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'Saya hampir mati dua kali' - Mantan bintang Premier League ungkap pengalaman mengerikan akibat alergi
Momen mengerikan saat nyaris kehilangan nyawa
Undav mengungkap pengakuan pribadi yang mengejutkan terkait kesehatannya, dengan mengakui bahwa ia pernah berada sangat dekat dengan kematian akibat alergi makanan yang parah. Penyerang berusia 30 tahun itu, yang sempat bermain di Premier League bersama Brighton & Hove Albion sebelum kembali ke Bundesliga, menjelaskan bahwa makanan laut telah menjadi ancaman yang mengancam nyawanya sepanjang kehidupan dewasanya.
Berbicara dalam penampilan podcast baru-baru ini, seperti dilaporkan oleh The Sun, pemain internasional Jerman itu ditanya soal preferensi kulinernya dan apakah ia menyukai sushi. Undav dengan cepat menjelaskan bahwa meski ia menyukai beberapa jenis, ia harus sangat berhati-hati. 'Ya, tetapi hanya dengan salmon atau vegetarian. Karena saya tidak bisa makan udang. Saya mengalami reaksi alergi dua kali; saya hampir meninggal pada kedua kesempatan itu.'
- Getty Images Sport
Dampak fisik dari reaksi tersebut
Bintang Stuttgart itu kemudian memaparkan secara gamblang apa yang terjadi pada tubuhnya ketika ia tanpa sengaja mengonsumsi kerang. Undav menegaskan bahwa alerginya tidak hanya terbatas pada udang, tetapi juga mencakup berbagai jenis makanan laut lain termasuk lobster dan remis. Gejala fisiknya muncul seketika dan sangat berbahaya, menjadi ancaman yang terus-menerus bagi atlet profesional itu jika ia tidak waspada terhadap apa yang ia konsumsi.
Menjelaskan sensasi mengerikan dari reaksi anafilaksis, Undav memaparkan dampak fisiologis dari alergi tersebut. Penyerang itu menambahkan: "Semuanya membengkak, dan saya tidak bisa bernapas. Saya bahkan belum pernah mendengar soal itu sebelumnya."
Kehidupan di Stuttgart dan rutinitas
Sejak kembali ke Jerman, Undav menemukan rasa damai dan stabilitas yang membuat performanya melejit. Ia kerap menikmati rutinitas yang tenang bersama istrinya, Tanja, sambil memastikan pola makannya tetap aman dan terkontrol. Mesin gol Bundesliga itu menambahkan: "Ketika kami bermain di level internasional, kami biasanya berlatih pada sore hari. Lalu, antara pukul sepuluh dan dua belas, saya pergi ke pusat kota Stuttgart bersama istri saya."
Menemukan keseimbangan yang tepat antara komitmen profesional dan kehidupan pribadinya menjadi kunci kesuksesannya di lapangan. Mantan pemain Brighton itu menikmati ketenangan kota saat waktu senggangnya, jauh dari lingkungan stadion yang penuh tekanan. Ia mencatat: "Tempatnya tenang dan Anda bisa menikmati kedamaian. Kami makan bersama, misalnya roti panggang alpukat dengan salmon."
- Getty Images Sport
Sukses di panggung internasional
Masalah kesehatan yang dialami Undav jelas tidak memperlambat perkembangannya di lapangan. Setelah bergabung dengan Brighton dari klub Belgia Union Saint-Gilloise pada 2022, penyerang dengan tinggi 1,78 m itu kesulitan memantapkan posisinya di Amex Stadium, dengan mencetak delapan gol dalam 30 penampilan. Namun, setelah pindah ke Stuttgart dengan status pinjaman pada tahun berikutnya, ia langsung terbukti menjadi sosok yang sukses dan mendapatkan transfer permanen pada 2024. Sejak saat itu, ia menjelma menjadi sensasi bagi klub Jerman tersebut, dengan mengoleksi 57 gol dan 30 assist dalam 117 penampilan.
Performa klub yang sedang membara ini juga terbawa ke level internasional bersama Jerman. Undav telah mengemas sembilan gol dari 13 caps sejauh ini, termasuk tiga di Piala Dunia musim panas ini. Ia mencetak gol dalam kemenangan telak timnya atas Curacao sebelum menambah dua gol lagi melawan Ivory Coast, tetapi tidak mampu mencegah timnya tersingkir lewat adu penalti oleh Paraguay di babak 32 besar.
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