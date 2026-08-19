Undav mengungkap pengakuan pribadi yang mengejutkan terkait kesehatannya, dengan mengakui bahwa ia pernah berada sangat dekat dengan kematian akibat alergi makanan yang parah. Penyerang berusia 30 tahun itu, yang sempat bermain di Premier League bersama Brighton & Hove Albion sebelum kembali ke Bundesliga, menjelaskan bahwa makanan laut telah menjadi ancaman yang mengancam nyawanya sepanjang kehidupan dewasanya.

Berbicara dalam penampilan podcast baru-baru ini, seperti dilaporkan oleh The Sun, pemain internasional Jerman itu ditanya soal preferensi kulinernya dan apakah ia menyukai sushi. Undav dengan cepat menjelaskan bahwa meski ia menyukai beberapa jenis, ia harus sangat berhati-hati. 'Ya, tetapi hanya dengan salmon atau vegetarian. Karena saya tidak bisa makan udang. Saya mengalami reaksi alergi dua kali; saya hampir meninggal pada kedua kesempatan itu.'