Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Saya dihukum tanpa bukti!” - Gianluca Prestianni angkat bicara soal tuduhan rasisme terhadap Vinicius Junior setelah Benfica tersingkir dari Liga Champions
Membantah tuduhan tersebut dalam wawancara terbaru
Prestianni dengan tegas menyatakan pendiriannya terkait insiden kontroversial pada bulan Februari. Setelah gol yang dicetak Vinicius, perayaan gol tersebut memicu konfrontasi sengit antara para pemain Madrid dan Benfica.
Pemain Brasil itu menuduh sang penyerang menggunakan kata-kata rasis, yang menyebabkan pertandingan dihentikan sementara dan kemudian sanksi skorsing cepat dari UEFA. Ia absen pada leg kedua yang krusial di Santiago Bernabeu saat Benfica, yang sebelumnya sudah kalah 1-0 pada leg pertama, tersingkir dari kompetisi setelah kalah 2-1 pada leg kedua. Menanggapi dampak berat yang ditimbulkan situasi tersebut pada orang-orang tercintanya, Prestianni menegaskan bahwa badan pengatur tersebut terburu-buru dalam mengambil keputusan.
- Getty Images Sport
Melindungi keluarga dan membela nama baik
Mantan pemain berbakat Velez Sarsfield itu mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas cara penanganan situasi tersebut. Karena tuduhan-tuduhan itu sangat menyentuh hatinya, ia tidak segan-segan saat membahas dampaknya. Menyikapi dampak emosionalnya, ia menyatakan: "Saya membayangkan ibu, ayah, dan kakek-nenek saya harus mendengarkan begitu banyak hal yang tidak benar dan tidak pernah terjadi. Bagi saya, sebagai pesepakbola, saya sudah terbiasa dengan orang-orang yang membicarakan saya, tapi bagi mereka itu hal yang berbeda.
"Sungguh menyakitkan bagi saya bahwa mereka memperlakukan saya sebagai sesuatu yang sebenarnya bukan diri saya; itulah yang paling menyakitkan. Saya sangat tenang karena semua orang yang mengenal saya tahu seperti apa saya sebenarnya dan itu sudah cukup bagi saya. Saya dihukum tanpa bukti, tapi sekarang semuanya sudah berlalu."
Pertukaran dengan Kylian Mbappé dan perbedaan budaya
Suasana memanas selama perdebatan itu, dengan para bintang Madrid lainnya ikut terlibat dalam pertukaran kata-kata kasar tersebut. Prestianni mengungkapkan bahwa Kylian Mbappe juga menyerangnya. "Saya mendengar [Mbappe menyebutnya 'rasis sialan'] dan bagi kami orang Argentina, itu adalah hinaan yang biasa," jelasnya.
"Mereka menyebut saya rasis padahal saya tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi rasis. Dia menghina untuk membuat Anda keluar dari permainan, tetapi saya tidak akan pernah bereaksi; sebaliknya, tujuannya adalah untuk membuktikannya di lapangan."
Dalam upaya menjelaskan perbedaan bahasa, ia mengklaim bahwa bagi orang Argentina, mengucapkan istilah-istilah tertentu adalah hinaan yang biasa, sambil dengan tegas menekankan bahwa ia tidak menggunakan kata "monkey" seperti yang dituduhkan.
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Benfica?
Setelah tersingkir dari kompetisi Eropa, Benfica kini telah tersingkir dari semua kompetisi sistem gugur musim ini. Manajer Jose Mourinho menghadapi tantangan berat, karena klub tersebut hanya memiliki peluang tipis untuk memenangkan Liga Portugal. Mereka saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 65 poin setelah 27 pertandingan, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Porto, sementara Sporting yang berada di posisi kedua juga mengoleksi 65 poin namun memiliki satu pertandingan lebih sedikit.
Adapun terkait Prestianni, UEFA belum mengumumkan keputusan setelah penyelidikan mereka, meskipun klub tersebut telah dihukum akibat perilaku para pendukungnya selama leg pertama yang kontroversial melawan Madrid.