatakan bahwa Carrick telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di Old Trafford dan mendesak rekan-rekannya yang dulu untuk mendukung manajer interim. Berbicara kepada Stake, ia mengatakan: "Saya harap cerita Instagram Paul Scholes palsu, saya harap dia diretas. Jujur saja, saya tidak terkejut dengan hal itu dari Scholesy. Dia adalah pemain paling pendiam yang pernah saya mainkan sepanjang karier saya. Sekarang, di media, dia melontarkan pernyataan mengejutkan. Saya benar-benar tidak mengerti kurangnya dukungan untuk Michael Carrick; dia salah satu dari kita dan dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik.

"Ada analisis negatif dari Scholesy, juga dari Roy Keane dan Gary Neville. Itu mengganggu saya karena kita ingin berada di empat besar, dan komentar-komentar itu tidak perlu. Tapi begitulah yang dilakukan saat bekerja di TV. Anda tidak bisa positif; Anda harus negatif. Orang-orang tidak bisa melupakan apa yang mereka lakukan sebagai manajer. Sebagai pemain, mereka adalah legenda, tapi sebagai manajer, mereka belum melakukan pekerjaan yang hebat."