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'Saya hampir merasa sedikit kasihan': Petinggi Bayern Munich Herbert Hainer berterus terang soal Florian Wirtz di tengah kesulitan Liverpool yang terus berlanjut
Bayern menutup kemungkinan mendatangkan Wirtz
Presiden Bayern, Hainer, menutup kemungkinan merekrut Wirtz meski sang pemain mengawali kiprahnya di Inggris dengan lambat. Gelandang serang berusia 23 tahun itu bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada 2025 setelah membangun reputasi sebagai salah satu talenta terbaik di Bundesliga.
Namun, pemain timnas Jerman itu kesulitan mengulangi penampilan gemilangnya di Anfield. Kesulitannya yang terus berlanjut di Premier League menarik perhatian para pengamat di negara asalnya, sehingga muncul spekulasi bahwa Bayern bisa memberinya jalan keluar.
Hainer segera membantah rumor tersebut dan menegaskan bahwa klubnya tidak berniat mengajukan tawaran untuk merekrut Wirtz. Meski Bayern sangat menghargai kualitasnya, klub itu saat ini tidak mempertimbangkan transfer tersebut.
- Getty
Hainer bersimpati kepada bintang yang tengah kesulitan
Berbicara tentang adaptasi gelandang itu dengan sepakbola Inggris, Hainer mengaku bersimpati kepada rekan senegaranya tersebut. Ia juga menekankan pentingnya Wirtz kembali ke performa terbaiknya menjelang agenda internasional mendatang.
“Pertama-tama, saya pikir Florian Wirtz adalah pemain yang luar biasa, sama sekali tidak ada keraguan soal itu,” kata Hainer, seperti dikutip oleh Sports Witness. “Saya hampir merasa sedikit kasihan kepadanya karena dia belum menemukan performa di Inggris seperti yang ditunjukkannya di Leverkusen, sebab kami juga membutuhkannya di tim nasional Jerman.”
Pelapis andal meski awalnya kurang menonjol
Wirtz tetap mendapat dukungan penuh dari manajer Liverpool, Andoni Iraola, meski statistiknya belum memuaskan. Gelandang serang asal Jerman itu menjadi starter dalam seluruh delapan pertandingan Liverpool di Liga Primer dan Liga Champions sejauh musim ini.
Namun, kontribusinya masih terbatas, dengan hanya dua assist dalam delapan pertandingan awal tersebut. Terlepas dari sorotan pihak luar dan spekulasi transfer, Bayern merasa skuadnya sudah lengkap.
“Kami memiliki skuad yang sangat berkualitas. Saat ini kami sangat puas dan, karena itu, hal tersebut bukan topik bagi kami,” pungkas Hainer.
- getty
Iraola tetap percaya pada pengatur serangan
Bagi Wirtz, fokus utamanya saat ini adalah membalikkan keadaan di lapangan bersama Liverpool. Iraola jelas memandang gelandang kreatif itu sebagai bagian penting dari susunan pemain intinya, dengan rutin memberinya menit bermain dan kepercayaan besar.
Kini Wirtz dituntut membalas kesempatan bermain yang konsisten itu dengan kontribusi yang menentukan. Ia harus meningkatkan pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan dan memperbaiki angka keterlibatannya dalam gol seiring berjalannya musim.
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