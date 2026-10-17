Presiden Bayern, Hainer, menutup kemungkinan merekrut Wirtz meski sang pemain mengawali kiprahnya di Inggris dengan lambat. Gelandang serang berusia 23 tahun itu bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada 2025 setelah membangun reputasi sebagai salah satu talenta terbaik di Bundesliga.

Namun, pemain timnas Jerman itu kesulitan mengulangi penampilan gemilangnya di Anfield. Kesulitannya yang terus berlanjut di Premier League menarik perhatian para pengamat di negara asalnya, sehingga muncul spekulasi bahwa Bayern bisa memberinya jalan keluar.

Hainer segera membantah rumor tersebut dan menegaskan bahwa klubnya tidak berniat mengajukan tawaran untuk merekrut Wirtz. Meski Bayern sangat menghargai kualitasnya, klub itu saat ini tidak mempertimbangkan transfer tersebut.